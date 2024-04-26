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Благодаря Общественному антикоррупционному совету при МО было начато 3 производства по закупкам в Министерстве, - Грушовец

міноборони

Два производства были начаты Национальным антикоррупционным бюро, а еще одно производство - Государственным бюро расследований.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время пресс-конференции заявил председатель Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Евгений Грушовец.

"Нами было инициировано несколько заявлений в правоохранительные органы, в частности в НАБУ. Мы встречались с НАБУ и достаточно продуктивным был тот момент, когда по результатам наработки какой-то информации, предоставлена информация в это НАБУ, была создана соответствующая рекомендация, которую НАБУ направило в Минобороны. Она в большей части касалась закупки продуктов питания, потому что была не определена прозрачная цена. Это точно был шаг вперед", - пояснил он.

По словам председателя совета, было возбуждено несколько производств.

Согласно инфографике, благодаря работе Общественного антикоррупционного совета при Минобороны было инициировано 3 уголовных производства в сфере закупок министерства. Два расследуют НАБУ, а третье - ГБР.

Читайте: Минобороны уже планирует закупки на 2-3 года вперед, а не на несколько месяцев, как это было раньше, - глава Общественного антикоррупционного совета Грушовец

Робота Громадської антикорупційної ради

Автор: 

НАБУ (4218) Минобороны (9285) общественный совет (109)


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громадська рада при МО викрила порушення МО!!!
звучить як знущання...
бо накуй тоді ті полковники та генерали які це підписують, контролюють
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26.04.2024 16:30 Ответить
Завдяки Громадській антикорупційній раді при МО ,так і не було притягнено до відповідальності керівництво МО ,часів яценосного Резнікова.ВОНИ ПРАЦЮЮТЬ...
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26.04.2024 16:38 Ответить
 
 