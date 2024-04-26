Благодаря Общественному антикоррупционному совету при МО было начато 3 производства по закупкам в Министерстве, - Грушовец

Два производства были начаты Национальным антикоррупционным бюро, а еще одно производство - Государственным бюро расследований.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время пресс-конференции заявил председатель Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Евгений Грушовец.

"Нами было инициировано несколько заявлений в правоохранительные органы, в частности в НАБУ. Мы встречались с НАБУ и достаточно продуктивным был тот момент, когда по результатам наработки какой-то информации, предоставлена информация в это НАБУ, была создана соответствующая рекомендация, которую НАБУ направило в Минобороны. Она в большей части касалась закупки продуктов питания, потому что была не определена прозрачная цена. Это точно был шаг вперед", - пояснил он.

По словам председателя совета, было возбуждено несколько производств.

Согласно инфографике, благодаря работе Общественного антикоррупционного совета при Минобороны было инициировано 3 уголовных производства в сфере закупок министерства. Два расследуют НАБУ, а третье - ГБР.

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