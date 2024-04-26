Завдяки Громадській антикорупційній раді при МО було розпочато 3 провадження щодо закупівель у Міністерстві, - Грушовець

Два провадження було розпочато Національним антикорупційним бюро, а ще одне провадження - Державним бюро розслідувань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час пресконференції заявив голова Громадської антикорупційної ради при Міноборони Євген Грушовець.

"Нами було ініційовано декілька заяв у правоохоронні органи, зокрема в НАБУ. Ми зустрічалися з НАБУ і досить продуктивним був той момент, коли за результатами напрацювання якоїсь інформації, надано інформацію цю НАБУ, було створено відповідну рекомендацію, яку НАБУ направило на Міноборони. Вона в більшій частині стосувалася закупівлі продуктів харчування, тому що було не визначено прозорої ціни. Це точно був крок вперед", - пояснив він.

За словами голови ради, було порушено кілька проваджень.

Згідно з інфографікою, завдяки роботі Громадської антикорупційної ради при Міноборони було ініційовано 3 кримінальних провадження у сфері закупівель міністерства. Два розслідують НАБУ, а третє - ДБР.

Читайте: Міноборони вже планує закупівлі на 2-3 роки вперед, а не на кілька місяців, як це було раніше, - голова Громадської антикорупційної ради Грушовець