Завдяки Громадській антикорупційній раді при МО було розпочато 3 провадження щодо закупівель у Міністерстві, - Грушовець
Два провадження було розпочато Національним антикорупційним бюро, а ще одне провадження - Державним бюро розслідувань.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час пресконференції заявив голова Громадської антикорупційної ради при Міноборони Євген Грушовець.
"Нами було ініційовано декілька заяв у правоохоронні органи, зокрема в НАБУ. Ми зустрічалися з НАБУ і досить продуктивним був той момент, коли за результатами напрацювання якоїсь інформації, надано інформацію цю НАБУ, було створено відповідну рекомендацію, яку НАБУ направило на Міноборони. Вона в більшій частині стосувалася закупівлі продуктів харчування, тому що було не визначено прозорої ціни. Це точно був крок вперед", - пояснив він.
За словами голови ради, було порушено кілька проваджень.
Згідно з інфографікою, завдяки роботі Громадської антикорупційної ради при Міноборони було ініційовано 3 кримінальних провадження у сфері закупівель міністерства. Два розслідують НАБУ, а третє - ДБР.
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звучить як знущання...
бо накуй тоді ті полковники та генерали які це підписують, контролюють