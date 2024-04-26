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Завдяки Громадській антикорупційній раді при МО було розпочато 3 провадження щодо закупівель у Міністерстві, - Грушовець

міноборони

Два провадження було розпочато Національним антикорупційним бюро, а ще одне провадження - Державним бюро розслідувань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час пресконференції заявив голова Громадської антикорупційної ради при Міноборони Євген Грушовець.

"Нами було ініційовано декілька заяв у правоохоронні органи, зокрема в НАБУ. Ми зустрічалися з НАБУ і досить продуктивним був той момент, коли за результатами напрацювання якоїсь інформації, надано інформацію цю НАБУ, було створено відповідну рекомендацію, яку НАБУ направило на Міноборони. Вона в більшій частині стосувалася закупівлі продуктів харчування, тому що було не визначено прозорої ціни. Це точно був крок вперед", - пояснив він.

За словами голови ради, було порушено кілька проваджень.

Згідно з інфографікою, завдяки роботі Громадської антикорупційної ради при Міноборони було ініційовано 3 кримінальних провадження у сфері закупівель міністерства. Два розслідують НАБУ, а третє - ДБР. 

Читайте: Міноборони вже планує закупівлі на 2-3 роки вперед, а не на кілька місяців, як це було раніше, - голова Громадської антикорупційної ради Грушовець

Робота Громадської антикорупційної ради

Автор: 

НАБУ (5060) Міноборони (7304) громадська рада (97)


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громадська рада при МО викрила порушення МО!!!
звучить як знущання...
бо накуй тоді ті полковники та генерали які це підписують, контролюють
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26.04.2024 16:30 Відповісти
Завдяки Громадській антикорупційній раді при МО ,так і не було притягнено до відповідальності керівництво МО ,часів яценосного Резнікова.ВОНИ ПРАЦЮЮТЬ...
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26.04.2024 16:38 Відповісти
 
 