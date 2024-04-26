Міноборони вже планує закупівлі на 2-3 роки вперед, а не на кілька місяців, як це було раніше, - голова Громадської антикорупційної ради Грушовець

Громадська антикорупційна рада при Міноборони напрацювала низку рекомендацій щодо оборонних закупівель.

Про це під час пресконференції заявив голова Громадської антикорупційної ради при Міноборони Євген Грушовець, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, після початку роботи Громадської антикорупційної ради до них надходили скарги від учасників тендерів та закупівель, які скаржилися один на одного, що було великим джерелом інформації.

Водночас, сказав Грушовець, Громадська рада була з першого дня своєї роботи налаштована на те, що в будь-яких закупівлях має бути конкуренція. Завдяки їй зменшується ціна та підвищується якість.

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"Якщо ми говоримо про оборонні закупівлі, то дійсно, ці закупівлі є чутливими. Ми не можемо розповідати про цифри. Не можна, щоб така інформація виходила в ЗМІ. Але точно ми напрацювали низку рекомендацій по оборонних закупівлях. Ці рекомендації вже донесли до міністерства. Ми говорили, що необхідно зробити чітке планування закупівель. Наприклад, закупівлі на декілька місяців це, мабуть, не найкращий варіант. Сьогодні заступник міністра (Кліменков. - Ред) сказав, що вже плануються закупівлі на 2-3 роки. Це дає можливість і постачальникам планувати, а Міністерству вже через 3 роки розуміти, що і як відбуватиметься", - пояснив він.

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Також рада просила забезпечення належного аналізу ринку озброєння та військової техніки шляхом постійного моніторингу цін та виробників.

"Ми просили, щоб Міноборони встановило кваліфікаційний критерій для постачальників, щоб не було разових компаній, які отримують кошти, а озброєння не постачають, бо не мають досвіду чи кваліфікованих кадрів. Також ми просили більше залучати громадськість до цих процесів. Крім того, однією із рекомендацій щодо Агентства оборонних закупівель, ми говорили, що потрібно провести аудит діяльності цієї Агенції за 2022-23 роки. Наполягали на тому, щоб було змінено керівництво Агенції. Зараз очолює Марина Безрукова, громадська рада вітала це призначення", - додав він.

Нагадаємо, Громадська антикорупційна рада при Міноборони розпочала свою роботу 14 квітня 2023 року.

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