РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9612 посетителей онлайн
Новости Борьба с коррупцией
1 175 10

Минобороны уже планирует закупки на 2-3 года вперед, а не на несколько месяцев, как это было раньше, - председатель Общественного антикоррупционного совета Грушовец

Грушовець Євген

Общественный антикоррупционный совет при Минобороны наработал ряд рекомендаций по оборонным закупкам.

Об этом во время пресс-конференции заявил председатель Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Евгений Грушовец, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, после начала работы Общественного антикоррупционного совета к ним поступали жалобы от участников тендеров и закупок, которые жаловались друг на друга, что было большим источником информации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минобороны работает над созданием системы оказания помощи раненым на основе стандартов НАТО, - заместитель министра обороны Калмыкова

В то же время, сказал Грушовец, Общественный совет был с первого дня своей работы настроен на то, что в любых закупках должна быть конкуренция. Благодаря ей уменьшается цена и повышается качество.

"Если мы говорим об оборонных закупках, то действительно, эти закупки являются чувствительными. Мы не можем рассказывать о цифрах. Нельзя, чтобы такая информация выходила в СМИ. Но точно мы наработали ряд рекомендаций по оборонным закупкам. Эти рекомендации уже донесли до министерства. Мы говорили, что необходимо сделать четкое планирование закупок. Например, закупки на несколько месяцев это, пожалуй, не лучший вариант. Сегодня заместитель министра (Клименков. - Ред) сказал, что уже планируются закупки на 2-3 года. Это дает возможность и поставщикам планировать, а Министерству уже через 3 года понимать, что и как будет происходить", - пояснил он.

Читайте также: "Государственный оператор тыла" заказал топлива на 1,85 млрд грн по ценам ниже рыночных, - СМИ

Также совет просил обеспечения надлежащего анализа рынка вооружения и военной техники путем постоянного мониторинга цен и производителей.

"Мы просили, чтобы Минобороны установило квалификационный критерий для поставщиков, чтобы не было разовых компаний, которые получают средства, а вооружение не поставляют, потому что не имеют опыта или квалифицированных кадров. Также мы просили больше привлекать общественность к этим процессам. Кроме того, одной из рекомендаций по Агентству оборонных закупок, мы говорили, что нужно провести аудит деятельности этого Агентства за 2022-23 годы. Настаивали на том, чтобы было изменено руководство Агентства. Сейчас возглавляет Марина Безрукова, общественный совет приветствовал это назначение", - добавил он.

Напомним, Общественный антикоррупционный совет при Минобороны начал свою работу 14 апреля 2023 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Общественный антикоррупционный совет при Минобороны будет сотрудничать с НАБУ по контролю закупок и выявлению злоупотреблений

Автор: 

Минобороны (9285) общественный совет (109)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+3
Це ще поки що слова - вітер - майбутьне покаже.
показать весь комментарий
26.04.2024 15:40
+1
головне слово зеленої влади.
ЗАКУПІВЛІ!!!!
через місяць одно вже В. О.
ВР через півтора року вибори
а плани на 2-3 вперед...
о як!!!
показать весь комментарий
26.04.2024 15:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зебилы - гиганты мысли... На 5-ый год вдуплили, шо именно итак должно быть
показать весь комментарий
26.04.2024 15:37 Ответить
Це ще поки що слова - вітер - майбутьне покаже.
показать весь комментарий
26.04.2024 15:40 Ответить
Попытался узреть в статье привязку ко времени. Ничего , окромя неопределенной формы. И то, от человека , никаким боком к военке... Так шо читать посыл следует таким счином, мол, хорошо бы...
показать весь комментарий
26.04.2024 15:44 Ответить
головне слово зеленої влади.
ЗАКУПІВЛІ!!!!
через місяць одно вже В. О.
ВР через півтора року вибори
а плани на 2-3 вперед...
о як!!!
показать весь комментарий
26.04.2024 15:39 Ответить
Блин, чи нет других картинок(справа)... Постят это ничтожество, жабуриння кароль
показать весь комментарий
26.04.2024 15:46 Ответить
Мож я предвзят в этом вопросе... Ладно, самопроверка, задаю вопрос, типо, есть кто на форуме, кому "творчество" Т.Кароль до душi? И ваапше прочтите ее погоняло наоборот: тина кароль (анит ьлорак)... ХВУ гидота.
показать весь комментарий
26.04.2024 15:53 Ответить
Типа зелена погань тут залишається на завжди? А що там с "пожерти", тобто що з харчами на фронті? Забезпеченняи10%
показать весь комментарий
26.04.2024 16:18 Ответить
І що там за ВАШИМ планом -- війна ще триває?
показать весь комментарий
26.04.2024 16:46 Ответить
какой нежный и красивый член
показать весь комментарий
26.04.2024 17:33 Ответить
 
 