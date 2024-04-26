Минобороны уже планирует закупки на 2-3 года вперед, а не на несколько месяцев, как это было раньше, - председатель Общественного антикоррупционного совета Грушовец

Общественный антикоррупционный совет при Минобороны наработал ряд рекомендаций по оборонным закупкам.

Об этом во время пресс-конференции заявил председатель Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Евгений Грушовец, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, после начала работы Общественного антикоррупционного совета к ним поступали жалобы от участников тендеров и закупок, которые жаловались друг на друга, что было большим источником информации.

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В то же время, сказал Грушовец, Общественный совет был с первого дня своей работы настроен на то, что в любых закупках должна быть конкуренция. Благодаря ей уменьшается цена и повышается качество.

"Если мы говорим об оборонных закупках, то действительно, эти закупки являются чувствительными. Мы не можем рассказывать о цифрах. Нельзя, чтобы такая информация выходила в СМИ. Но точно мы наработали ряд рекомендаций по оборонным закупкам. Эти рекомендации уже донесли до министерства. Мы говорили, что необходимо сделать четкое планирование закупок. Например, закупки на несколько месяцев это, пожалуй, не лучший вариант. Сегодня заместитель министра (Клименков. - Ред) сказал, что уже планируются закупки на 2-3 года. Это дает возможность и поставщикам планировать, а Министерству уже через 3 года понимать, что и как будет происходить", - пояснил он.

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Также совет просил обеспечения надлежащего анализа рынка вооружения и военной техники путем постоянного мониторинга цен и производителей.

"Мы просили, чтобы Минобороны установило квалификационный критерий для поставщиков, чтобы не было разовых компаний, которые получают средства, а вооружение не поставляют, потому что не имеют опыта или квалифицированных кадров. Также мы просили больше привлекать общественность к этим процессам. Кроме того, одной из рекомендаций по Агентству оборонных закупок, мы говорили, что нужно провести аудит деятельности этого Агентства за 2022-23 годы. Настаивали на том, чтобы было изменено руководство Агентства. Сейчас возглавляет Марина Безрукова, общественный совет приветствовал это назначение", - добавил он.

Напомним, Общественный антикоррупционный совет при Минобороны начал свою работу 14 апреля 2023 года.

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