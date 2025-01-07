Трамп говорит, что не встретится с Путиным до инаугурации

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что не встретится с кремлевским диктатором Владимиром Путиным до своей инаугурации 20 января.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отвечая на вопрос на пресс-конференции в Мар-а-Лаго (Флорида) о том, как скоро Трамп планирует встретиться с Путиным для обсуждения ситуации в Украине, избранный президент США сказал: "Я не могу вам этого сказать, но я знаю, что Путин хотел бы встретиться".

"Я не думаю, что уместно встречаться до 20-го числа, которое я ненавижу, потому что, знаете, ежедневно убивают людей, много-много молодых людей, солдат", - пояснил он.

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