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Трамп говорит, что не встретится с Путиным до инаугурации

Дональд Трамп

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что не встретится с кремлевским диктатором Владимиром Путиным до своей инаугурации 20 января.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отвечая на вопрос на пресс-конференции в Мар-а-Лаго (Флорида) о том, как скоро Трамп планирует встретиться с Путиным для обсуждения ситуации в Украине, избранный президент США сказал: "Я не могу вам этого сказать, но я знаю, что Путин хотел бы встретиться".

"Я не думаю, что уместно встречаться до 20-го числа, которое я ненавижу, потому что, знаете, ежедневно убивают людей, много-много молодых людей, солдат", - пояснил он.

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Автор: 

путин владимир (31311) Трамп Дональд (5366) переговоры с Россией (981)


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Топ комментарии
+5
Зате є МАСК ніхто у конституційні владі США - вимагає зняти ПРОУКРАЇЕСЬКОГО ПРЕМЄРА в Британії, витягти з тюряги нациста політика - щоб ця партія перемогла у ФРН на наступних виборах
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07.01.2025 20:32
+5
Схоже шо Трамп найкраща кацапська інвестиція за останні років сто...
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07.01.2025 20:36
+2
І шо?
В Рамштайні теж база може ще й Германію затребує?
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07.01.2025 20:33
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Знать би набуя йому Гренландія. Шоби шо?
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07.01.2025 20:29 Ответить
Там база США
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07.01.2025 20:30 Ответить
І шо?
В Рамштайні теж база може ще й Германію затребує?
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07.01.2025 20:33 Ответить
Та знаючи цього неосвіченого напівдурка, може й таке буть.
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07.01.2025 21:42 Ответить
Шоби зробити себе великим в своїх очах, а всі навколо шоб співали славу і осанну великому трампаксу
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07.01.2025 21:05 Ответить
Не смішіть мене.
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07.01.2025 20:31 Ответить
Два дірявих гондона, яки вважають себе "повітряними кулями".
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07.01.2025 20:30 Ответить
Шось він якось не дуже - дивиться як миш на крупу
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07.01.2025 20:30 Ответить
Бо ЗАКОН США не дозволяє ...
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07.01.2025 20:31 Ответить
Зате є МАСК ніхто у конституційні владі США - вимагає зняти ПРОУКРАЇЕСЬКОГО ПРЕМЄРА в Британії, витягти з тюряги нациста політика - щоб ця партія перемогла у ФРН на наступних виборах
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07.01.2025 20:32 Ответить
Схоже шо Трамп найкраща кацапська інвестиція за останні років сто...
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07.01.2025 20:36 Ответить
да -трамп точно агент росії
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07.01.2025 20:37 Ответить
А після 20 зустрінеться?
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07.01.2025 20:46 Ответить
Интересно, с каким по счёту двойником Ху#ла трампон встретится после 20 января.
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07.01.2025 20:47 Ответить
Трамп ще не прийняв присягу, а проти нього вже пора починати процедуру імпічменту. Так як Горбачов розвалив колись СССР, так само Трамп зараз веде США та світ до краху. Бо московські реваншисти нарешті знайшли свого агента на Заході з наміром помститись за Радянський Союз.
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07.01.2025 20:48 Ответить
- Изя! Какой самый короткий анекдот?
- "Еврей с лопатой...", Абрам!
- А вот и нет!! Там целых 3 слова!! А самый короткий анекдот это "Трамп подумал"! Тут их всего два!
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07.01.2025 20:51 Ответить
Йой! Що си на світі білому діє! Куди подівся "Фанклюб Трумпа" всім особовим складом? Невже невиплата зарплати сподвигла їх хором запхати мови в дупи і сидіти ціхо?
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07.01.2025 20:58 Ответить
Место встречи изменить нельзя.
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07.01.2025 21:08 Ответить
Трамп ненавидить 20-е число тільки того, що за 24 години він ніякого миру не зробе - виходить що він балабол і це буде бачити весь світ
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07.01.2025 21:13 Ответить
Засцяв.
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07.01.2025 22:18 Ответить
 
 