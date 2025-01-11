Силы обороны Украины удерживают позиции в пределах Курахово, - ОСГВ "Хортица"
Украинские защитники удерживают позиции в пределах города Курахово Донецкой области, в частности в районе теплоэлектростанции.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом 11 января в эфире "Суспільне. Студия" сообщил представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов.
"По моей информации, там в районе Курахово идут бои. В том числе, украинские позиции держатся на ТЭС, входящей в город Курахово, поэтому говорить о том, что российские войска взяли город полностью, мы сейчас не можем. Хотя, конечно, там большая часть города просто снесена в щебень. Это надо признать", - рассказал представитель ОСГВ "Хортица".
Он подчеркнул, что Силы обороны не покинули Курахово.
"Поскольку украинские войска еще сохраняют позиции в черте города, о каком-то оставлении мы говорить не можем", - добавил Трегубов.
Напомним, аналитики проекта DeepState ночью 11 января сообщили, что российские захватчики оккупировали Курахово. Также в утренней сводке Генштаба отсутствует сообщение о боевых действиях на Кураховском направлении.
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Igor Liashenko #598365
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Ярема Стогін #594927
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ярослав ильчишин #484478
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