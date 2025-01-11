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Силы обороны Украины удерживают позиции в пределах Курахово, - ОСГВ "Хортица"

ЗСУ перебувають у Кураховому

Украинские защитники удерживают позиции в пределах города Курахово Донецкой области, в частности в районе теплоэлектростанции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом 11 января в эфире "Суспільне. Студия" сообщил представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов.

"По моей информации, там в районе Курахово идут бои. В том числе, украинские позиции держатся на ТЭС, входящей в город Курахово, поэтому говорить о том, что российские войска взяли город полностью, мы сейчас не можем. Хотя, конечно, там большая часть города просто снесена в щебень. Это надо признать", - рассказал представитель ОСГВ "Хортица".

Он подчеркнул, что Силы обороны не покинули Курахово.

"Поскольку украинские войска еще сохраняют позиции в черте города, о каком-то оставлении мы говорить не можем", - добавил Трегубов.

Напомним, аналитики проекта DeepState ночью 11 января сообщили, что российские захватчики оккупировали Курахово. Также в утренней сводке Генштаба отсутствует сообщение о боевых действиях на Кураховском направлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Некоторые позиции Сил обороны разрушены в результате штурмов врага на Купянском, Краматорском и Торецком направлениях, - ОСГВ "Хортица"

Автор: 

ОСГВ Хортица (392) Донецкая область (9784) Покровский район (606) Курахово (122)


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Якщо журналісти вже здали Курахово, то можна вже виводити звідти підрозділи.
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11.01.2025 11:03 Ответить
Україною керує продажна брехлива злодюжна банда.
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11.01.2025 11:13 Ответить
Наші речники нічим від канашенкова не відрізняються,в них така посада брехати.
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11.01.2025 14:40 Ответить
 
 