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Поврежденный танкер "теневого флота" РФ отбуксируют от германского острова Рюген

Пошкоджений танкер тіньового флоту РФ Eventin відбуксовують від німецького Рюгена

Поврежденный нефтяной танкер "теневого флота" России Eventin, который накануне сел на мель возле германского острова Рюген, отбуксируют на восток из соображений безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesspiegel и DW.

Отмечается, что шторм усложнил закрепление нефтяного танкера длиной 274 метра в запланированном месте. Сейчас танкер должен изменить свое положение, для чего были привлечены дополнительные корабли и группа экспертов.

Нефтяной танкер "Eventin", который потерпел крушение к северу от Рюгена, перемещают три мощных буксира.

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По словам представителя Центрального командования по чрезвычайным ситуациям на море, таким образом будет обеспечено больше свободного участка моря на юг в случае, если произойдет что-то непредсказуемое.

Что известно о танкере Eventin?

В издании добавили, что Eventin дрейфовал в Балтийском море с вечера пятницы, не имея возможности маневрировать из-за отключения электроэнергии на борту.

Судно длиной 248 метров перевозило около 99 тыс. тонн нефти. Танкер, который ходит под панамским флагом, загрузил нефть в российском балтийском порту Усть-Луга на границе с Эстонией. Он отправился оттуда 6 января, а пунктом назначения значился порт Порт-Саид в Египте, однако, скорее всего, направлялся в Индию. Эта страна не присоединилась к санкциям против России и сейчас является крупнейшим клиентом российской нефти.

Eventin входит в состав так называемого российского теневого флота, с помощью которого Кремль пытается обходить санкции Запада.

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Ранее сообщалось, что танкер "теневого" флота России сел на мель возле германского острова Рюген.

Автор: 

Германия (6995) россия (95702) флот (810) танкер (146)


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Топ комментарии
+5
Не світ, а розмазня. Всі знають про той флот, він працює, і всі шмарклі жують. Гроші не воняють. Щоб ви вдавилися!
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11.01.2025 13:35
+3
кинуть на траверзі Гданська? А там далі хай поляки буксирують до Клайпеди? Ну а далі по естафеті. Головне щоб не розломився між Гельсінки і Таллінном.
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11.01.2025 12:02
+2
Ближче до Пітера тяніть.... хай там рашка ще теж засере море...
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11.01.2025 12:43
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кинуть на траверзі Гданська? А там далі хай поляки буксирують до Клайпеди? Ну а далі по естафеті. Головне щоб не розломився між Гельсінки і Таллінном.
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11.01.2025 12:02 Ответить
та потопить его нахер. Только нефть предварительно откачать
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11.01.2025 12:04 Ответить
Може. спалити?
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11.01.2025 12:05 Ответить
зачем топить? Можно продать.
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11.01.2025 12:09 Ответить
нефть да, продать. а то старое корито тока на металобрухт хіба...
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11.01.2025 12:14 Ответить
Тобто нагадять фінам єстонцям латишам ? А якщо він розвалиться ?
краще б було відкачати з нього все , а потім вже буксувати
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11.01.2025 12:16 Ответить
Ближче до Пітера тяніть.... хай там рашка ще теж засере море...
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11.01.2025 12:43 Ответить
Не тягніт , арештовуйте і вилучайте , нафту зливайте , а лоханку на метал і нові BMW .
Це ж московія вона тільки таку мову розуміє , не бійтеся
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11.01.2025 12:58 Ответить
Не світ, а розмазня. Всі знають про той флот, він працює, і всі шмарклі жують. Гроші не воняють. Щоб ви вдавилися!
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11.01.2025 13:35 Ответить
Зійдіть на борт і перерахуйте екіпаж, бо так шпіонили, що генератори попалили.
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11.01.2025 14:52 Ответить
Безобразие
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11.01.2025 16:18 Ответить
 
 