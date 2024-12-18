США ввели санкции против трех российских компаний и ряда кораблей РФ

Три российские компании попали в санкционный список Министерства финансов США. Также в "черный список" попали и ряд российских кораблей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Министерства финансов США.

"Правление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) обновило свой подсанкционный список",- говорится в сообщении.

Так, подсанкционный список Минфина США пополнили:

ООО "Фарватер" из Южно-Сахалинска, которое занимается речными грузовыми перевозками;

АО "Ардал" из Санкт-Петербурга, основным видом деятельности которого являются морские грузовые перевозки;

ООО "МТВ" из Москвы.

Также отныне под санкциями находятся российское трубоукладочное судно "Академик Черский", оффшорное судно РФ ARTEMIS OFFSHORE, морская спасательная служба РФ, морской буксир "Финвал", суда "Иван Сидоренко" и "Фортуна".

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