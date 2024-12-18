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Новости Санкции против России
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США ввели санкции против трех российских компаний и ряда кораблей РФ

США запровадили санкції проти трьох російських компаній та низки кораблів РФ

Три российские компании попали в санкционный список Министерства финансов США. Также в "черный список" попали и ряд российских кораблей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Министерства финансов США.

"Правление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) обновило свой подсанкционный список",- говорится в сообщении.

Так, подсанкционный список Минфина США пополнили:

  • ООО "Фарватер" из Южно-Сахалинска, которое занимается речными грузовыми перевозками;
  • АО "Ардал" из Санкт-Петербурга, основным видом деятельности которого являются морские грузовые перевозки;
  • ООО "МТВ" из Москвы.

Также отныне под санкциями находятся российское трубоукладочное судно "Академик Черский", оффшорное судно РФ ARTEMIS OFFSHORE, морская спасательная служба РФ, морской буксир "Финвал", суда "Иван Сидоренко" и "Фортуна".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британия ввела пакет санкций против теневого флота РФ, в том числе бывшей Coral Energy
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Пєсков ясно сказав в кінці минулого тижня, що вони розглядають переговори тільки в рамках Істамбульського формату, тобто натякнув про необхідність підписання Україною Капітуляції.

Адміністрація Байдена, яка розписалась в своїй безпорадності та лицемірності вустами "геноцидника" Саллівана, який прагне кинути на убій 18-річних українських юнаків, хоче показати хорошу міну при поганій грі, коли вони за три роки не визнали росію країною-спонсором тероризму, а тепер запроваджують т.зв. санкції та пропонують Китай в якості посередника в т.зв. переговорах України з росією.
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18.12.2024 19:59 Ответить
А для чого Адміністрація Байдена прагне кинути на убій 18-річних українських юнаків?
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18.12.2024 20:03 Ответить
Щоб знизити мобілізаційний вік та не дати далекобійної зброї для ударів по путінському бункері.
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18.12.2024 20:13 Ответить
Ввели санкції проти кораблів що затонули в Керченській протоці і загадили все навкруги
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18.12.2024 20:03 Ответить
Потужно...
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18.12.2024 20:19 Ответить
А чому не проти всіх кораблів та компаній?

Росія веде війну на знищення найбільшої у Європі країни чи просто попісяла не у тому місці?
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18.12.2024 20:45 Ответить
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18.12.2024 20:55 Ответить
З тими покидьками, які допомагають кацапні розпинати Україну, треба боротися за законами воєнного часу.
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19.12.2024 08:27 Ответить
 
 