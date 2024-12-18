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США ввели санкции против трех российских компаний и ряда кораблей РФ
Три российские компании попали в санкционный список Министерства финансов США. Также в "черный список" попали и ряд российских кораблей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Министерства финансов США.
"Правление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) обновило свой подсанкционный список",- говорится в сообщении.
Так, подсанкционный список Минфина США пополнили:
- ООО "Фарватер" из Южно-Сахалинска, которое занимается речными грузовыми перевозками;
- АО "Ардал" из Санкт-Петербурга, основным видом деятельности которого являются морские грузовые перевозки;
- ООО "МТВ" из Москвы.
Также отныне под санкциями находятся российское трубоукладочное судно "Академик Черский", оффшорное судно РФ ARTEMIS OFFSHORE, морская спасательная служба РФ, морской буксир "Финвал", суда "Иван Сидоренко" и "Фортуна".
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Адміністрація Байдена, яка розписалась в своїй безпорадності та лицемірності вустами "геноцидника" Саллівана, який прагне кинути на убій 18-річних українських юнаків, хоче показати хорошу міну при поганій грі, коли вони за три роки не визнали росію країною-спонсором тероризму, а тепер запроваджують т.зв. санкції та пропонують Китай в якості посередника в т.зв. переговорах України з росією.
Росія веде війну на знищення найбільшої у Європі країни чи просто попісяла не у тому місці?