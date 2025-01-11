РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8183 посетителя онлайн
Новости
1 087 3

Возле Покровска оккупанты не пытаются заходить в город, а хотят обойти его, - ОСГВ "Хортица"

117 Про ситуацію навколо Покровськапро ситуацію поблизу ПОкровська

Противник пытается обойти Покровск, цепляясь за пригородную застройку. Бои идут за небольшие села в районе города.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель ОСГВ "Хортица" майор Виктор Трегубов.

"Вступать в городской бой россиянам не хочется. Они туда просто не идут. Наши же цели - не дать врагу этого сделать. В районе Покровска идет некая тягучая борьба за небольшие села", - отметил спикер.

И добавил, что если бы у России для этого были мощности, она шла бы на Покровск, так же, как шла на Торецк, Курахово или Часов Яр:

"Ломилась бы просто в городские бои, пыталась бы уничтожить город, если бы его не удавалось захватить. Но, судя по всему, не имеет сейчас этих мощностей. По крайней мере не имеет возможности сконцентрировать достаточно сил и пойти на достаточные жертвы. Поэтому они пытаются Покровск обойти", - добавил Трегубов.

Напомним, накануне глава ГВА Сергей Добряк заявил, что российские захватчики уже находятся за пару километров от окраин Покровска. Интенсивность обстрелов растет ежедневно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сутки в Донецкой области: рашисты убили женщину в Покровске, еще одна получила ранения. ФОТОрепортаж

Автор: 

ОСГВ Хортица (392) Донецкая область (9784) боевые действия (4142) Покровск (609) Покровский район (606) война в Украине (4173)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
покровск не отдаст никто
показать весь комментарий
11.01.2025 16:52 Ответить
 
 