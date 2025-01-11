Возле Покровска оккупанты не пытаются заходить в город, а хотят обойти его, - ОСГВ "Хортица"

Противник пытается обойти Покровск, цепляясь за пригородную застройку. Бои идут за небольшие села в районе города.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель ОСГВ "Хортица" майор Виктор Трегубов.

"Вступать в городской бой россиянам не хочется. Они туда просто не идут. Наши же цели - не дать врагу этого сделать. В районе Покровска идет некая тягучая борьба за небольшие села", - отметил спикер.

И добавил, что если бы у России для этого были мощности, она шла бы на Покровск, так же, как шла на Торецк, Курахово или Часов Яр:

"Ломилась бы просто в городские бои, пыталась бы уничтожить город, если бы его не удавалось захватить. Но, судя по всему, не имеет сейчас этих мощностей. По крайней мере не имеет возможности сконцентрировать достаточно сил и пойти на достаточные жертвы. Поэтому они пытаются Покровск обойти", - добавил Трегубов.

Напомним, накануне глава ГВА Сергей Добряк заявил, что российские захватчики уже находятся за пару километров от окраин Покровска. Интенсивность обстрелов растет ежедневно.

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