Зеленский провел заседание Ставки: Поручил увеличить количество заказов дронов
Сегодня, 11 января 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку Верховного Главнокомандующего.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Главное - наши операции с дронами и закупки на этот год, закупки всего, что необходимо Силам обороны.
Сегодня докладывали о контрактах - тех, которые уже выполняются, тех, которые запланированы. Это общая задача производителей оружия, наших чиновников и всех, кто вовлечен, - сделать этот год рекордным по дронам всех видов, а также существенно нарастить производство украинских ракет, артиллерии, всей необходимой техники", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что Зеленский поручил увеличить количество заказов дронов.
"Это уже выполняется. Наши арсеналы - это одна из гарантий независимости, как и меткость наших воинов.
И я благодарю все подразделения, которые наносят удары по территории России: по военным объектам, по военной логистике оккупанта. Все больше должно быть таких важных результатов", - говорится в сообщении.
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Станом на 01.01.2024 по 01.01.25 року Міністерство оборони України та її виробничі структурні підрозділи отримали рекламаційні подання на невідповідну якість продукції постачання да виконання робіт для ЗСУ по категоріям:
1. Неналежна якість артилерійсько-мінометного боєзапасу та порохових зарядів для ракетного озброєння - 493
2. Неналежна якість та сезонність обмундирування 116
3. Неналежна якість і розміщення оборонних споруд - 34
4. Неналежна якість боєзапасу для стрілецької зброї 266
5. Неналежна якість паливо-мастильних матеріалів 132
6. Неналежна якість БПЛА вробництва \ процесу збірки структур МОУ 40
7. Відсутність\неналежна якість спеціалізованиих наборів першої невідкладної допомоги 114
8. Неналежна якість ппродуктів харчування 90.
Реакція відповідних органів:
З посад звільнено 86 посадових осіб причетних до подання скарг (це, що нам відомо, можливо було більше).
Жодних перевірок відповідних органів контролю не зафіксовано.
То вже б доручив війну до кінця місяця виграти, а то щось мало потужності в дорученнях стало
КРИВАВИЙ СМІХ, від кацапськогоА. кАвЕн
Порошенко, де дрони? Найвеличнішому дронарю нема на фоні чого селфитись!
ЗЄ енд!
"Тне ЕND!"
чому ***** кожен день просувається?
чому 100+к сзч???? про міни
кого арешували??????????
чи ето нє то?????