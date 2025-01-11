Зеленский провел заседание Ставки: Поручил увеличить количество заказов дронов

Сегодня, 11 января 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку Верховного Главнокомандующего.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Главное - наши операции с дронами и закупки на этот год, закупки всего, что необходимо Силам обороны.

Сегодня докладывали о контрактах - тех, которые уже выполняются, тех, которые запланированы. Это общая задача производителей оружия, наших чиновников и всех, кто вовлечен, - сделать этот год рекордным по дронам всех видов, а также существенно нарастить производство украинских ракет, артиллерии, всей необходимой техники", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Зеленский поручил увеличить количество заказов дронов.

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"Это уже выполняется. Наши арсеналы - это одна из гарантий независимости, как и меткость наших воинов.

И я благодарю все подразделения, которые наносят удары по территории России: по военным объектам, по военной логистике оккупанта. Все больше должно быть таких важных результатов", - говорится в сообщении.