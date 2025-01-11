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Зеленский провел заседание Ставки: Поручил увеличить количество заказов дронов

Зеленський на засіданні Ставки

Сегодня, 11 января 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку Верховного Главнокомандующего.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Главное - наши операции с дронами и закупки на этот год, закупки всего, что необходимо Силам обороны.

Сегодня докладывали о контрактах - тех, которые уже выполняются, тех, которые запланированы. Это общая задача производителей оружия, наших чиновников и всех, кто вовлечен, - сделать этот год рекордным по дронам всех видов, а также существенно нарастить производство украинских ракет, артиллерии, всей необходимой техники", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Зеленский поручил увеличить количество заказов дронов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В этом году Украина хочет изготовить рекордное количество дронов, - Зеленский

"Это уже выполняется. Наши арсеналы - это одна из гарантий независимости, как и меткость наших воинов.

И я благодарю все подразделения, которые наносят удары по территории России: по военным объектам, по военной логистике оккупанта. Все больше должно быть таких важных результатов", - говорится в сообщении.

Автор: 

Зеленский Владимир (20511) дроны (3986) Ставка (128)


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Топ комментарии
+17
Там де 1млрд. дерев.
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11.01.2025 15:32
+15
Доручив! - збільшив! - з бракоробами мін розібрався
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11.01.2025 15:03
+13
Cаботажники! Де обіцяний 1 млн дронів!?
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11.01.2025 15:06
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Правила форума Совет форумчан
Головне - видати побільше авансів і відрапортувати, що "дєньгі асвоєни!"
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11.01.2025 15:00 Ответить
Доручив! - збільшив! - з бракоробами мін розібрався
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11.01.2025 15:03 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/

Станом на 01.01.2024 по 01.01.25 року Міністерство оборони України та її виробничі структурні підрозділи отримали рекламаційні подання на невідповідну якість продукції постачання да виконання робіт для ЗСУ по категоріям:

1. Неналежна якість артилерійсько-мінометного боєзапасу та порохових зарядів для ракетного озброєння - 493

2. Неналежна якість та сезонність обмундирування 116

3. Неналежна якість і розміщення оборонних споруд - 34

4. Неналежна якість боєзапасу для стрілецької зброї 266

5. Неналежна якість паливо-мастильних матеріалів 132

6. Неналежна якість БПЛА вробництва \ процесу збірки структур МОУ 40

7. Відсутність\неналежна якість спеціалізованиих наборів першої невідкладної допомоги 114

8. Неналежна якість ппродуктів харчування 90.

Реакція відповідних органів:

З посад звільнено 86 посадових осіб причетних до подання скарг (це, що нам відомо, можливо було більше).

Жодних перевірок відповідних органів контролю не зафіксовано.
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12.01.2025 00:48 Ответить
Cаботажники! Де обіцяний 1 млн дронів!?
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11.01.2025 15:06 Ответить
Там де 1млрд. дерев.
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11.01.2025 15:32 Ответить
Мабуть брешуть, що в 2024 році Україна випустила 1 млн 250 тисяч дронів. Подивися на Цензорі кожен день зранку про атаки зєліних дерев на парашу..
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11.01.2025 15:54 Ответить
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11.01.2025 20:41 Ответить
Там де й гігават до кінця року.
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11.01.2025 18:16 Ответить
ЗЕц поцсідатєль
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11.01.2025 15:13 Ответить
поезд стой! Раз, два
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11.01.2025 15:15 Ответить
Офіс простих рішень. Хороший цар згенерував чергове доручення. А все інше то не його проблеми.
То вже б доручив війну до кінця місяця виграти, а то щось мало потужності в дорученнях стало
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11.01.2025 15:18 Ответить
би щось казати. Така ж нікчема як і *****. Той за "штучний інтелект" цей за дрони. 1 млн дронів де? Там де і 1 млрд дерев
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11.01.2025 15:25 Ответить
Що воно здатне провести? Воно ж тупе і нічого самостійно не вирішує
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11.01.2025 15:35 Ответить
через пару місяців мабуть буде чергове журналістське розслідування про розкрадання коштів , замовником з випуску дронів.та їх неякісною експлуатацією, на фронті???
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11.01.2025 16:24 Ответить
пересидівша ЛОХОтряпка потужно кличуть з себе НаполеВона?
КРИВАВИЙ СМІХ, від кацапськогоА. кАвЕн
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11.01.2025 16:27 Ответить
А доручив зупинити наступ русні на Донеччині, чи ще не на часі?
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11.01.2025 16:29 Ответить
Феерический ....
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11.01.2025 16:30 Ответить
Воно знищує нашу країну...
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11.01.2025 16:44 Ответить
Народ мовчить, значить йому все норм. Не переймайтеся. Як казав Митець, якщо народ вирішив самовбитися, хто я такий, щоб йому заважати? Шкода країну, була з великим потенціалом.
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11.01.2025 18:15 Ответить
Don't cry for me Ukraine. Хто це ?
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11.01.2025 17:26 Ответить
Наказав збільшити до двох мільйонів?
Порошенко, де дрони? Найвеличнішому дронарю нема на фоні чого селфитись!
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11.01.2025 17:31 Ответить
Мародер.
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11.01.2025 18:55 Ответить
Татаро-масонське іго!
ЗЄ енд!
"Тне ЕND!"
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11.01.2025 19:08 Ответить
"Потужно" ішак провів чергове збіговисько бездарів.
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11.01.2025 19:09 Ответить
Що з ним? https://x.com/i/status/1878128024723370478
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11.01.2025 19:52 Ответить
Камишіну спалили машину напхали бракованих мін.
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11.01.2025 20:39 Ответить
Чергова ставка - незламно наказав потужно збільшити.час записувати гундосік.
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11.01.2025 20:51 Ответить
А чому на ставці не порушил питання????
чому ***** кожен день просувається?
чому 100+к сзч???? про міни
кого арешували??????????
чи ето нє то?????
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11.01.2025 23:23 Ответить
 
 