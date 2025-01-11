Более 3000 детей с оккупированной Херсонщины вывезли на "перевоспитание" в отдаленные регионы РФ, - Лубинец

В течение лета 2024 года более 3000 детей с временно захваченных территорий Херсонской области были вывезены оккупационными властями на "перевоспитание" в различные лагеря в отдаленных регионах России.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что под маскировкой отдыха, оздоровительных и культурно-просветительских программ 3310 детей перемещали в различные лагеря в отдаленных регионах РФ.

Среди так называемых мероприятий для детей - оборонно-спортивные сборы в Вологде и "Университетские смены", организованные в Туле.

По словам Лубинца, россияне привлекают украинских детей к экскурсиям, мастер-классам, спортивным соревнованиям, а также к программам, способствующим насильственной ассимиляции и милитаризации.

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"Уверен, что эти действия являются частью целенаправленной стратегии РФ, направленной на уничтожение национальной идентичности украинских детей путем насаждения русской культуры, истории и языка, и привлечения их в будущем к борьбе против своей родной страны. Цель России - создать поколение, лишенное своей национальной памяти", - подчеркнул омбудсмен.

Он добавил, что Украина в дальнейшем будет добиваться наказания для каждого, кто посягает на жизнь, безопасность, существование украинских детей, которые вынужденно оказались под властью агрессора.

"Мы не должны молчать. Украина вместе с международными партнерами продолжает бороться за возвращение каждого ребенка домой и привлечение виновных к ответственности", - резюмировал Лубинец.

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