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Новости
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Более 3000 детей с оккупированной Херсонщины вывезли на "перевоспитание" в отдаленные регионы РФ, - Лубинец

Понад 3000 дітей із окупованої Херсонщини вивезли на перевиховання у віддалені регіони РФ

В течение лета 2024 года более 3000 детей с временно захваченных территорий Херсонской области были вывезены оккупационными властями на "перевоспитание" в различные лагеря в отдаленных регионах России.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что под маскировкой отдыха, оздоровительных и культурно-просветительских программ 3310 детей перемещали в различные лагеря в отдаленных регионах РФ.

Среди так называемых мероприятий для детей - оборонно-спортивные сборы в Вологде и "Университетские смены", организованные в Туле.

По словам Лубинца, россияне привлекают украинских детей к экскурсиям, мастер-классам, спортивным соревнованиям, а также к программам, способствующим насильственной ассимиляции и милитаризации.

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"Уверен, что эти действия являются частью целенаправленной стратегии РФ, направленной на уничтожение национальной идентичности украинских детей путем насаждения русской культуры, истории и языка, и привлечения их в будущем к борьбе против своей родной страны. Цель России - создать поколение, лишенное своей национальной памяти", - подчеркнул омбудсмен.

Он добавил, что Украина в дальнейшем будет добиваться наказания для каждого, кто посягает на жизнь, безопасность, существование украинских детей, которые вынужденно оказались под властью агрессора.

"Мы не должны молчать. Украина вместе с международными партнерами продолжает бороться за возвращение каждого ребенка домой и привлечение виновных к ответственности", - резюмировал Лубинец.

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Автор: 

дети (6528) оккупация (10167) похищение (1688) Лубинец Дмитрий (468) Херсонская область (4810)


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Топ комментарии
+7
Навіщо такі складнощі? Могли б відвезти в Київ, в дупутатські сім'ї і через рік вони б вже волали: "Я русскій!" Як кажуть - не відходячи від каси.
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11.01.2025 16:18
+6
а цей зелегий дегенерат продовжує навалювати статистику.
і, що, ти ****, зробив що б повернути дітей?
потрусив озабочєним рилом на марафоні?
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11.01.2025 15:39
+6
геноцид
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11.01.2025 15:39
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а цей зелегий дегенерат продовжує навалювати статистику.
і, що, ти ****, зробив що б повернути дітей?
потрусив озабочєним рилом на марафоні?
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11.01.2025 15:39 Ответить
геноцид
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11.01.2025 15:39 Ответить
Асиміляція -ось на чому тримається це дике утворення століттями.
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11.01.2025 15:46 Ответить
Жертвоприношення.
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11.01.2025 15:53 Ответить
Навіщо такі складнощі? Могли б відвезти в Київ, в дупутатські сім'ї і через рік вони б вже волали: "Я русскій!" Як кажуть - не відходячи від каси.
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11.01.2025 16:18 Ответить
Каждый день пойте осанны Лидору Потужныку! За Чонгар, за ракеты, за сокращение боевых бригад
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11.01.2025 16:25 Ответить
А то вони до 2022 року по кацапськи не розмовляли ,походіть по Києву і послухайте якою мовою розмовляє більшість дітей. для чого нам ці казочки про "українську ідентичність ".
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11.01.2025 16:42 Ответить
А в тебе яка ідентичність?
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11.01.2025 16:50 Ответить
Пєтрєнкав.
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11.01.2025 17:23 Ответить
Міхаіл Дужанков.
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11.01.2025 18:41 Ответить
Київська
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11.01.2025 18:40 Ответить
У Ближніх Печерах живеш, чи в Дальніх?
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11.01.2025 18:59 Ответить
Печёрах
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11.01.2025 19:11 Ответить
В Троєщинських
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11.01.2025 19:50 Ответить
Самокри́тика - рефлексивне ставлення людини до себе, здатність до самостійного пошуку помилок, оцінки своєї поведінки і результатів мислення.
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11.01.2025 19:58 Ответить
Яка глибина думки ,так ти в нас ,виявляється, філософ.
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11.01.2025 20:43 Ответить
Гуглу це кажи, а не мені.
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11.01.2025 20:57 Ответить
Так за тебе думає ГУГЛ ?
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11.01.2025 21:02 Ответить
І сказав Гугл - Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво. Шануй батька та матір, і: Люби свого ближнього, як самого себе...(це я ненависному тобі ГУГЛІ знайшов)...а ти що тут витворяєш?!
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11.01.2025 21:09 Ответить
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11.01.2025 21:14 Ответить
До 22 року, Київ був російськомовним на 90%. Як зараз -хз. Але еліти, судячи з їх мажорних личинок, точно на мову не перейшли.
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11.01.2025 17:19 Ответить
завтра вони 18-25 в Україні нас повбивати - славні нащядкі 73....
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11.01.2025 16:48 Ответить
Понад 3000 дітей із окупованої Херсонщини НЕ вивезли на неоккупированую территорию...
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11.01.2025 17:10 Ответить
 
 