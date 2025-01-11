На Покровском направлении - высокая активность врага, в районе Торецка атаки отражены, - Генштаб

С начала суток, 11 января 2025 года, на фронте произошло 121 боевое столкновение. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

Как отмечается, в течение суток противник совершил артиллерийские обстрелы по населенным пунктам Покровка Сумской области; Янжуловка и Блешня Черниговской области.

Обстановка на Харьковщине

На Купянском направлении враг в течение дня 13 раз пытался продвинуться к нашим позициям в районах Голубовки, Синьковки, Степной Новоселовки и Загрызово, сейчас происходит девять боестолкновений.

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Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении произошло 16 боевых столкновений около Зеленого Гая, Новоегоровки, Макеевки, Тернов, Заречного, Григорьевки и в Серебрянском лесу. До сих пор на этом направлении продолжаются два боестолкновения.

В районах населенных пунктов Часов Яр и Ступочки Краматорского направления с начала суток произошло 13 боестолкновений, три из которых сейчас продолжаются.

На Торецком направлении захватчики пять раз атаковали в районах Торецка и Дилиевки. Наши защитники атаки успешно отбили.

"Высокая активность врага пока сохраняется на Покровском направлении. Пятьдесят шесть раз за сегодня начинались боевые столкновения различной интенсивности. Враг атаковал в районах населенных пунктов Барановка, Елизаветовка, Проминь, Лисовка, Зеленое, Новый Труд, Зверево, Новоандреевка, Успеновка, Славянка и Константинопольское, отражено 46 вражеских атак, десять боестолкновений продолжаются", - говорится в сообщении.

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Обстановка на Юге

На Новопавловском направлении враг пять раз атаковал наши позиции вблизи Новоселки и Большой Новоселки, нанес авиаудар КАБами по Новополю.

На Приднепровском направлении с начала суток произошло одно боестолкновение. Противник успеха не имел.

Обстановка на Курщине

На Курщине сегодня наши защитники отражали 12 вражеских штурмов, продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес три авиаудара по населенным пунктам области и позициям наших защитников, применив четыре КАБ.

На других направлениях особых изменений не произошло.

Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.