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В МИД РФ пригрозили США за новые санкции: Враждебные действия Вашингтона не останутся без реакции

Санкції США проти Росії

В МИД России прокомментировали о новых санкциях США против энергетического сектора РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

"Враждебные действия Вашингтона не останутся без реакции, это попытка навредить экономике РФ даже ценой риска дестабилизации мировых рынков, а будущему президенту, который не имеет права отменять санкции без одобрения конгресса, остается "выжженная земля"", - говорится в сообщении.

Также читайте: Новые санкции США создают значительное давление на экономику РФ и заставят Путина делать трудный выбор, - Белый дом

Напомним, что 10 января США ввели санкции против ряда нефтяных и страховых компаний РФ. Также в "черный список" попали более 180 танкеров.

Вслед за США правительство Великобритании ввело новые санкции против российских нефтяных компаний.

Автор: 

МИД РФ (1668) россия (95702) санкции (11321) США (26877)


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Топ комментарии
+35
оо, схоже від цього пакету санкцій таки добряче запекло у лаптів. )
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11.01.2025 17:31
+25
Санкції в яблучко. мокші у відповідь мають заборонити торговому флоту Ліберії і Панами заходити у Норільськ, а Гавайським авіалініям у Воркуту.
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11.01.2025 17:34
+20
Голою ср@кою тільки можете погрожувати)
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11.01.2025 17:33
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Мо всерутся прилюдно !😁
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11.01.2025 17:31 Ответить
як пукнуть , аж в ФІФА завоняє. Вони такі.
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11.01.2025 17:42 Ответить
оо, схоже від цього пакету санкцій таки добряче запекло у лаптів. )
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11.01.2025 17:31 Ответить
Голою ср@кою тільки можете погрожувати)
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11.01.2025 17:33 Ответить
так погрожовути голою обісраною дупою-ета адна із ісконних лапатних скрєп...
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11.01.2025 18:08 Ответить
Знаєте, тільки я їх стільки прокльонами обсипаю, що хоча б один регіон повинен вже передохнути..живучі, тварюки..а їх всі українці проклинають..а вони живуть, щоб вже передохли..
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11.01.2025 18:31 Ответить
Вы, главное, никому не говорите, что загадали в Новогоднюю ночь, а то он не сдохнет.
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11.01.2025 19:37 Ответить
Санкції в яблучко. мокші у відповідь мають заборонити торговому флоту Ліберії і Панами заходити у Норільськ, а Гавайським авіалініям у Воркуту.
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11.01.2025 17:34 Ответить
Будуть США гнобити?
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11.01.2025 17:34 Ответить
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11.01.2025 18:24 Ответить
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11.01.2025 18:38 Ответить
В спортлото!
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11.01.2025 20:11 Ответить
"а майбутньому президентові, який не має права скасовувати санкції без схвалення конгресу, залишається "випалена земля"

- такие надежды у кремля на трампа
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11.01.2025 17:41 Ответить
***, які дебіли. Замість того, щоб почекати, поки трампон прийде, вже погрожують! Правду кажуть-дурнів в лаптєстані на 100 років є!
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11.01.2025 17:41 Ответить
Оба на !! А шо такоє !? Вони ж - нєобичайно полєзниє .!!
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11.01.2025 17:44 Ответить
кацапцяві не дрочите доню, він цього не любить - може по запарці і їбальник начистити...
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11.01.2025 17:46 Ответить
але заплатив
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11.01.2025 18:03 Ответить
*****.
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11.01.2025 17:47 Ответить
він у нас в вухо стреляний...
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11.01.2025 17:56 Ответить
Better than Dick Cheney 😂
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11.01.2025 19:53 Ответить
you sure?
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11.01.2025 23:20 Ответить
What I meant was - the place into which each one was wounded.
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11.01.2025 23:41 Ответить
you good!
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11.01.2025 23:44 Ответить
Стосовно США ***** може собі тільки солі на йух посипати
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11.01.2025 17:56 Ответить
Гімнастка любить вершки
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11.01.2025 18:19 Ответить
А вони в нього є?
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11.01.2025 18:39 Ответить
А"байденюк", для "трампліна і куйла " залишає "випалену землю".
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11.01.2025 17:58 Ответить
Не розумію, якщо Сосія така незалежна як із себе строїть то чого так голосно верещить коли загниваючий Захід санкції проти неї вводить. Так же не розумію як московський режим може погрожувати тому від кого він так залежить
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11.01.2025 18:03 Ответить
У кацапів підгоріло. А 3 роки тому цей пакет ввести не могли? Війна б вже закінчилася.
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11.01.2025 18:09 Ответить
А у Байдена для цього всі роки був прокацапський Салліван, що багато вирішував для пуйла і проти України. Як у нас Дєрмак. Це багато хто знає.
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11.01.2025 23:58 Ответить
78 президент це вам не лох якись....
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11.01.2025 18:10 Ответить
людина яка має зброю, це не людина яка її не має...
це різні людини....
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11.01.2025 18:13 Ответить
"Ворожі дії Вашингтона не залишаться без реакції".
Мабудь митись перестануть, або сраку підтерати...
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11.01.2025 18:14 Ответить
Ху...Лу ще один чемодан видадуть
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11.01.2025 18:17 Ответить
а то вони до цього милися...
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11.01.2025 18:22 Ответить
Заборонять експорт матрьошок та балалаєк до Штатів?
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11.01.2025 18:25 Ответить
я буду мати дітей, я буду їх відвозити до садіку і школи - я буду!
хлопець закрив тему.
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11.01.2025 18:36 Ответить
красниє штани, а у кого у мєтро красниє штани!
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11.01.2025 18:46 Ответить
О, заскиглили! Добре
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11.01.2025 18:47 Ответить
Кацапстан зашивилився чмошники немиті
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11.01.2025 18:48 Ответить
Ворожі дії Вашингтона не залишаться без
положитєльної реакції Вассермана у піськова
пісьля відпочинку його дружини в арабів
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11.01.2025 18:48 Ответить
Дімон роздушить чергову фінляндію. І топне ножкою
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11.01.2025 18:51 Ответить
Схоже рашисти розхвилювались ,вони думали володарі світу ,а насправді нікчемна гопота і тупе бидлонаселеніє яке живе імперськими амбіціями кривавого терориста путіна.
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11.01.2025 19:06 Ответить
Кацапам підсипали нових полєзних санкцій,а вони ще й недовольні.
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11.01.2025 19:14 Ответить
Заморозят счета Камалы в сбербанке и запретят судам под американским флагом заходить в порт Лабытнанги.
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11.01.2025 19:36 Ответить
Штати нарешті розворушили аквафреший їбанаріум по самісінькі скріпи. Валізка репає, а ботокс прискає з-під кокошника.
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11.01.2025 21:30 Ответить
Рррычат с перепугу дурашки. Загоняют их в сарай пинками то ))
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12.01.2025 09:38 Ответить
Да. Питарашки правы. Ценой дестабилизации китайской иранской и прочих их братанов экономик экономика дурашки превратится в тыкву. И это есть хорошо
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12.01.2025 09:39 Ответить
 
 