В МИД РФ пригрозили США за новые санкции: Враждебные действия Вашингтона не останутся без реакции

В МИД России прокомментировали о новых санкциях США против энергетического сектора РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

"Враждебные действия Вашингтона не останутся без реакции, это попытка навредить экономике РФ даже ценой риска дестабилизации мировых рынков, а будущему президенту, который не имеет права отменять санкции без одобрения конгресса, остается "выжженная земля"", - говорится в сообщении.

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Напомним, что 10 января США ввели санкции против ряда нефтяных и страховых компаний РФ. Также в "черный список" попали более 180 танкеров.

Вслед за США правительство Великобритании ввело новые санкции против российских нефтяных компаний.