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Войска РФ продолжают наступать в сторону Дачного и Янтарного, - DeepState. КАРТА

Враг продолжает наступать в сторону Дачного и Янтарного в Донецкой области.

Об этом сообщают аналитики проекта DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Кацапы стирают Дачное, фиксируются движения вражеской пехоты в районе очистных сооружений, западнее Курахово.

Из ствольной артиллерии противник обстреливает переправу между Улаклами и Константинополем", - говорится в сообщении.

Наступ росіян у бік Дачного та Янтарного

Также отмечается, что российские разведгруппы пытаются подойти с востока к Андреевке.

Также читайте: На Покровском направлении - высокая активность врага, в районе Торецка атаки отражены, - Генштаб

Автор: 

Донецкая область (9784) боевые действия (4142) Константинополь (64) Улаклы (10) Дачное (18) Янтарное (9) война в Украине (4173)


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Все по плану і в оговорені терміни договорняка Зелі з пуйлом.
І через декілька місяців, Зеля намікне народу, ну от бачите, ми як держава, як народ ні на що не спроможні, не спроможні зупинити окупантів, тому я з чистою совістю підписую капітуляцію.
І більшість населення буде радіти цьому.
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11.01.2025 19:31 Ответить
Все по плану зевибдяка і руками кацапа сирського.
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11.01.2025 20:51 Ответить
Сирський вже рік здає території а Зе нічого, начебто так і треба
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11.01.2025 21:31 Ответить
 
 