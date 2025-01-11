Войска РФ продолжают наступать в сторону Дачного и Янтарного, - DeepState. КАРТА

Враг продолжает наступать в сторону Дачного и Янтарного в Донецкой области.

Об этом сообщают аналитики проекта DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Кацапы стирают Дачное, фиксируются движения вражеской пехоты в районе очистных сооружений, западнее Курахово.

Из ствольной артиллерии противник обстреливает переправу между Улаклами и Константинополем", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что российские разведгруппы пытаются подойти с востока к Андреевке.

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