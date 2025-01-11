Войска РФ продолжают наступать в сторону Дачного и Янтарного, - DeepState. КАРТА
Враг продолжает наступать в сторону Дачного и Янтарного в Донецкой области.
Об этом сообщают аналитики проекта DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Кацапы стирают Дачное, фиксируются движения вражеской пехоты в районе очистных сооружений, западнее Курахово.
Из ствольной артиллерии противник обстреливает переправу между Улаклами и Константинополем", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что российские разведгруппы пытаются подойти с востока к Андреевке.
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І через декілька місяців, Зеля намікне народу, ну от бачите, ми як держава, як народ ні на що не спроможні, не спроможні зупинити окупантів, тому я з чистою совістю підписую капітуляцію.
І більшість населення буде радіти цьому.