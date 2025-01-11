Оккупанты атаковали беспилотниками Антоновку и Змиевку на Херсонщине: двое пострадавших, один - в тяжелом состоянии
Сегодня, 11 января, российские войска ударили по Антоновке и Змиевке, в результате чего двое мужчин получили ранения.
Об этом сообщили в Херсонской ОDА, передает Цензор.НЕТ.
Так, около 16:40 под удар российского дрона попал житель Антоновки.
33-летний мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног. Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас медики его дообследуют и оказывают необходимую помощь.
В Змиевке российская армия сбросила взрывчатку с БGЛА на 44-летнего гражданского.
В момент атаки мужчина находился во дворе. У него - взрывная травма, осколочное ранение ноги и спины. Состояние пострадавшего - тяжелое. Его госпитализировали для оказания медпомощи.
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