Оккупанты атаковали беспилотниками Антоновку и Змиевку на Херсонщине: двое пострадавших, один - в тяжелом состоянии

Сегодня, 11 января, российские войска ударили по Антоновке и Змиевке, в результате чего двое мужчин получили ранения.

Об этом сообщили в Херсонской ОDА, передает Цензор.НЕТ.

Так, около 16:40 под удар российского дрона попал житель Антоновки.

33-летний мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног. Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас медики его дообследуют и оказывают необходимую помощь.

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В Змиевке российская армия сбросила взрывчатку с БGЛА на 44-летнего гражданского.

В момент атаки мужчина находился во дворе. У него - взрывная травма, осколочное ранение ноги и спины. Состояние пострадавшего - тяжелое. Его госпитализировали для оказания медпомощи.

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