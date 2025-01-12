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Захватчики хотят расширить порт в Мариуполе для ускорения темпов вывоза зерна и оборудования, - ЦНС

РФ хоче розширити порт в Маріуполі для вивезення зерна

В порту оккупированного Мариуполя российские захватчики планируют построить 25 новых гидротехнических сооружений, в частности причалов и складов. Россияне имеют целью в 2025 году увеличить темпы объемы вывоза украинского зерна и уцелевшего промышленного оборудования.

Об этом пишет Центр национального сопротивления, сообщает Цензор.НЕТ.

"В 2025 году Кремль планирует расширить мощности Мариупольского морского порта. До конца года они должны построить еще 25 гидротехнических сооружений, среди которых дополнительные причалы для грузовых кораблей и склады",- говорится в сообщении.

Сопротивление пишет, что расширение порта необходимо оккупантам, из-за планов по дальнейшему вывозу с временно оккупированных территорий Украины прежде всего сельскохозяйственной продукции.

Кроме этого, рашисты планируют окончательно отправить в РФ все промышленное оборудование, которое еще остается на временно оккупированных территориях Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия лишила мариупольцев возможности получить компенсацию за разрушенное жилье, - ЦНС

Автор: 

Мариуполь (5718) порт (737) Донецкая область (9784) Центр национального сопротивления (570)


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Чому б не рознести їм інфраструктуру. Є ж і ракети і безпілотні апарати для цього?
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12.01.2025 00:22 Ответить
Не можна бо такого не прописано в методичці кремлівській для zeомаснського.
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12.01.2025 00:34 Ответить
Тому що Південь мовчки здали кацапам, а найкращі бригади зняли з фронту і перекинули на нікому непотрібну курщину і парять мозок українським лохам. Договорняк то таке.
Це так деякі рятують Україну.
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12.01.2025 12:23 Ответить
От які підлі ці кацапи! Терміново гундосик найвеличнішому зашпілити з депресивною заявою "Чому партнери сидять склавши руки?"
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12.01.2025 00:42 Ответить
Імперія завжди грабує колонізовані території. Дещо з історії "Гаманець держави.Попри те що на квітень 1918 року на руках в українців уже перебували кредитові білети вартістю 100 крб і знаки державної скарбниці у 25 та 50 крб, головною валютою в Україні все ще лишався російський рубль, який стрімко знецінювався через масовий друк більшовиками нічим не забезпечених банкнот. Не все було гаразд і з карбованцем - під час відступу з Києва більшовики захопили запаси білетів у 100 крб та обладнання для їх друку, внаслідок чого український ринок заполонили карбованці російського походження..."Джерело: Український тиждень.
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12.01.2025 00:54 Ответить
і правильно:
ЗЕбанда подарувала порт мацкалям-тепер воно що хочуть те й роблять
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12.01.2025 06:09 Ответить
 
 