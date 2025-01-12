Захватчики хотят расширить порт в Мариуполе для ускорения темпов вывоза зерна и оборудования, - ЦНС

В порту оккупированного Мариуполя российские захватчики планируют построить 25 новых гидротехнических сооружений, в частности причалов и складов. Россияне имеют целью в 2025 году увеличить темпы объемы вывоза украинского зерна и уцелевшего промышленного оборудования.

Об этом пишет Центр национального сопротивления, сообщает Цензор.НЕТ.

"В 2025 году Кремль планирует расширить мощности Мариупольского морского порта. До конца года они должны построить еще 25 гидротехнических сооружений, среди которых дополнительные причалы для грузовых кораблей и склады",- говорится в сообщении.

Сопротивление пишет, что расширение порта необходимо оккупантам, из-за планов по дальнейшему вывозу с временно оккупированных территорий Украины прежде всего сельскохозяйственной продукции.

Кроме этого, рашисты планируют окончательно отправить в РФ все промышленное оборудование, которое еще остается на временно оккупированных территориях Украины.

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