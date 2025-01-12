РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7764 посетителя онлайн
Новости
1 187 0

Воздушная тревога объявлена ​​в Киеве и ряде областей из-за угрозы баллистики

У частині областей оголосили повітряну тривогу через балістичну загрозу

В ночь на 12 января в Киеве и ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и карту тревог.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока",- сообщили ПС в 00:08.

Также читайте: Из-за угрозы вражеских БпЛА в Киеве и ряде областей объявлена ​​тревога

Автор: 

Киев (25587) воздушная тревога (796) война в Украине (4173)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 