Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей из-за угрозы баллистики
В ночь на 12 января в Киеве и ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и карту тревог.
"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока",- сообщили ПС в 00:08.
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