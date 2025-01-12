Силы ПВО работают на Киевщине по вражеским "шахедам"
В ночь на воскресенье, 12 января, в воздушном пространстве Киевщины было зафиксировано движение российских ударных беспилотников. Силы противовоздушной обороны работали по вражеским целям.
Об этом сообщала Киевская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО",- говорится в сообщении.
В КОВА призвали жителей области не фотографировать и не снимать работу наших защитников.
Ранее сообщалось, что россияне запустили по Украине ударные БпЛА.
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Владислав Сварчевський
показать весь комментарий12.01.2025 02:49 Ответить Мне нравится 0
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