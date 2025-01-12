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Силы ПВО работают на Киевщине по вражеским "шахедам"

Сили ППО збивають шахеди на Київщині

В ночь на воскресенье, 12 января, в воздушном пространстве Киевщины было зафиксировано движение российских ударных беспилотников. Силы противовоздушной обороны работали по вражеским целям.

Об этом сообщала Киевская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО",- говорится в сообщении.

В КОВА призвали жителей области не фотографировать и не снимать работу наших защитников.

Ранее сообщалось, что россияне запустили по Украине ударные БпЛА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Киевщине ночью работала ПВО: из-за падения обломков БПЛА повреждения домов

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Киевская область (4156) ПВО (2784) Шахед (1057) война в Украине (4173)


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12.01.2025 02:49 Ответить
 
 