Силы ПВО работают на Киевщине по вражеским "шахедам"

В ночь на воскресенье, 12 января, в воздушном пространстве Киевщины было зафиксировано движение российских ударных беспилотников. Силы противовоздушной обороны работали по вражеским целям.

Об этом сообщала Киевская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО",- говорится в сообщении.

В КОВА призвали жителей области не фотографировать и не снимать работу наших защитников.

Ранее сообщалось, что россияне запустили по Украине ударные БпЛА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Киевщине ночью работала ПВО: из-за падения обломков БПЛА повреждения домов