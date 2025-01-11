Рашисты запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером субботы, 11 января, российские захватчики запустили по территории Украины ударные беспилотники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Первые группы вражеских БПЛА фиксировались на Сумщине.

"Группа БПЛА в Сумской области, движутся в западном направлении", - сообщалось в 17:10.

"Черниговская область движение БПЛА в вашем направлении с Сумщины. В случае объявления тревоги направляйтесь в укрытие", - сообщалось в 17:24.

"Группа БПЛА в южной части Черниговской области, движется в западном направлении", - сообщалось в 17:52.

"Киевская область движение ударных БПЛА в вашем направлении с Черниговщины", - сообщалось в 18:05.

Обновленная информация

"Новые группы вражеских БПЛА заходят в воздушное пространство Сумской области", - сообщали ВС в 18:46.

"Харьковская область – угроза применения врагом ударных БпЛА", - сообщали ВС в 19:18.

В 19:30 ВС сообщили о:

БПЛА в Сумской области - двигаются в юго-западном и южном направлениях.

БПЛА на Черниговщине - двигаются в юго-западном и южном направлениях.

БПЛА на Харьковщине - двигаются в западном направлении.

Обновление

"Полтавская область – угроза применения врагом ударных БАЛА", – сообщили ВС в 19:50.

"Днепропетровская область - движение БПЛА в вашем направлении из Харьковской области", - сообщили ВС в 20:13.

"Черкасская область движение БПЛА в вашем направлении из Полтавщины", - сообщили ВС в 20:20.

В 20:30 ВС сообщали о:

БПЛА в Сумской области, двигаются в юго-западном и южном направлениях.

БПЛА на Черниговщине, двигаются в западном направлении.

БПЛА на Полтавщине, двигаются в юго-западном и западном направлениях.

БПЛА на Харьковщине, двигаются в южном направлении.

БПЛА в Донецкой области, двигаются в западном направлении.

БПЛА в Черкасской области, двигаются в юго-западном направлении.

БПЛА Днепропетровщине, двигаются в южном направлении.

"Запорожская область движение БПЛА в вашем направлении из Днепропетровщины", - сообщалось в 20:42.

"БПЛА в северной части Киевщины: двигаются в северо-западном направлении", - сообщалось в 21:33.

В 21:41 ВС сообщили о новых группах вражеских ударных БПЛА: продолжают заходить в воздушное пространство Сумской области.

Обновленная информация

Позже ВС сообщили о:

БПЛА в северной части Житомирщины, двигаются в западном направлении;

Кировоградская область – угроза применения врагом ударных БПЛА;

Черкасская область движение ударных БПЛА в вашем направлении из Полтавщины.

В 22:46 ВС сообщали о:

БПЛА в Сумской области, двигаются в юго-западном и южном направлениях.

БПЛА на Черниговщине, двигаются в западном направлении.

БПЛА на Полтавщине, двигаются в юго-западном и западном направлениях.

БПЛА в Житомирской области, двигаются в западном направлении.

БПЛА в Киевской области, движутся в северо-восточном направлении.

БПЛА в Запорожской области, двигаются в восточном направлении.

Обновление

В 23:54 ВС сообщили о:

БПЛА в Сумской области, двигаются в юго-западном направлении.

БПЛА на Черниговщине, двигаются в западном направлении.

БПЛА на Полтавщине, двигаются в западном направлении.

БпЛА в Черкасской области, двигаются в юго-западном направлении.

БпЛА в Киевской области, двигаются в западном направлении.

БПЛА на Харьковщине, двигаются в западном направлении.

В 01:00 ВС сообщили о:

БПЛА в Сумской области, двигаются в северном направлении.

БПЛА на Харьковщине, двигаются в северном направлении.

БПЛА на Киевщине, двигаются в западном направлении.

БПЛА на Днепропетровщине, двигаются в восточном направлении.

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