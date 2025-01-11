РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8024 посетителя онлайн
Новости
7 506 42

Рашисты запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные силы (обновлено)

шахеди знову атакують Україну

Вечером субботы, 11 января, российские захватчики запустили по территории Украины ударные беспилотники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Первые группы вражеских БПЛА фиксировались на Сумщине.

"Группа БПЛА в Сумской области, движутся в западном направлении", - сообщалось в 17:10.

"Черниговская область движение БПЛА в вашем направлении с Сумщины. В случае объявления тревоги направляйтесь в укрытие", - сообщалось в 17:24.

"Группа БПЛА в южной части Черниговской области, движется в западном направлении", - сообщалось в 17:52.

"Киевская область движение ударных БПЛА в вашем направлении с Черниговщины", - сообщалось в 18:05.

Обновленная информация

"Новые группы вражеских БПЛА заходят в воздушное пространство Сумской области", - сообщали ВС в 18:46.

"Харьковская область – угроза применения врагом ударных БпЛА", - сообщали ВС в 19:18.

В 19:30 ВС сообщили о:

  • БПЛА в Сумской области - двигаются в юго-западном и южном направлениях.
  • БПЛА на Черниговщине - двигаются в юго-западном и южном направлениях.
  • БПЛА на Харьковщине - двигаются в западном направлении.

Обновление

"Полтавская область – угроза применения врагом ударных БАЛА", – сообщили ВС в 19:50.

"Днепропетровская область - движение БПЛА в вашем направлении из Харьковской области", - сообщили ВС в 20:13.

"Черкасская область движение БПЛА в вашем направлении из Полтавщины", - сообщили ВС в 20:20.

В 20:30 ВС сообщали о:

  • БПЛА в Сумской области, двигаются в юго-западном и южном направлениях.
  • БПЛА на Черниговщине, двигаются в западном направлении.
  • БПЛА на Полтавщине, двигаются в юго-западном и западном направлениях.
  • БПЛА на Харьковщине, двигаются в южном направлении.
  • БПЛА в Донецкой области, двигаются в западном направлении.
  • БПЛА в Черкасской области, двигаются в юго-западном направлении.
  • БПЛА Днепропетровщине, двигаются в южном направлении.

"Запорожская область движение БПЛА в вашем направлении из Днепропетровщины", - сообщалось в 20:42.

"БПЛА в северной части Киевщины: двигаются в северо-западном направлении", - сообщалось в 21:33.

В 21:41 ВС сообщили о новых группах вражеских ударных БПЛА: продолжают заходить в воздушное пространство Сумской области.

Обновленная информация

Позже ВС сообщили о:

  • БПЛА в северной части Житомирщины, двигаются в западном направлении;
  • Кировоградская область – угроза применения врагом ударных БПЛА;
  • Черкасская область движение ударных БПЛА в вашем направлении из Полтавщины.

В 22:46 ВС сообщали о:

  • БПЛА в Сумской области, двигаются в юго-западном и южном направлениях.
  • БПЛА на Черниговщине, двигаются в западном направлении.
  • БПЛА на Полтавщине, двигаются в юго-западном и западном направлениях.
  • БПЛА в Житомирской области, двигаются в западном направлении.
  • БПЛА в Киевской области, движутся в северо-восточном направлении.
  • БПЛА в Запорожской области, двигаются в восточном направлении.

Обновление

В 23:54 ВС сообщили о:

  • БПЛА в Сумской области, двигаются в юго-западном направлении.
  • БПЛА на Черниговщине, двигаются в западном направлении.
  • БПЛА на Полтавщине, двигаются в западном направлении.
  • БпЛА в Черкасской области, двигаются в юго-западном направлении.
  • БпЛА в Киевской области, двигаются в западном направлении.
  • БПЛА на Харьковщине, двигаются в западном направлении.

В 01:00 ВС сообщили о:

  • БПЛА в Сумской области, двигаются в северном направлении.
  • БПЛА на Харьковщине, двигаются в северном направлении.
  • БПЛА на Киевщине, двигаются в западном направлении.
  • БПЛА на Днепропетровщине, двигаются в восточном направлении.

Смотрите также: Из-за атаки дронов в Татарстане загорелся НПЗ, работников эвакуируют, - СМИ. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (3653) Воздушные силы (2340) война в Украине (4173)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+3
Іди нафіг, кацап. Тут водкі нєт.
показать весь комментарий
11.01.2025 19:36
+3
Пво моцкви це міф. Це довів ще Матіас Руст на цесні за совка сівши на червону площу. Нічого немає вигіднішого ніж паніка і страх в імперській метрополії, колапс того міста обвалить економіку моцковії. Той хто підміняє удари по моцкві сраними нпз - працює проти України. Хіба ще ямальський хрест може сильно поламати нафто-газовий бізнес, але він сильно далі ніж моцква. Буданов і сирський профнепригодні мінімум раз моцква 3 роки спокійно спить. Відставка.
показать весь комментарий
11.01.2025 22:25
+2
Паніка у моцкві від атак щоночі нанесе збиток економіці московії більший ніж від спалених нпз. Коли мільйон московитів буде вимушений тікати на машинах, бо аеропорти не працюватимуть - настане колапс всього. ЗСУ цього не розуміють? Чи це відвертий саботаж?
показать весь комментарий
11.01.2025 18:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сподіваюсь що на моцковські тес вилетіла сотня паляниць, так буданов?
показать весь комментарий
11.01.2025 18:26 Ответить
Не на ТЕС, а на НПЗ, і не сотні, а кілька, і не на московські, а на татарстанські

https://t.me/astrapress/72216
показать весь комментарий
11.01.2025 18:41 Ответить
Паніка у моцкві від атак щоночі нанесе збиток економіці московії більший ніж від спалених нпз. Коли мільйон московитів буде вимушений тікати на машинах, бо аеропорти не працюватимуть - настане колапс всього. ЗСУ цього не розуміють? Чи це відвертий саботаж?
показать весь комментарий
11.01.2025 18:46 Ответить
ні, це барани не розуміють, що в України немає такої кількості засобів , щоб подолати ПВО мацкви, а якщо і було б -то є більш вигідні цілі
показать весь комментарий
11.01.2025 22:17 Ответить
Пво моцкви це міф. Це довів ще Матіас Руст на цесні за совка сівши на червону площу. Нічого немає вигіднішого ніж паніка і страх в імперській метрополії, колапс того міста обвалить економіку моцковії. Той хто підміняє удари по моцкві сраними нпз - працює проти України. Хіба ще ямальський хрест може сильно поламати нафто-газовий бізнес, але він сильно далі ніж моцква. Буданов і сирський профнепригодні мінімум раз моцква 3 роки спокійно спить. Відставка.
показать весь комментарий
11.01.2025 22:25 Ответить
Да бачили ППО цей літак. Ніхто не наважився віддати наказ на ураження. То був мирний час, зараз війна
показать весь комментарий
12.01.2025 00:51 Ответить
А беспілотник який в мацква-сіті влетів чи в прапор на кремлі у 2023 теж бачили? Тоді також була війна - афган.
показать весь комментарий
12.01.2025 01:21 Ответить
З країнами Європи була війна? Не знав. Також не знав, що цей літак прилетів з Афганістану, дякую. Треба піти переписати статтю на Вікіпедії. Ви ж не знаєте, куди насправді летів той БПЛА, можливо його збили. Все воно збивається. А, забув: збивати БПЛА можуть тільки українці, більше ніхто в світі
показать весь комментарий
12.01.2025 08:47 Ответить
Була холодна війна зі всім заходом. В цесні запросто міг бути ядрьон батон чи біозброя. І працювати по моцкві можна і через дропів у телеграмі і газовим обладнанням. Просто зєльона влада курується з моцкви. А ти її бот на мої податки існуєш.
показать весь комментарий
12.01.2025 09:37 Ответить
Все з вам ми зрозуміло: але одне радує - завтра в школу і у вас буде менше часу. Міг нести, міг не нести, але ніхто не наважився віддати наказ на збиття. Вся інформація є у відкритому доступі. Але ППО не існує - це міф
показать весь комментарий
12.01.2025 09:51 Ответить
А томи вже зачекались...

Довбаніть по них, хоч чимось..дуже треьа виття на болотах..
показать весь комментарий
11.01.2025 18:27 Ответить
У Татарстані безпілотники влучили в один з найбільших російських НПЗ
показать весь комментарий
11.01.2025 18:43 Ответить
Чи призвели атаки на нпз до підвищення цін на бензин у московитів?
показать весь комментарий
11.01.2025 18:47 Ответить
призвели до ембарго на експорт бензина і дизпалива ще у минулому році.. З весни паливо для споживачів при тому подорожчало приблизно на 10%.
показать весь комментарий
11.01.2025 22:02 Ответить
Слабенько.
10 днів щоночних ударів по моцкві призвели б до кратно більшого эфекту. Це саботаж і зрада.
показать весь комментарий
11.01.2025 22:06 Ответить
до москви зараз тихохідні і гучні дрони не долітають від слова "зовсім". А от один дрон, який сьогодня долетів і влучив у колону ЕЛОУ-АВТ-6, зразу зменшив переробку цього НПЗ на об'єм мінімум шести мільйонів тон сировини на рік. А якщо наступний дрон влучить у колону ЕЛОУ-АВТ-7, то НПЗ стане взагалі. І це буде мінус 16 мільйонів тон переробки нафти на рік.
показать весь комментарий
11.01.2025 22:15 Ответить
і це набагато корисніше чим кошмарити мирняк в мацкві - але ж наші барани дуже просять шоу
показать весь комментарий
11.01.2025 22:21 Ответить
річ у тому, що інколи це бувають зовсім і не наші барани. Тем не менш вони бачать, як до Києва долітають шахеди.
показать весь комментарий
11.01.2025 22:26 Ответить
Барани захищають моцкву і зєльону владу, що одне і теж. Викохують в Українцях меншовартість.
показать весь комментарий
11.01.2025 22:30 Ответить
у тебе ушанка загорілась.
показать весь комментарий
11.01.2025 22:56 Ответить
Але захищаєш моцкву від ударів ти.
показать весь комментарий
11.01.2025 23:48 Ответить
В тебе просто родичі на моцкві живуть. Паніка в моцкві обвалить економіку за тиждень. Навіть Ічкерія це розуміла.
показать весь комментарий
11.01.2025 22:27 Ответить
придурку, в тебе таракани в голові живуть, а мої родичи всі в Києві
показать весь комментарий
12.01.2025 10:00 Ответить
Київ щоночі і щодня атакують серійними якісними професійними дронами і ніякої паніки, а тим більше, паралічу столиці я не бачу. Звісно вранці стою в заторі. Мушу вас розчарувати, але навіть 50-150 ракет АТАКМС кардинально нічого не змінять, якщо 12 000 ракет і мільйони снарядів по Україні не змусили її, Україну, капітулювати
показать весь комментарий
12.01.2025 10:22 Ответить
Іди нафіг, кацап. Тут водкі нєт.
показать весь комментарий
11.01.2025 19:36 Ответить
Сьогодні випереджають графік . Бо вжє привично коли після вечері запускають .
показать весь комментарий
11.01.2025 18:57 Ответить
Світ повинен скликати Самміт по дерашизації та депутинізації світу . На ньому світ повинен прийняти світову программу підтримки України до повної ізоляції параші та арешту всіх рахунків які відкрили за допомогою рашистського паспорту.
показать весь комментарий
11.01.2025 19:40 Ответить
Ніхто на це не піде. Гроші не воняють.
показать весь комментарий
11.01.2025 20:38 Ответить
Стосовно Гітлера це чомусь не діяло...
показать весь комментарий
11.01.2025 21:46 Ответить
Бо гітлер прямий онук ротшильда від покоївки.
показать весь комментарий
12.01.2025 00:16 Ответить
Я мав на увазі кінцевий результат...
показать весь комментарий
12.01.2025 01:11 Ответить
Зарплати 3-5 тис ойро?
показать весь комментарий
12.01.2025 01:23 Ответить
спалювати нафтобази кацапам то добре але знизити ціни на нафту щоб кацап ягель жрав а не танки робив - ще добріше але трампуша бізнесмен та за мільярди віддасть любу державу
показать весь комментарий
11.01.2025 20:51 Ответить
Рейганів немає. А ці за 3 центи повісяться.
показать весь комментарий
11.01.2025 21:45 Ответить
Знову сирени виють. Бажаю кацапам таке цілодобово
показать весь комментарий
11.01.2025 22:13 Ответить
Шахеди долітають до Києва, значить мобільних вогневих груп не вистачає.
А в тцк всіх вистачає.
показать весь комментарий
11.01.2025 22:14 Ответить
На кожному квадратному кілометрі мобільну групу не поставиш
показать весь комментарий
12.01.2025 00:54 Ответить
З тцк, погранців, мусорів і тд вийде гарно.
показать весь комментарий
12.01.2025 01:22 Ответить
ну на теж вони і кацапи....
і саме за тим вони і приперлися - убити нас всіх.
показать весь комментарий
12.01.2025 00:03 Ответить
Схожі на хаотичні рухи траєкторії рашистських БПЛА Шахедогерань, Гербера та обманок цілком можливо відбуваються з метою накопичення рашистами даних реальних картин місцевості на різних ешелонах для датасетів штучних нейромереж (ШІ), які за наміром рашистів дозволять ударним БПЛА самостійно обирати цілі для атаки, перебуваючи у повітряному просторі України.
показать весь комментарий
12.01.2025 02:44 Ответить
 
 