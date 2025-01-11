Из-за атаки дронов в Татарстане загорелся НПЗ, работников эвакуируют, - СМИ. ВИДЕО
В субботу, 11 января, в городе Нижнекамск российской Республики Татарстан загорелся нефтеперерабатывающий завод "Танеко". Пожар произошел после якобы атаки беспилотников.
Об этом пишут российские Telegram-каналы, сообщает Цензор.НЕТ.
Местные паблики пишут, что на фоне угрозы атаки БПЛА в Нижнекамске на нефтеперерабатывающем заводе "Танеко" звучала сирена. По словам очевидцев, с территории НПЗ эвакуируют сотрудников.
Telegram-каналы распространяют кадры задымления на заводе.
В аэропорту Нижнекамска перед этим был введен план "Ковер".
Местные власти опровергают информацию о пожаре на НПЗ.
"Танеко" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Татарстане, который ежегодно перерабатывает около 16,2 млн тонн нефти.
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з москви
Якщо вдарити по телевежі останкіно
-весело буде уйопкам
З того часу завод розширився, і в рази, якщо не десяткі разів, збільшив виробництво.
https://t.me/DIUkraine/5074 і це вже не вперше.
єв близько 16,2 млн тонн нафти."
бьє Україна і не здається моє ж ти серденько!
а можна фотку самкі васерманші - розумію - це не для дітей...
Якби і була дружина, то це було б щось подібне:
папа завжди в зад здає... тому його взад і *******.
Огнем неугасимым полыхай.
Имперская чумная образина,
В агонии скорее издыхай!
оказується є на цьому світі порядні міни!