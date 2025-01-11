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Из-за атаки дронов в Татарстане загорелся НПЗ, работников эвакуируют, - СМИ. ВИДЕО

В субботу, 11 января, в городе Нижнекамск российской Республики Татарстан загорелся нефтеперерабатывающий завод "Танеко". Пожар произошел после якобы атаки беспилотников.

Об этом пишут российские Telegram-каналы, сообщает Цензор.НЕТ.

Местные паблики пишут, что на фоне угрозы атаки БПЛА в Нижнекамске на нефтеперерабатывающем заводе "Танеко" звучала сирена. По словам очевидцев, с территории НПЗ эвакуируют сотрудников.

Telegram-каналы распространяют кадры задымления на заводе.

В аэропорту Нижнекамска перед этим был введен план "Ковер".

Местные власти опровергают информацию о пожаре на НПЗ.

"Танеко" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Татарстане, который ежегодно перерабатывает около 16,2 млн тонн нефти.

Смотрите также: В Энгельсе четвертые сутки пылает нефтебаза, пораженная украинскими дронами. ФОТО

Автор: 

беспилотник (3653) НПЗ (241) пожар (5961)


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Топ комментарии
+31
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11.01.2025 18:55
+29
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11.01.2025 19:01
+20
путін 3,14дор вонючий.
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11.01.2025 18:52
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гойдааааааааааааааааааааа...
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11.01.2025 18:51 Ответить
Далеко Зєлін мільярд дерев залетів.
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11.01.2025 18:57 Ответить
путін 3,14дор вонючий.
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11.01.2025 18:52 Ответить
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11.01.2025 18:55 Ответить
суєтятсо
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11.01.2025 18:55 Ответить
всі чекають такі кадри
з москви
Якщо вдарити по телевежі останкіно
-весело буде уйопкам
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11.01.2025 18:56 Ответить
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11.01.2025 19:01 Ответить
Ніщо так не заспокоює душу як такі краєвиди...
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11.01.2025 19:15 Ответить
Лірично...
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11.01.2025 19:34 Ответить
Я тут іншу заставку на телефон закачала...суцільний попіл та руїна 😋
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11.01.2025 19:38 Ответить
не згасай вогнику будь ласка, випали нах.. все навколо
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11.01.2025 19:00 Ответить
Координати давай.
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11.01.2025 19:16 Ответить
Вже били туда, але давно.
З того часу завод розширився, і в рази, якщо не десяткі разів, збільшив виробництво.
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11.01.2025 20:14 Ответить
Ну чого ж не атакуєм. Атакуєм потрошку.
https://t.me/DIUkraine/5074 і це вже не вперше.
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11.01.2025 20:18 Ответить
атакували, а що там атакувати, хіба склад з вибухівкою, все решта, треба або сотню безпілотників аба пару десятків ракет, щоб був результат.
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11.01.2025 20:36 Ответить
Гарна робота ,смерть рашиським окупантам і терористичній росії .
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11.01.2025 19:01 Ответить
Від нашого столу - вашому столу....
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11.01.2025 19:02 Ответить
неправильно брошенный окурок делов натворил….
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11.01.2025 19:06 Ответить
Зорян зі Шкіряком не встигли туди доїхати -- не треба на них це звалювати .
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11.01.2025 19:11 Ответить
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11.01.2025 19:22 Ответить
Тануна!!! Не проти ж ночі!!! Оце тепер снитись будк!!
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11.01.2025 19:40 Ответить
Інночка дєвушка маладая. Ана нє только на Цензоре с пєрдунамі успєваєт. Но і на обводной трассє с разновозраснимі.
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11.01.2025 19:24 Ответить
Інна промінчик у темному тунелі.
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11.01.2025 19:17 Ответить
"Танеко" є одним із найбільших нафтопереробних заводів у Татарстані, який щороку переробляєв близько 16,2 млн тонн нафти."
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11.01.2025 20:07 Ответить
А шо ж його задиміло???
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11.01.2025 20:11 Ответить
Може в столовій горохову зупу на обід давали?
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11.01.2025 20:15 Ответить
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11.01.2025 20:35 Ответить
А ця Безумна якого біса тут? Як провокація?
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11.01.2025 21:21 Ответить
Запхай в зад.
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11.01.2025 21:48 Ответить
Добре, приїжджай, запхаю, помийся тільки.
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12.01.2025 12:49 Ответить
Даун тужиться пожартувати? Гаразд, уточню. Тут нікому твоє зелене гівно не потрібне, довбню, тому доведеться тобі пхати свою дебільну світлину у свій власний, поглиблений їрмаком зад.
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12.01.2025 18:36 Ответить
так ти вже дєвачка визначись, чи пхати тобі чи ні .
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12.01.2025 19:23 Ответить
Чудово
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11.01.2025 20:37 Ответить
мої красиві ви ж мої красиві!
бьє Україна і не здається моє ж ти серденько!
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11.01.2025 20:48 Ответить
у васермана є дружина?
а можна фотку самкі васерманші - розумію - це не для дітей...
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11.01.2025 20:57 Ответить
...Не женат, детей не имеет. В интервью и СМИ Вассерман неоднократно заявлял, что не собирается когда-либо жениться, нудист. Есть брат - писатель Владимир Вассерман, который проживает в Одессе. Племянница - Мария Вассерман...

Якби і була дружина, то це було б щось подібне:
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12.01.2025 10:58 Ответить
21 першого папа здась взад
папа завжди в зад здає... тому його взад і *******.
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11.01.2025 21:04 Ответить
Гори, гори поганая раzzія!

Огнем неугасимым полыхай.

Имперская чумная образина,

В агонии скорее издыхай!
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11.01.2025 21:27 Ответить
План "загортання у ковьор на цвинтарі".
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11.01.2025 21:47 Ответить
наші молодці. чекали-чекали на санкції, плюнули і почали обстрілювати. Слабенько, але краще ніж нічого
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11.01.2025 22:04 Ответить
ГОРИ ГОРИ ЯСНО, ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО !)
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11.01.2025 22:17 Ответить
гуяк собі - міна в стол влізла і долетіла і вибухнула!
оказується є на цьому світі порядні міни!
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12.01.2025 00:16 Ответить
 
 