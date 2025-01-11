Из-за атаки дронов в Татарстане загорелся НПЗ, работников эвакуируют, - СМИ. ВИДЕО

В субботу, 11 января, в городе Нижнекамск российской Республики Татарстан загорелся нефтеперерабатывающий завод "Танеко". Пожар произошел после якобы атаки беспилотников.

Об этом пишут российские Telegram-каналы, сообщает Цензор.НЕТ.

Местные паблики пишут, что на фоне угрозы атаки БПЛА в Нижнекамске на нефтеперерабатывающем заводе "Танеко" звучала сирена. По словам очевидцев, с территории НПЗ эвакуируют сотрудников.

Telegram-каналы распространяют кадры задымления на заводе.

В аэропорту Нижнекамска перед этим был введен план "Ковер".

Местные власти опровергают информацию о пожаре на НПЗ.

"Танеко" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Татарстане, который ежегодно перерабатывает около 16,2 млн тонн нефти.

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