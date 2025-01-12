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Новости
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Американские компании уплатили России более 1 миллиарда долларов налогов, среди них есть известные бренды, - Newsweek

низка компаній США продовжують сплачувати податки до рф

Американские компании, которые продолжают вести бизнес в России, перечислили Кремлю более 1 миллиарда долларов налоговых поступлений. В этом перечне есть известные бренды и компании.

Об этом пишет Newsweek, сообщает Цензор.НЕТ.

"Американские фирмы в России уплатили стране 1,2 миллиарда долларов налогов на прибыль в 2023 году, согласно данным кампании B4Ukraine и Института Киевской школы экономики (KSE), которыми они эксклюзивно поделились с Newsweek. Этот налоговый взнос делает США крупнейшим налогоплательщиком на иностранную прибыль в России",- пишет издание.

В материале говорится, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года многие компании прекратили деятельность в России. Однако, по оценкам аналитиков, в РФ остаются около 328 американских компаний, среди которых 123 - это крупные корпорации.

Издание приводит десяток компаний, которые заплатили России больше всего налога на прибыль в 2023 году. Это:

  • табачная компания Philip Morris International (220 млн долларов США);
  • производитель напитков PepsiCo (135 млн долларов США);
  • кондитерская компания Mars (99 млн долларов США);
  • производитель товаров для здоровья и гигиены Procter & Gamble (67 млн долларов США),
  • кондитерская компания Mondelez (62 млн долларов США);
  • инвестиционный банк Citigroup (53 млн долларов США);
  • сельскохозяйственная компания Cargill (50 млн долларов США);
  • фармацевтическая компания Johnson & Johnson (42 млн долларов США);
  • независимый производитель безалкогольных напитков Coca-Cola Hellenic (34 млн долларов США);
  • нефтесервисная компания Weatherford (32 млн долларов США).

В то же время ряд компаний сократили масштабы деятельности, но продолжают производство. Это, в частности, PepsiCo, Mars, и Procter & Gamble.

Также, например, Coca-Cola официально прекратила продажи в России, ее партнер Coca-Cola Hellenic продолжает продавать напитки под брендом Dobry Cola, а сама компания имеет 21% акций своего партнера.

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Автор: 

бизнес (1621) налоги (3239) россия (95702) США (26877)


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Топ комментарии
+5
А українські компанії скільки заплатили?А скільки росіян досі мають бізнес у нас.
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12.01.2025 01:08
+4
Війна жахлива виключно для бідних😞
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12.01.2025 01:51
+3
Владу у США мають корпорації, вони не йдуть з рф що б не втратити ринок отже очікують на потепління відносин америка-російська імперія. Чи зацікавленні вони в програші рф та збільшення домінування там китайців? Виходить ідеали Західного світу це фікція, свобода та демократія десь там далеко, а гроші на першому місці?
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12.01.2025 04:01
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Правила форума Совет форумчан
А українські компанії скільки заплатили?А скільки росіян досі мають бізнес у нас.
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12.01.2025 01:08 Ответить
І ці люди ще хочуть щоб я платив за нетфлікс і ютюб-преміум без реклами. І ще ігри купляв в стімі 😆
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12.01.2025 01:19 Ответить
ВЛАСТИ РОССИИ БЕРУТ СБИТЫХ ЛЁТЧИКОВ, ХРОМАЮЩИХ ЛЕБЕДЕЙ И Т.П... ТОЛЬКО ВОЕННЫХ СВОИХ ОНИ ДОБИВАЮТ КАК И СВОЙ НАРОД !)
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12.01.2025 01:25 Ответить
Війна жахлива виключно для бідних😞
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12.01.2025 01:51 Ответить
Ні, не тільки.
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12.01.2025 01:59 Ответить
Не Америка а деякі компанії. Ви мабудь виросли у ср4ному совку, звідти тяжіння до шаблонів та урівняння всіх під одне....
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12.01.2025 02:00 Ответить
Звичайний прокацапський пропагандон
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12.01.2025 02:27 Ответить
тютюнова компанія Philip Morris International (220 млн доларів США);
=========

Ха, вони навесні у Львові завод побудували з широким анонсом. От уже справді голуби миру - нічого собі, все людям!
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12.01.2025 02:22 Ответить
Вкусна і точка? Добра-Кола? Правда всегда одна!
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12.01.2025 02:26 Ответить
Владу у США мають корпорації, вони не йдуть з рф що б не втратити ринок отже очікують на потепління відносин америка-російська імперія. Чи зацікавленні вони в програші рф та збільшення домінування там китайців? Виходить ідеали Західного світу це фікція, свобода та демократія десь там далеко, а гроші на першому місці?
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12.01.2025 04:01 Ответить
Вас це дивує? Перше питання капіталізму - "що я з цього отримаю?" "Владу у США мають корпорації..." - це і є відповідь.
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12.01.2025 05:09 Ответить
Санкції працюють .
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12.01.2025 07:56 Ответить
Ганебна стоrіз, Пилип Moris!
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12.01.2025 10:36 Ответить
 
 