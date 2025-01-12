Американские компании уплатили России более 1 миллиарда долларов налогов, среди них есть известные бренды, - Newsweek
Американские компании, которые продолжают вести бизнес в России, перечислили Кремлю более 1 миллиарда долларов налоговых поступлений. В этом перечне есть известные бренды и компании.
Об этом пишет Newsweek, сообщает Цензор.НЕТ.
"Американские фирмы в России уплатили стране 1,2 миллиарда долларов налогов на прибыль в 2023 году, согласно данным кампании B4Ukraine и Института Киевской школы экономики (KSE), которыми они эксклюзивно поделились с Newsweek. Этот налоговый взнос делает США крупнейшим налогоплательщиком на иностранную прибыль в России",- пишет издание.
В материале говорится, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года многие компании прекратили деятельность в России. Однако, по оценкам аналитиков, в РФ остаются около 328 американских компаний, среди которых 123 - это крупные корпорации.
Издание приводит десяток компаний, которые заплатили России больше всего налога на прибыль в 2023 году. Это:
- табачная компания Philip Morris International (220 млн долларов США);
- производитель напитков PepsiCo (135 млн долларов США);
- кондитерская компания Mars (99 млн долларов США);
- производитель товаров для здоровья и гигиены Procter & Gamble (67 млн долларов США),
- кондитерская компания Mondelez (62 млн долларов США);
- инвестиционный банк Citigroup (53 млн долларов США);
- сельскохозяйственная компания Cargill (50 млн долларов США);
- фармацевтическая компания Johnson & Johnson (42 млн долларов США);
- независимый производитель безалкогольных напитков Coca-Cola Hellenic (34 млн долларов США);
- нефтесервисная компания Weatherford (32 млн долларов США).
В то же время ряд компаний сократили масштабы деятельности, но продолжают производство. Это, в частности, PepsiCo, Mars, и Procter & Gamble.
Также, например, Coca-Cola официально прекратила продажи в России, ее партнер Coca-Cola Hellenic продолжает продавать напитки под брендом Dobry Cola, а сама компания имеет 21% акций своего партнера.
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Ха, вони навесні у Львові завод побудували з широким анонсом. От уже справді голуби миру - нічого собі, все людям!