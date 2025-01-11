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По меньшей мере 55 судами "теневого флота" России владеют дубайские компании, - Yle

дубайські компанії володіють суднами тіньового флоту рф

Дубай (ОАЭ) превратился в важный центр для российского "теневого флота". Компании, которые там зарегистрированы, владеют по меньшей мере 55 судами, находящимися в западных санкционных списках.

Об этом говорится в расследовании финского издания Yle, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, судном Eagle S, которое подозревается в повреждении электрокабеля Estlink 2 между Финляндией и Эстонией, тоже владеет дубайская компания.

Расследование охватило 149 судов российского "теневого флота", которые находятся в санкционных списках Запада. Журналисты отмечают, что Россия создала широкую международную сеть для обхода экономических санкций.

Прежде всего "теневой флот" используют для транспортировки нефти и газа из России под флагами стран, которые не подпадают под санкции.

Также отмечается, что суда, которые используются РФ, довольно часто меняют названия, флаги и владельцев. В частности, около трети судов, данные о которых изучили журналисты, изменили свои названия в течение месяца после введения санкций или позже. Почти столько же судов сменили владельцев и управляющие компании, ответственные за их деятельность.

Кроме этого, более 20% судов перешли под другие флаги.

Расследователи предполагают, что реальные цифры еще больше, поскольку ЕС и Великобритания добавили в свои санкционные списки десятки танкеров после середины декабря. Изменение флага и владельца судна не всегда отражается в документах.

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Издание пишет, что компании-владельцы расположены не только в Дубае, но и в Индии, Китае, а также в небольших островных государствах.

Напомним, что 10 января Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США объявило о введении новых санкций против "теневого" флота танкеров, который позволяет России экспортировать нефть в обход введенных странами "Большой семерки" ограничений.

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Автор: 

Дубай (63) россия (95702) флот (810) танкер (146)


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Топ комментарии
+7
Не приїзджайте в Дубаї -
Там хмарочоси на крові
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11.01.2025 22:38
+7
Потопити пару-трійку цих посудин - і всі санкції! Більше ні один моряк туди не полізе.
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11.01.2025 22:42
+4
аллахакбари на крові, хто б сумнівався..
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11.01.2025 23:02
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Не приїзджайте в Дубаї -
Там хмарочоси на крові
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11.01.2025 22:38 Ответить
Бабло капає....
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11.01.2025 22:40 Ответить
Аряби обосанні
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11.01.2025 22:41 Ответить
Потопити пару-трійку цих посудин - і всі санкції! Більше ні один моряк туди не полізе.
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11.01.2025 22:42 Ответить
Й було б непогано аби потопили біля берегів Дубаї.
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11.01.2025 22:55 Ответить
Тобто, уявляєте, вони ще й податки не сплачують
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11.01.2025 22:42 Ответить

просто в нас вже австрійська принциповість і законопослушність - усі повинні платити податки
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11.01.2025 22:53 Ответить
Вважаю , що всі кацапські корита потрібно безжалісно потопити ,
так як крім шкоди , нічого корисного немає для морської фауни ,
насамперед 🤬
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11.01.2025 22:45 Ответить
Підо..ри. Пролетить карма
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11.01.2025 22:45 Ответить
Шо в них там вже нафта - газ закінчились? - рашці танкерами ***********
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11.01.2025 22:47 Ответить
Просто сказочные цели для ГУР МО и СБУ . С любой маленькой и незаметной яхты , можно много правильных ФПВ дронов , отправить куда надо. Потом разберись отчего и как загорелся это старый танкер. Проводка старая , вот и загорелся от короткого замыкания.
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11.01.2025 23:02 Ответить
аллахакбари на крові, хто б сумнівався..
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11.01.2025 23:02 Ответить
емірати жирна багата країна підробляє для раші? яка ницість і алчність
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11.01.2025 23:19 Ответить
ОНИ ОСКВЕРНЯЮТ КОРАН !!!
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11.01.2025 23:29 Ответить
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11.01.2025 23:59 Ответить
чергове нагадування світовій спільноті про те.що "американське грізне бла- бла- бла поки що ,не варте для рашиста ні..куя "
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12.01.2025 00:14 Ответить
Залишилося з'ясувати, хто ж володіє тіньовим нафтогоном, що жене москалячу нафту до великих друзів України - Угорщини та Словаччини?
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12.01.2025 11:10 Ответить
 
 