По меньшей мере 55 судами "теневого флота" России владеют дубайские компании, - Yle

Дубай (ОАЭ) превратился в важный центр для российского "теневого флота". Компании, которые там зарегистрированы, владеют по меньшей мере 55 судами, находящимися в западных санкционных списках.

Об этом говорится в расследовании финского издания Yle, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, судном Eagle S, которое подозревается в повреждении электрокабеля Estlink 2 между Финляндией и Эстонией, тоже владеет дубайская компания.

Расследование охватило 149 судов российского "теневого флота", которые находятся в санкционных списках Запада. Журналисты отмечают, что Россия создала широкую международную сеть для обхода экономических санкций.

Прежде всего "теневой флот" используют для транспортировки нефти и газа из России под флагами стран, которые не подпадают под санкции.

Также отмечается, что суда, которые используются РФ, довольно часто меняют названия, флаги и владельцев. В частности, около трети судов, данные о которых изучили журналисты, изменили свои названия в течение месяца после введения санкций или позже. Почти столько же судов сменили владельцев и управляющие компании, ответственные за их деятельность.

Кроме этого, более 20% судов перешли под другие флаги.

Расследователи предполагают, что реальные цифры еще больше, поскольку ЕС и Великобритания добавили в свои санкционные списки десятки танкеров после середины декабря. Изменение флага и владельца судна не всегда отражается в документах.

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Издание пишет, что компании-владельцы расположены не только в Дубае, но и в Индии, Китае, а также в небольших островных государствах.

Напомним, что 10 января Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США объявило о введении новых санкций против "теневого" флота танкеров, который позволяет России экспортировать нефть в обход введенных странами "Большой семерки" ограничений.

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