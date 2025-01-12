Вучич заявил, что Азербайджан приостановил поставки газа в Сербию
Азербайджан на неопределенный срок остановил поставки газа в Сербию из-за форс-мажора. Речь идет о 1,7 миллиона кубометров голубого топлива.
Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, которого цитирует Tanjug, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы получили информацию от наших азербайджанских братьев и друзей, что из-за форс-мажора, из-за проблем, которые они имеют, с сегодняшнего дня мы больше не можем рассчитывать на 1,7 миллиона кубометров газа, которые поступают к нам ежедневно",- заявил сербский глава государства.
Он отметил, что пока неизвестно, когда поставки газа возобновятся, но надеется, что проблему решат в течение одного-двух месяцев.
Вучич также заявил, что отныне Сербия начинает "гораздо больше и серьезнее" тратить свои газовые резервы.
Напомним, что 10 января США ввели санкции против десятков российских нефтесервисных компаний. Ограничения также коснулись "Нефтяной индустрии Сербии" (НИС), которой на 56,15% владеют российские компании "Газпром нефть" и "Газпром".
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І історія... Вони, там, імператора мочканули? ПТНа засцють?
так, нікчемне ***** було якесь
але привід був бомбезний
Не можна дружити з наркоманами і покидьками суспільства і одночасно залишатися в цьому суспільстві. Це як стара приказка про ложку гівна і бочку меду - все одно буде бочка гівна
писапісяти...