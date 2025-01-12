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Новости Газ
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Вучич заявил, что Азербайджан приостановил поставки газа в Сербию

Вучич про припинення поставок газу із Азербайджану

Азербайджан на неопределенный срок остановил поставки газа в Сербию из-за форс-мажора. Речь идет о 1,7 миллиона кубометров голубого топлива.

Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, которого цитирует Tanjug, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы получили информацию от наших азербайджанских братьев и друзей, что из-за форс-мажора, из-за проблем, которые они имеют, с сегодняшнего дня мы больше не можем рассчитывать на 1,7 миллиона кубометров газа, которые поступают к нам ежедневно",- заявил сербский глава государства.

Он отметил, что пока неизвестно, когда поставки газа возобновятся, но надеется, что проблему решат в течение одного-двух месяцев.

Вучич также заявил, что отныне Сербия начинает "гораздо больше и серьезнее" тратить свои газовые резервы.

Напомним, что 10 января США ввели санкции против десятков российских нефтесервисных компаний. Ограничения также коснулись "Нефтяной индустрии Сербии" (НИС), которой на 56,15% владеют российские компании "Газпром нефть" и "Газпром".

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Автор: 

Азербайджан (793) Газ (10234) Сербия (392) поставки (221) Вучич Александр (72)


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Топ комментарии
+19
Прокацапські країни замість газа нехай використовують своє бздо.
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12.01.2025 01:56
+7
Так завжди буває. Начебто і нормальна людина, і робиш усе правильно, але якщо зв'яжешся з наркоманами та іншими покидьками, то всі якось починають відвертатися...

Не можна дружити з наркоманами і покидьками суспільства і одночасно залишатися в цьому суспільстві. Це як стара приказка про ложку гівна і бочку меду - все одно буде бочка гівна
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12.01.2025 02:14
+5
Хтось іде на шахи, шашки, зв'яжеться з "ботанами"... А хтось клей нюхати е у пітєрській підворотні... Ну а покидьки самі підтягнуться(
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12.01.2025 02:20
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Прокацапські країни замість газа нехай використовують своє бздо.
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12.01.2025 01:56 Ответить
ВИ Ж НАБЗДЕЛИ ПЕРЕД ПУТИНЫМ !?)
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12.01.2025 02:02 Ответить
Ну 1,7 паліва - зашквар.... Поцсаны предъявили, канкретна. Друзі Бюль-бюль Огли? Згоден... А от хто там сєрбам брати???? І на шо вони розрахуйуть відтепер???
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12.01.2025 02:03 Ответить
1,7 -в день..
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12.01.2025 02:06 Ответить
Я, думав, за каденцію(((
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12.01.2025 02:22 Ответить
Язік у розрахуїв цікавий - "... ми ра****, ****, ****.."
І історія... Вони, там, імператора мочканули? ПТНа засцють?
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12.01.2025 02:13 Ответить
єрцгерцога
так, нікчемне ***** було якесь
але привід був бомбезний
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12.01.2025 04:01 Ответить
Так завжди буває. Начебто і нормальна людина, і робиш усе правильно, але якщо зв'яжешся з наркоманами та іншими покидьками, то всі якось починають відвертатися...

Не можна дружити з наркоманами і покидьками суспільства і одночасно залишатися в цьому суспільстві. Це як стара приказка про ложку гівна і бочку меду - все одно буде бочка гівна
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12.01.2025 02:14 Ответить
Тебе мабуть наркомани в дитинстві скривдили В нашому суспільстві кожен перший - етиловий наркоман!
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12.01.2025 09:58 Ответить
Хтось іде на шахи, шашки, зв'яжеться з "ботанами"... А хтось клей нюхати е у пітєрській підворотні... Ну а покидьки самі підтягнуться(
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12.01.2025 02:20 Ответить
Ой, а що сталося?
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12.01.2025 03:42 Ответить
росія - це один суцільний форс-мажор - "непредвідєная стіхія пасмешніка"
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12.01.2025 13:10 Ответить
Аізери і ари то заґалом порядні люди на фатерлянді.
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12.01.2025 04:13 Ответить
Як симанян, кеосаян, калантарян, авакян 😆
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12.01.2025 05:51 Ответить
це ступід шановний шо ви наклацалі
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12.01.2025 06:14 Ответить
Argument invalid
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12.01.2025 06:19 Ответить
Yo there was no argument
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12.01.2025 06:31 Ответить
перекашляєте братушкі...
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12.01.2025 04:47 Ответить
Srbe na vrbe 😄
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12.01.2025 05:49 Ответить
"Србе на врбе", в них кирилиця
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12.01.2025 09:34 Ответить
Типу, у азерів того газу давно вже нема, а братішка фуйло має проблеми з заповненням їх газопроводів?
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12.01.2025 05:59 Ответить
Що, кацападло србське, ти вважав раzzію цицкою назавжди? Думав, що азери допоможуть обійти санкції? Не з твоїм щастям
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12.01.2025 10:16 Ответить
У цього хоча б вистачило розуму не бикувати.
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12.01.2025 11:00 Ответить
зате над нашими дописами, поголів'я биків із нестерпною жагою писапісяти...
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12.01.2025 11:10 Ответить
теперь к Словакии и ПМР нас нас ещё и Сербию повесят
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12.01.2025 11:29 Ответить
 
 