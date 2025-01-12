Войска РФ атаковали наши позиции в Торецке, для наступления на Часов Яр и Ясеново применили бронетехнику, - ОСГВ "Хортица"

За прошедшие сутки, 11 января 2025 года, на Купянском направлении враг проводил наступательные действия в районах Новой Кругляковки, Песчаного, Петропавловки и Зеленого Гая. Успеха не имел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".

Как отмечается, на Лиманском направлении штурмовые группы противника атаковали наши позиции в районах населенных пунктов Копанки, Новоегоровка, Грековка, Колодязи, Макеевка, Терны и в Серебрянском лесу. Продолжаются меры по выявлению, локализации и уничтожению штурмовых групп противника, которые инфильтрировались в наши боевые порядки.

На Северском направлении враг безуспешно штурмовал позиции сил обороны в Белогоровке.

По данным ОСГВ "Хортица", на Краматорском и Торецком направлениях противник атаковал позиции наших войск в районах Ступочек, Дилиевки и в Торецке. Для поддержки наступательных действий в Часовом Яре враг применил бронетехнику. В результате огневого воздействия одна бронемашина десанта противника была уничтожена.

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"На Покровском направлении противник проводил активные наступательные действия в районах Барановки, Елизаветовки, Променя, Новопавловки, Зеленого, Звёздного, Котлиного, Новоалександровки, Успеновки, Славянки, Курахово, Дачного и Янтарного. Продолжались бои в Лисовке, Шевченко и Нововасильевке. В направлении Ясеново враг проводил штурмовые действия с применением бронетехники. Наши воины уничтожили один танк и две БМП. Силы обороны противостоят попыткам противника реализовать численное преимущество и развить наступление", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на Новопавловском направлении враг продолжает накапливать силы для дальнейших атак. За эти сутки он атаковал наши укрепления в районах Константинополя, Большой Новоселки и Временки: успеха не имел.

Напомним, аналитики проекта DeepState ночью 11 января сообщили, что российские захватчики оккупировали Курахово. Также в утренней сводке Генштаба отсутствует сообщение о боевых действиях на Кураховском направлении. Впоследствии в ОСГВ "Хортица" отметили, что Силы обороны Украины удерживают позиции в пределах Курахово.