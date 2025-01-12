Атака "Шахедов" на Киевщину: попаданий не допущено, обломки упали за пределами населенных пунктов

Враг с вечера 11 января и в ночь на воскресенье, 12 января, атаковал Киевскую область с использованием ударных БпЛА. Тревога в регионе продолжалась более 8 часов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

Как отмечается, в области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено.

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Последствия вражеской атаки

По данным ОВА, падения обломков сбитых целей фиксируются вне населенных пунктов на открытых участках местности.

Оперативные службы продолжают фиксацию последствий вражеской атаки.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на воскресенье, 12 января, в воздушном пространстве Киевской области было зафиксировано движение российских ударных беспилотников. Силы противовоздушной обороны работали по вражеским целям.