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Атака "Шахедов" на Киевщину: попаданий не допущено, обломки упали за пределами населенных пунктов

Шахед над Київщиною

Враг с вечера 11 января и в ночь на воскресенье, 12 января, атаковал Киевскую область с использованием ударных БпЛА. Тревога в регионе продолжалась более 8 часов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

Как отмечается, в области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Киевщине ночью работала ПВО: из-за падения обломков БПЛА повреждения домов

Последствия вражеской атаки

По данным ОВА, падения обломков сбитых целей фиксируются вне населенных пунктов на открытых участках местности.

Оперативные службы продолжают фиксацию последствий вражеской атаки.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на воскресенье, 12 января, в воздушном пространстве Киевской области было зафиксировано движение российских ударных беспилотников. Силы противовоздушной обороны работали по вражеским целям.

Автор: 

Киевская область (4156) ПВО (2784) Шахед (1057) война в Украине (4173)


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дякую ППО!
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12.01.2025 10:03 Ответить
 
 