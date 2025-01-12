В двух громадах Сумщины ночью и утром раздался 31 взрыв, над областью уничтожено 6 "Шахедов"

Сегодня ночью и утром россияне совершили 5 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 31 взрыв.

О ситуации на границе по состоянию на 8 утра 12 января рассказали в Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, обстрелам подверглись Великописаревская и Эсманьская громады.

Великописаревская громада: осуществлен удар FPV-дроном (1 взрыв), артиллерийский обстрел (12 взрывов).

Эсманьская громада: враг бил из минометов (18 взрывов).

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Также сообщается, что сегодня в небе над Сумщиной наши зенитчики сбили 6 вражеских "Шахедов".

Всего с начала 2025 года подразделениями ПВО области уже уничтожено 95 российских беспилотников.

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