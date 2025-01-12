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Новости
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В двух громадах Сумщины ночью и утром раздался 31 взрыв, над областью уничтожено 6 "Шахедов"

Наслідки обстрілів Сумщини

Сегодня ночью и утром россияне совершили 5 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 31 взрыв.

О ситуации на границе по состоянию на 8 утра 12 января рассказали в Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, обстрелам подверглись Великописаревская и Эсманьская громады.

  • Великописаревская громада: осуществлен удар FPV-дроном (1 взрыв), артиллерийский обстрел (12 взрывов).
  • Эсманьская громада: враг бил из минометов (18 взрывов).

Также читайте: Россияне обстреляли пять громад на приграничье Сумщины, зафиксировано 57 взрывов

Также сообщается, что сегодня в небе над Сумщиной наши зенитчики сбили 6 вражеских "Шахедов".

Всего с начала 2025 года подразделениями ПВО области уже уничтожено 95 российских беспилотников.

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обстрел (27396) Сумская область (3178) Великая Писаревка (3) Эсмань (2)


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Нормально так нам інфу подають - пролунало стільки то вибухів. Уявляєте, як таку інформацію сприймають європейці? - Ну пролунали та й пролунали, в мене он теж під вікном колесо в авто вибухнуло. Ми самі присипляємо Європу, не показуючи всі наслідки вибухів.
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12.01.2025 13:31 Ответить
Збили 6 Шахедів. Рік назад цього не було. Бо не було й зброї. Звучить оптимістично. Проте нам тут не до оптимізму ! Обстрілюють з мінометів та артилерії. А важко надати засоби контрбатарейної боротьби та задавлювати ці ворожі засоби ? Щоб вони не лежали на складах. Та й нашим хлопцям не завадить повчитись ними керувати у складній обстановці !!!!!
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12.01.2025 16:26 Ответить
 
 