В двух громадах Сумщины ночью и утром раздался 31 взрыв, над областью уничтожено 6 "Шахедов"
Сегодня ночью и утром россияне совершили 5 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 31 взрыв.
О ситуации на границе по состоянию на 8 утра 12 января рассказали в Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, обстрелам подверглись Великописаревская и Эсманьская громады.
- Великописаревская громада: осуществлен удар FPV-дроном (1 взрыв), артиллерийский обстрел (12 взрывов).
- Эсманьская громада: враг бил из минометов (18 взрывов).
Также сообщается, что сегодня в небе над Сумщиной наши зенитчики сбили 6 вражеских "Шахедов".
Всего с начала 2025 года подразделениями ПВО области уже уничтожено 95 российских беспилотников.
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показать весь комментарий12.01.2025 13:31 Ответить Мне нравится 1
gr1959
показать весь комментарий12.01.2025 16:26 Ответить Мне нравится 0
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