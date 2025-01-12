Страны НАТО смогут тратить 5% ВВП на оборону только через 10 лет, - министр обороны Польши Косиняк-Камыш
Требование Дональда Трампа к странам НАТО по увеличению расходов на оборону до 5% ВВП является правильным. Впрочем, страны НАТО смогут тратить на оборону до 5% ВВП только через 10 лет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью Financial Times.
Как отмечает издание, Польша ближе всего к достижению новой цели. Страна выделила в этом году 4,7% ВВП на оборону, что является самым высоким показателем в НАТО.
Напомним, Дональд Трамп после избрания президентом США усилил давление на союзников по НАТО, чтобы они тратили больше на оборону. Сейчас только 23 из 32 членов достигли цели в 2% ВВП.
"Достижение цели Трампа займет еще десятилетия, но я думаю, что его не следует критиковать за то, что он поставил действительно амбициозную цель, потому что в противном случае будут некоторые страны, которые будут продолжать обсуждать, действительно ли нужны дополнительные расходы", - сказал министр обороны Польши.
Косиняк-Камыш подчеркнул, что ЕС имеет возможности для перераспределения денег. По словам министра, его приоритетом является обеспечение выделения 100 млрд евро на оборону в ближайшие годы, включая перенаправление неиспользованных средств из общего фонда восстановления после пандемии на 800 млрд евро, который заканчивается в следующем году.
"Если мы можем позволить себе влезть в долги, чтобы отстроиться после COVID, то мы обязательно должны найти деньги, чтобы защитить себя от войны", - заявил он.
Как сообщалось, Трамп допускает возможность выхода США из НАТО. При этом он связывает участие США в НАТО с финансированием, которое, по его мнению, должны обеспечить европейские партнеры. Трамп требует, чтобы члены Альянса увеличили расходы на оборону до 5% годового ВВП.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что страны НАТО не согласны с предложением Трампа тратить на оборону 5% ВВП
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Трамп звісно ще той козел , але - хто ще як не він , може привести нарешті - європейців до тями .
Есть сентенции, сказанные великими людьми прошлого, которые проверены временем и не допускают никаких других трактовок. Этоот польский дурак, наверное, все-таки этого не усвоил? Как такие попадают на такие должности?
Я понял: это он так сказал для российского диктатора.
Може спочатку німцям подивитися в дзеркало?
До десятки найбільших американських компаній, що перераховують податки до бюджету Росії, увійшли: Philip Morris - $220 млн; PepsiCo - $135 млн; Mars - $99 млн; Procter & Gamble - $67 млн; Mondelez - $62 млн; Citigroup - $53 млн; Cargill - $50 млн; Johnson & Johnson - $42 млн; Coca-Cola Hellenic - $34 млн; Weatherford - $32 млн.
не желает кормить свою армию, будет кормить чужую