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Страны НАТО смогут тратить 5% ВВП на оборону только через 10 лет, - министр обороны Польши Косиняк-Камыш

Скільки країни НАТО витрачають на оборону

Требование Дональда Трампа к странам НАТО по увеличению расходов на оборону до 5% ВВП является правильным. Впрочем, страны НАТО смогут тратить на оборону до 5% ВВП только через 10 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью Financial Times.

Как отмечает издание, Польша ближе всего к достижению новой цели. Страна выделила в этом году 4,7% ВВП на оборону, что является самым высоким показателем в НАТО.

Напомним, Дональд Трамп после избрания президентом США усилил давление на союзников по НАТО, чтобы они тратили больше на оборону. Сейчас только 23 из 32 членов достигли цели в 2% ВВП.

"Достижение цели Трампа займет еще десятилетия, но я думаю, что его не следует критиковать за то, что он поставил действительно амбициозную цель, потому что в противном случае будут некоторые страны, которые будут продолжать обсуждать, действительно ли нужны дополнительные расходы", - сказал министр обороны Польши.

Читайте: Страны НАТО не согласны с предложением Трампа тратить на оборону 5% ВВП, - Reuters

Косиняк-Камыш подчеркнул, что ЕС имеет возможности для перераспределения денег. По словам министра, его приоритетом является обеспечение выделения 100 млрд евро на оборону в ближайшие годы, включая перенаправление неиспользованных средств из общего фонда восстановления после пандемии на 800 млрд евро, который заканчивается в следующем году.

"Если мы можем позволить себе влезть в долги, чтобы отстроиться после COVID, то мы обязательно должны найти деньги, чтобы защитить себя от войны", - заявил он.

Как сообщалось, Трамп допускает возможность выхода США из НАТО. При этом он связывает участие США в НАТО с финансированием, которое, по его мнению, должны обеспечить европейские партнеры. Трамп требует, чтобы члены Альянса увеличили расходы на оборону до 5% годового ВВП.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что страны НАТО не согласны с предложением Трампа тратить на оборону 5% ВВП

Автор: 

НАТО (10004) Польша (8439) Трамп Дональд (5403)


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Топ комментарии
+11
Так кацапи 10 років чекати не будуть...
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12.01.2025 10:58
+3
Україна в цьому році витратить на оборону від дикунів 28% ВВП, не рахуючи десятків мільярдів євро зовнішнього фінансування.
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12.01.2025 11:00
+3
Ну що ж , тим гірше для Європи ,, сидіть там і далі "в теплій ванні" . Приклад України так нікого там , і нічому не навчив .
Трамп звісно ще той козел , але - хто ще як не він , може привести нарешті - європейців до тями .
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12.01.2025 11:23
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Правила форума Совет форумчан
Поляки ж доходять до 5% ВВП - може і інші піднапружаться
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12.01.2025 10:56 Ответить
Україна в цьому році витратить на оборону від дикунів 28% ВВП, не рахуючи десятків мільярдів євро зовнішнього фінансування.
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12.01.2025 11:00 Ответить
Так кацапи 10 років чекати не будуть...
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12.01.2025 10:58 Ответить
…якщо зможуть.
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12.01.2025 11:02 Ответить
ага .. це дякуйте Богу та українцям якщо війни не буде
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12.01.2025 11:11 Ответить
Менше слухайте цього "спеціаліста"....
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12.01.2025 11:22 Ответить
Ну що ж , тим гірше для Європи ,, сидіть там і далі "в теплій ванні" . Приклад України так нікого там , і нічому не навчив .
Трамп звісно ще той козел , але - хто ще як не він , може привести нарешті - європейців до тями .
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12.01.2025 11:23 Ответить
война прийдет, будете все 100% тратить
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12.01.2025 11:23 Ответить
Встречное предложение. Вообще не тратьтесь на оборону уже прямо сейчас. Просто присылайте нам пятачок с каждого заработанного евро, и пятачок с каждого потраченного. И спите спокойно ни о чём не переживайте. Если и провороним вас, то больше не нужно будет присылать.
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12.01.2025 11:48 Ответить
Якщо не зможуть раніше і більше - платитимуть більше, грошима і життями своїх солдатів та мирних громадян. Ми це знаємо по собі. Взагалі, тут складається враження, що вони гадають, наче уся війна в Україні їх не торкнеться і довго вже вони нам зброю дають, а ми все - ніяк не подолаємо русню...
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12.01.2025 11:53 Ответить
Дегенерати просто можна ж гроші не тратити на біженців і соціалку а вкласти а армію
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12.01.2025 12:12 Ответить
«Народ, который не желает кормить свою армию, будет кормить чужую»
Есть сентенции, сказанные великими людьми прошлого, которые проверены временем и не допускают никаких других трактовок. Этоот польский дурак, наверное, все-таки этого не усвоил? Как такие попадают на такие должности?
Я понял: это он так сказал для российского диктатора.
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12.01.2025 12:13 Ответить
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що 5% у Німеччині означали б близько 40% федерального бюджету і що жодна країна не може собі такого дозволити. Джерело: https://censor.net/ua/n3529606

Може спочатку німцям подивитися в дзеркало?
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12.01.2025 12:28 Ответить
Американські компанії, які продовжують діяльність на російському ринку, виплатили понад 1 мільярд доларів податків до бюджету Росії.
До десятки найбільших американських компаній, що перераховують податки до бюджету Росії, увійшли: Philip Morris - $220 млн; PepsiCo - $135 млн; Mars - $99 млн; Procter & Gamble - $67 млн; Mondelez - $62 млн; Citigroup - $53 млн; Cargill - $50 млн; Johnson & Johnson - $42 млн; Coca-Cola Hellenic - $34 млн; Weatherford - $32 млн.

не желает кормить свою армию, будет кормить чужую
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12.01.2025 14:11 Ответить
Чергове брехло. Вони не збираються витрачати і 2%. Навіть якщо буде 5%, через корупцію і бюрократію європейські країни не зможуть створити свої армії.
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12.01.2025 12:23 Ответить
Навіщо обговорювати цитати дебіла.
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12.01.2025 12:46 Ответить
Обісцяний міністр
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12.01.2025 13:01 Ответить
Міністр-шовініст.
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12.01.2025 13:06 Ответить
Я вважаю коли клюне жарений півень то вистачить і десяти днів.
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12.01.2025 13:08 Ответить
Якщо ви так захищаєте свої інтереси, то не факт, що у вас через 10 років взагалі буде це НАТО. Обісралися ви повністю.
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12.01.2025 13:10 Ответить
Вимога Дональда Трампа до країн НАТО щодо збільшення витрат на оборону до 5 % ВВП є правильною. Втім країни НАТО зможуть витрачати на оборону до 5% ВВП лише через 10 років. КОЛИ ЗМОЖУТЬ ВИТРАЧАТИ.ТОДІ ЦЯ ВИМОГА І БУДЕ ПРАВИЛЬНОЮ.ПОКИ ЩО, НА ДЕСЯТЬ І БІЛЬШЕ РОКІВ ПОЛЬСЬКЕ ПРАВИЛЬНЕ "А ПО3,14СТЄТЬ"
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12.01.2025 15:04 Ответить
Я не знаю скільки будуть витрачати країни НАТО на оборону, але Польща ВЖЕ МАЄ ВИТРАЧАТИ 10 % ? Як мінімум.
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12.01.2025 16:18 Ответить
 
 