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В Киеве и ряде регионов была тревога из-за угрозы баллистики (обновлено). КАРТА

Повітряна тривога

Утром 12 января 2025 г. в Киеве и ряде регионов объявляли воздушную тревогу. В 11:25 был объявлен отбой угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

Станом на 11.05 актуальна карта тривог була така:

Повітряна тривога

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По данным Воздушных сил, есть угроза применения баллистического вооружения.

Автор: 

Воздушные силы (2340) воздушная тревога (796) баллистические ракеты (389)


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