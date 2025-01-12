В Киеве и ряде регионов была тревога из-за угрозы баллистики (обновлено). КАРТА

Утром 12 января 2025 г. в Киеве и ряде регионов объявляли воздушную тревогу. В 11:25 был объявлен отбой угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

Станом на 11.05 актуальна карта тривог була така:

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По данным Воздушных сил, есть угроза применения баллистического вооружения.