В Киеве и ряде регионов была тревога из-за угрозы баллистики (обновлено). КАРТА
Утром 12 января 2025 г. в Киеве и ряде регионов объявляли воздушную тревогу. В 11:25 был объявлен отбой угрозы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.
Станом на 11.05 актуальна карта тривог була така:
По данным Воздушных сил, есть угроза применения баллистического вооружения.
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