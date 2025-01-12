Уничтожено 60 из 94 "Шахедов", еще 34 дрона - локационно потеряны, - Воздушные силы

В ночь на 12 января 2025 года войска РФ атаковали Украину 94-мя ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Сколько дронов уничтожила наша ПВО?

По данным Воздушных сил, по состоянию на 09.00 подтверждено сбивание 60-ти ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Запорожской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой и Донецкой областях.

34 вражеских беспилотника-имитатора - локально потеряны (без негативных последствий).

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Последствия

Из-за падения сбитых вражеских беспилотников повреждены несколько домов на Харьковщине, Сумщине и Полтавщине (обошлось без жертв и пострадавших).

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером субботы, 11 января, российские захватчики запустили по территории Украины ударные беспилотники. Также отмечалось, что в ночь на воскресенье, 12 января, в воздушном пространстве Киевской области было зафиксировано движение российских ударных беспилотников. Силы противовоздушной обороны работали по вражеским целям.

По данным ОВА, на Киевщине попаданий не допущено, обломки упали за пределами населенных пунктов.