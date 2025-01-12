В Часовом Яре активные городские бои, - ОСГВ "Хортица"

Сейчас в Часовом Яре Донецкой области продолжаются интенсивные городские бои, враг атакует снова и снова.

Об этом в телеэфире сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Часовом Яре сейчас идут активные городские бои, враг снова пытается лезть на комбинат огнеупорных материалов. Украинские воины пытаются ему давать отпор и в этом пока имеют успех, нанося ему большой удар. Там тактика противника довольно проста: он пытается каждый раз перегруппироваться, накопить силы и ударить снова", - сказал Трегубов.

По данным ОСГВ "Хортица", там сейчас уже довольно долго идут именно такие бои - россияне накапливают силы, идут за канал, стремятся добраться на комбинат огнеупорных материалов, но украинские военные дают им отпор.

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"Наши в этом успешны, но следует понимать, что россияне пытаются вновь и вновь", - сказал спикер.