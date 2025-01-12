Украинские воины овладели трофейным Т-80, оборудовали его защитой от дронов и используют в ожесточенных боях за Торецк. ФОТОРЕПОРТАЖ

Экипаж из 100 отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ мастерски овладел трофейным Т-80 и уже не раз доказал его эффективность в ожесточенных боях за Торецк.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, танк, захваченный еще на Харьковщине, был дополнительно оборудован защитой от дронов, и стал надежным щитом и мечом в руках наших защитников.

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"В лабиринтах разрушенных зданий ограниченный обзор и дроны врага превращают каждый выезд в вызов. Танкистам приходится вести огонь на минимальной дистанции, иногда это менее 100 метров. Вражеская пехота, не имея противотанковых средств, полагается исключительно на дроны и артиллерию.

Боевая машина уже пережила попадание дронов и "градов", но всегда возвращается в строй, спасая жизни своего экипажа", - отмечают в Генштабе.