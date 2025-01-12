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Украинские воины овладели трофейным Т-80, оборудовали его защитой от дронов и используют в ожесточенных боях за Торецк. ФОТОРЕПОРТАЖ

Экипаж из 100 отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ мастерски овладел трофейным Т-80 и уже не раз доказал его эффективность в ожесточенных боях за Торецк.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, танк, захваченный еще на Харьковщине, был дополнительно оборудован защитой от дронов, и стал надежным щитом и мечом в руках наших защитников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские защитники отбили 52 вражеских атаки на Покровском направлении, ликвидировали 189 и ранили 188 оккупантов, - Генштаб

трофейний танк Т-80
трофейний танк Т-80
трофейний танк Т-80
трофейний танк Т-80

"В лабиринтах разрушенных зданий ограниченный обзор и дроны врага превращают каждый выезд в вызов. Танкистам приходится вести огонь на минимальной дистанции, иногда это менее 100 метров. Вражеская пехота, не имея противотанковых средств, полагается исключительно на дроны и артиллерию.

Боевая машина уже пережила попадание дронов и "градов", но всегда возвращается в строй, спасая жизни своего экипажа", - отмечают в Генштабе.

Автор: 

танк (2260) Донецкая область (9784) Торецк (469) трофеи (180) Бахмутский район (418)


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Топ комментарии
+19
З Богом, хлопчики
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12.01.2025 10:39
+10
У кмітливих і завзятих українців - усе до ладу. Навіть Т-80.
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12.01.2025 10:59
+4
Так Т 80 в Харкові виробляли! І танкіст, судячи по фото, ще тієї "закалки".
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12.01.2025 11:35
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З Богом, хлопчики
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12.01.2025 10:39 Ответить
У кмітливих і завзятих українців - усе до ладу. Навіть Т-80.
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12.01.2025 10:59 Ответить
Так Т 80 в Харкові виробляли! І танкіст, судячи по фото, ще тієї "закалки".
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12.01.2025 11:35 Ответить
дизельні..
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12.01.2025 18:01 Ответить
👍
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12.01.2025 11:05 Ответить
А хто опанував рідний Оплот?
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12.01.2025 11:08 Ответить
80-ка выпускалась на ХТЗ и была на вооружении в Украине около 80 штук на 24-й год.
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12.01.2025 11:43 Ответить
ХТЗ ніколи в історії не випускав танки. Лише тягачі та шассі для САУ. Всі танки випускалися на ХПЗ (далі - Завод ім.Малишева).
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12.01.2025 11:52 Ответить
Завод им. Малышева - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0 ХЗТМ.
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12.01.2025 12:15 Ответить
Харківський паровозобудівний завод. Побудовано в 1897р. Паровозобудівним він був до 1957р. В 1957р. ХПЗ імені Комінтерна перейменовано в Завод імені Малишева. До речі, ХЗТМ - було лише одним з підприємств ВО "ЗіМ".
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12.01.2025 18:16 Ответить
Я не харьковчанин и мне такие тонкости нах не нужны, для меня они все ХТЗ. )
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12.01.2025 19:10 Ответить
на ХТЗ- гвоздики
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12.01.2025 18:03 Ответить
Вибачайте ... А ДШК на башті де ?
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12.01.2025 11:26 Ответить
Вы читать умеете - "попадания дронов и градов"? Вылезти на башню, значит подписать себе смертный приговор. У хлопцев замечательно все получается и без дшк.
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12.01.2025 16:59 Ответить
Бережи вас Господь, рідні наші ❤️ 🙏.Ви найцінніше що є в України ❤️
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12.01.2025 11:34 Ответить
 
 