Украинские защитники отбили 52 вражеских атаки на Покровском направлении, ликвидировали 189 и ранили 188 оккупантов, - Генштаб

С начала суток 11 января на фронте произошло 157 боевых столкновений. При поддержке бомбардировочной авиации противник атакует позиции украинских защитников на Покровском направлении, но несет значительные потери в живой силе.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 22 часа 11 января, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Противник нанес 11 авиационных и один ракетный удар, применил 20 КАБ и одну ракету, задействовал для ударов 751 дрон-камикадзе, совершил около четырех тысяч обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении российские террористы один раз без успеха штурмовали позиции украинских подразделений, пытались продвинуться в направлении Казачьей Лопани.

Шестнадцать раз враг атаковал наши укрепления на Купянском направлении в районах Голубовки, Синьковки, Степной Новоселовки и Загрызово, сейчас идут три боестолкновения.

Обстановка на Востоке

Девятнадцать атак врага отбили украинские воины вблизи Зеленого Гая, Новоегоровки, Макеевки, Тернов, Заречного, Григорьевки и в Серебрянском лесу на Лиманском направлении.

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На Сиверском направлении враг совершил одну попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе населенного пункта Белогоровка.

На Краматорском направлении оккупанты 22 раза шли на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Часов Яр и Ступочки, бои до сих пор продолжаются в нескольких локациях.

На Торецком направлении оккупанты сегодня шесть раз штурмовали позиции наших защитников в районах Торецка и Дилиевки. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

При поддержке бомбардировочной авиации противник атакует позиции украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня враг совершил 63 наступательных действия. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Барановка, Елизаветовка, Проминь, Лисовка, Зеленое, Новый Труд, Зверево, Новоандреевка, Успеновка, Славянка и Константинопольское. Наши защитники мужественно держат рубежи, отбили 52 вражеских атаки, одиннадцать боестолкновений продолжаются до сих пор. Ударам КАБами подверглись Покровск и Новопавловка.

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По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 189 и ранили 188 оккупантов. Уничтожен один танк, два БТРа, три единицы автомобильной техники и антенна БПЛА россиян. Также повреждены два автомобиля.

Обстановка на Юге

На Новопавловском направлении противник в течение дня атаковал украинцев пять раз в районах Новоселки и Большой Новоселки.

На Приднепровском направлении два вражеских штурма потерпели неудачу.

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На Курском направлении сегодня наши защитники отбивали 17 вражеских штурмов. Продолжается одно боестолкновение.

Как сообщили в Генштабе, на других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.