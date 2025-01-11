Украинские защитники отбили 52 вражеских атаки на Покровском направлении, ликвидировали 189 и ранили 188 оккупантов, - Генштаб
С начала суток 11 января на фронте произошло 157 боевых столкновений. При поддержке бомбардировочной авиации противник атакует позиции украинских защитников на Покровском направлении, но несет значительные потери в живой силе.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 22 часа 11 января, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Противник нанес 11 авиационных и один ракетный удар, применил 20 КАБ и одну ракету, задействовал для ударов 751 дрон-камикадзе, совершил около четырех тысяч обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Обстановка на Харьковщине
На Харьковском направлении российские террористы один раз без успеха штурмовали позиции украинских подразделений, пытались продвинуться в направлении Казачьей Лопани.
Шестнадцать раз враг атаковал наши укрепления на Купянском направлении в районах Голубовки, Синьковки, Степной Новоселовки и Загрызово, сейчас идут три боестолкновения.
Обстановка на Востоке
Девятнадцать атак врага отбили украинские воины вблизи Зеленого Гая, Новоегоровки, Макеевки, Тернов, Заречного, Григорьевки и в Серебрянском лесу на Лиманском направлении.
На Сиверском направлении враг совершил одну попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе населенного пункта Белогоровка.
На Краматорском направлении оккупанты 22 раза шли на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Часов Яр и Ступочки, бои до сих пор продолжаются в нескольких локациях.
На Торецком направлении оккупанты сегодня шесть раз штурмовали позиции наших защитников в районах Торецка и Дилиевки. До сих пор продолжается одно боестолкновение.
При поддержке бомбардировочной авиации противник атакует позиции украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня враг совершил 63 наступательных действия. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Барановка, Елизаветовка, Проминь, Лисовка, Зеленое, Новый Труд, Зверево, Новоандреевка, Успеновка, Славянка и Константинопольское. Наши защитники мужественно держат рубежи, отбили 52 вражеских атаки, одиннадцать боестолкновений продолжаются до сих пор. Ударам КАБами подверглись Покровск и Новопавловка.
По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 189 и ранили 188 оккупантов. Уничтожен один танк, два БТРа, три единицы автомобильной техники и антенна БПЛА россиян. Также повреждены два автомобиля.
Обстановка на Юге
На Новопавловском направлении противник в течение дня атаковал украинцев пять раз в районах Новоселки и Большой Новоселки.
На Приднепровском направлении два вражеских штурма потерпели неудачу.
На Курском направлении сегодня наши защитники отбивали 17 вражеских штурмов. Продолжается одно боестолкновение.
Как сообщили в Генштабе, на других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
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Бої змістилися в західну та північно-західну частини міста, де російські війська атакують малими маневреними групами у напрямку терикону шахти «№12» та розташованої на захід від міста лісопосадки. Взяття останньої відкриває ворогові можливість посилити тиск на центральну частину Щербинівки. Там бійцям ЗСУ вдалося відбйити низку накатів супротивника.
Насамперед на ситуацію в Торецьку вплинула перекидання противником резервів, що дозволило йому подвоїти кількість задіяних у штурмах маневрених груп.
На лівому фланзі, в районі Щербинівки та Нелепівки, противник посилив тиск за підтримки техніки, проте суттєвих змін досягти не зміг. В силу понесених на лівому фланзі втрат командування противника розглядає варіанти наступу на правому фланзі в напрямку Диліївки."