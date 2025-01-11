Критические участки фронта | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире рассказывает о кризисных битвах в январе 2025 года.

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