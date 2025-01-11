Критические участки фронта | Юрий Бутусов. ВИДЕО
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире рассказывает о кризисных битвах в январе 2025 года.
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Топ комментарии
+5 Анатолий Лысенко #597764
показать весь комментарий11.01.2025 22:32
+3 Велемир
показать весь комментарий11.01.2025 21:05
+1 умом рассею не понять
показать весь комментарий11.01.2025 21:36
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А головним в нас, всі наші більш 30 років, є розкол між політиками і народом. Інші розколи похідні.
Це допомогло пу напасти на нас ще в 2014 році. Коли б не було розколу, то пу навряд чи наважився напасти.
Хтось скаже: ну що ж, кожен народ має ту владу і політиків які заслуговує.
До нашого народу це не відноситься.
Нами керує мафія з бувших комуняк, їх дітей і внуків, які розділилися на групи по інтересам і конкурують між собою за можливості обкрадати народ. Інших не допускають.
Їх вивела для нас москва із негідників і зрадників різних національностей, які паталогічно ненавиділи українців. Вони гниди московських вошей.