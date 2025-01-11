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Критические участки фронта | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире рассказывает о кризисных битвах в январе 2025 года.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Последний бой за Вишневое: Выходил из окружения без оружия. ВИДЕО

Автор: 

боевые действия (4142) Бутусов Юрий (4369) война в Украине (4173)


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Топ комментарии
+5
73 відсотки, які у 2019 році вирішили долю воюючої країни на користь лицедіїв - не мають права скиглити та жалітися на те що сталося з їхньою долею, зате мають право йти до військоматів покі ще не зовсім пізно, але вони тоді показали що їм пох на їх долю і зараз їм - ще більше пох...
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11.01.2025 22:32
+3
Відомо, що завжди внаслідок розколів в країнах зручні ситуації для нападу ворогам.
А головним в нас, всі наші більш 30 років, є розкол між політиками і народом. Інші розколи похідні.

Це допомогло пу напасти на нас ще в 2014 році. Коли б не було розколу, то пу навряд чи наважився напасти.

Хтось скаже: ну що ж, кожен народ має ту владу і політиків які заслуговує.
До нашого народу це не відноситься.

Нами керує мафія з бувших комуняк, їх дітей і внуків, які розділилися на групи по інтересам і конкурують між собою за можливості обкрадати народ. Інших не допускають.
Їх вивела для нас москва із негідників і зрадників різних національностей, які паталогічно ненавиділи українців. Вони гниди московських вошей.
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11.01.2025 21:05
+1
логіка тут є якщо вже є домовленість здати донбас
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11.01.2025 21:36
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Відомо, що завжди внаслідок розколів в країнах зручні ситуації для нападу ворогам.
А головним в нас, всі наші більш 30 років, є розкол між політиками і народом. Інші розколи похідні.

Це допомогло пу напасти на нас ще в 2014 році. Коли б не було розколу, то пу навряд чи наважився напасти.

Хтось скаже: ну що ж, кожен народ має ту владу і політиків які заслуговує.
До нашого народу це не відноситься.

Нами керує мафія з бувших комуняк, їх дітей і внуків, які розділилися на групи по інтересам і конкурують між собою за можливості обкрадати народ. Інших не допускають.
Їх вивела для нас москва із негідників і зрадників різних національностей, які паталогічно ненавиділи українців. Вони гниди московських вошей.
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11.01.2025 21:05 Ответить
73 відсотки, які у 2019 році вирішили долю воюючої країни на користь лицедіїв - не мають права скиглити та жалітися на те що сталося з їхньою долею, зате мають право йти до військоматів покі ще не зовсім пізно, але вони тоді показали що їм пох на їх долю і зараз їм - ще більше пох...
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11.01.2025 22:32 Ответить
Я не із тих 73% про які Ви говорите, але хочу трохи стати на їх захист.... Справедливістьь полягає в тому що вибір який зробили в 2019 р наші громадяни був результатом змови наших олгігархів путнської агентури та місцевих колаборантів - як просто ідіотів так і просто продажних. Беня і ко думав що віддасть півукраїни х..у (руками Зе-бубочки) а в другій половині буде керувати і красти як і раніше. Звичайно.що путін кинув їх всих як останніх лошар, ким вони по суті і є - нормальний пацан з лошарами ж не ділиться, чи не так.?)) Звичайно, наші громадяни помилилися, що проголосували за Бубона. Але виключаєтььься фактор тотальної, безпрецедентної маніпуляції, порушеньь на виборах... Претензії треба висувати не виборцям, а нашій "елітці" - банді дегенератів, в якої повнстю відсутні як державницькі інстнкти, так і гідність з інтелектом. Люди, виборці, були дезорієнтовані і деморалізовані колосаалььною пропагндою... Але розплата за неправилььний вибір теж різна - наші олгархи теж втратили деякі статки, а може й ні. А прості виборці вт.ч виборці Зе- я знаю багатьох втартили життя, здоров'яв т.ч на фронті. Без нормалььного керівництва народ - це просто стадо, не тому що вони тупі, а тому що проста людина може не мати достовірної інформації. або просто схильна слідувати за білььшістю.
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12.01.2025 08:51 Ответить
логіка тут є якщо вже є домовленість здати донбас
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11.01.2025 21:36 Ответить
Хорошо если только Донбассом отделаемся.
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12.01.2025 10:06 Ответить
Нажаль, Залужного вже не повернути, владу не переобрати, и коли втрачаємо позиції, заохотити людей іти в війська майже не можливо. Та громадська думка все більш орієнтована на ловців хайпу на конфліктах з ТЦК. То яки ж дії повинні бути, якщо досвідчених залишилось дуже мало, то шо, пане Юрію, Ви пропонуєте ? Надії на партнерів, чи все ж такі, трохи більш радикальних, жорстких дій в середині суспільства ?
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11.01.2025 22:20 Ответить
Я смотрел выступление госп. Бутусова на ютубе полностью поддерживаю.
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12.01.2025 07:55 Ответить
Сирський мабуть не зовсім усвідомлює, що якщо в нього не буде ефективних і авторитетних командирів ОСУВ, ОТУ, бригад ( я вже не кажу про новостворені бригади без бойового досвіду), то не буде й самого Сирського, як головнокомандувача.
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12.01.2025 15:46 Ответить
 
 