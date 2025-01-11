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Оккупанты пытаются перерезать логистические пути ВСУ возле Великой Новоселки на Донетчине, - 48-я ОАБр

Військові про ситуацію у Великій Новосілці

Российские захватчики продолжают атаковать позиции украинских военных в районе Великой Новоселки в Донецкой области. Враг пытается перерезать логистические пути Сил обороны.

Об этом в комментарии"Суспільному" рассказал начальник отделения коммуникаций 48-й отдельной артиллерийской бригады Богдан Петренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Ситуация остается стабильно тяжелой. Враг не оставляет попыток атаковать, осуществлять штурмовые действия с целью расширения своего контроля, проводит атаки с целью контроля над логистическими путями, которые находятся в зоне нашей ответственности. Такие попытки происходят не первую неделю и не первый месяц, и это говорит о большой эффективности сопротивления, которое оказывают Силы обороны против превосходящих сил противника", - рассказал Петренко.

Военный отмечает, что вектор атак рашистов - на север и юг Великой Новоселки, то есть, там, где находятся логистические пути.

"Время от времени бывают механизированные штурмы, но основная масса все-таки - работа малых тактических групп", - рассказал военный.

По словам Петренко, технику россияне используют исключительно для подвоза на определенные участок.

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"Она там "спешивается", пытается пройти в серую зону, для того чтобы подойти к нашим опорным пунктам. Но на всех этих этапах происходит огневой контроль Сил обороны, для того чтобы исключить подходы противника к нашим опорным пунктам", - говорит военнослужащий.

Также он рассказал, что захватчики не жалеют своих пехотинцев и часто идут по трупам друг друга.

"Достаточно распространенной является картинка, когда одна штурмовая группа продвигается по посадке, и для того, чтобы продвинуться, им приходится переступать через тела своих предшественников, для того, чтобы стать потом предшественниками для тех, кто будет идти за ними", - сказал Петренко.

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Автор: 

армия РФ (19400) Донецкая область (9784) Новоселовка (58) война в Украине (4173)


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Ну лялька зебіла сирський і так за 2024 рік здав 3600 кв. км. Так що для зелулуп це не проблема.
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11.01.2025 20:49 Ответить
Генштаб , негайно відправте туди 10 бригад ТЦК , сподіваюсь товстожопі воіни будуть так само хоробро битися з рашистами як то цього з " ухилянтами " ?
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11.01.2025 20:58 Ответить
Потужно!
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11.01.2025 20:59 Ответить
Вибачте, але виникає запитання: ЧОМУ НАШІ НЕ ПЕРЕРІЗАЮТЬ ЛОГІСТИЧНІ ШЛЯХИ ОКУПАНТІВ?
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11.01.2025 21:08 Ответить
Наверное потому, шо этой войной руководят из параши через дерьмака.
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11.01.2025 21:50 Ответить
Для маневреної війни проти такого величезного ядерного противника як московські підари потрібні додатково арміі Канади, Гренландіі, Панами .
тоді будем перерізати
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11.01.2025 22:03 Ответить
Не знаю про Панаму і Гренландію, але в Канаді немає ніякої армії.
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12.01.2025 05:14 Ответить
Треба ще більше відосів викладати де їх розйобують під час атак на техніці, щоб вони перестали взагалі на відстань пострілу наближатися.
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11.01.2025 22:43 Ответить
А десь, в Урядовому кварталі, чотириразовий ухилянт з КВН, з оточенням з ОПУ, проводить черговий самміт, вроді, як Ставку ....
НУ ХОТЬ ПАРЖОМ ... А КАКАЯ РАЗНИЦА...
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12.01.2025 05:28 Ответить
 
 