Оккупанты пытаются перерезать логистические пути ВСУ возле Великой Новоселки на Донетчине, - 48-я ОАБр

Российские захватчики продолжают атаковать позиции украинских военных в районе Великой Новоселки в Донецкой области. Враг пытается перерезать логистические пути Сил обороны.

Об этом в комментарии"Суспільному" рассказал начальник отделения коммуникаций 48-й отдельной артиллерийской бригады Богдан Петренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Ситуация остается стабильно тяжелой. Враг не оставляет попыток атаковать, осуществлять штурмовые действия с целью расширения своего контроля, проводит атаки с целью контроля над логистическими путями, которые находятся в зоне нашей ответственности. Такие попытки происходят не первую неделю и не первый месяц, и это говорит о большой эффективности сопротивления, которое оказывают Силы обороны против превосходящих сил противника", - рассказал Петренко.

Военный отмечает, что вектор атак рашистов - на север и юг Великой Новоселки, то есть, там, где находятся логистические пути.

"Время от времени бывают механизированные штурмы, но основная масса все-таки - работа малых тактических групп", - рассказал военный.

По словам Петренко, технику россияне используют исключительно для подвоза на определенные участок.

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"Она там "спешивается", пытается пройти в серую зону, для того чтобы подойти к нашим опорным пунктам. Но на всех этих этапах происходит огневой контроль Сил обороны, для того чтобы исключить подходы противника к нашим опорным пунктам", - говорит военнослужащий.

Также он рассказал, что захватчики не жалеют своих пехотинцев и часто идут по трупам друг друга.

"Достаточно распространенной является картинка, когда одна штурмовая группа продвигается по посадке, и для того, чтобы продвинуться, им приходится переступать через тела своих предшественников, для того, чтобы стать потом предшественниками для тех, кто будет идти за ними", - сказал Петренко.

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