РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7615 посетителей онлайн
Новости
4 877 36

В Энгельсе пятые сутки пылает нефтебаза. Губернатор говорит о "контролируемом выгорании топлива"

В Енгельсі 5 добу горить нафтобаза, яку уразили українські БПЛА

В Энгельсе Саратовской области РФ продолжает гореть нефтебаза, атакованная украинскими беспилотниками. Пожар продолжается уже пятый день.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

Как отмечается, губернатор Роман Бусаргин заявил, что "на промышленном предприятии" в Энгельсе продолжается процесс "контролируемого выгорания топлива". Напомним, что в Энгельсе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Энгельсе четвертые сутки пылает нефтебаза, которую поразили украинские дроны. ФОТО

"Специалисты в круглосуточном режиме принимают все необходимые меры для ликвидации. Как говорил ранее, количество дыма, как и площадь пожара, снижается. Последние пробы воздуха также не выявили превышения концентрации вредных веществ", - заверил Бусаргин.

Местные жители в комментариях саркастически отвечают на его сообщения, называя воздух "целебным".

Удар по Саратову и Энгельсу 8 января 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Саратов и Энгельс ночью 8 января находились под массированной атакой беспилотников. Впоследствии стало известно, что в Энгельсе после атаки беспилотников горит нефтехранилище авиабазы.

Позже Силы обороны Украины подтвердили, что была атакована база хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл" в российском Энгельсе.

8 января местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации.

Автор: 

пожар (5961) нефтепродукты (148) Удары по РФ (296)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+23
Та нехай уся кацапія контрольовано згорить до бісової матері!
показать весь комментарий
12.01.2025 12:52
+18
Губернатор наш чоловік, - контролює, щоб все вигоріло 🤔🧐😁
показать весь комментарий
12.01.2025 12:55
+12
А чому б не додати ще пару-трійку дронів? Вигорання контролювалося б краще.
показать весь комментарий
12.01.2025 13:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
12.01.2025 12:47 Ответить
Пишуть, що згоряє 800 тисяч тонн палива. Шось занадто.
показать весь комментарий
12.01.2025 12:55 Ответить
мало, багато?
показать весь комментарий
12.01.2025 13:28 Ответить
Так, тому і смайлик сміється.
показать весь комментарий
12.01.2025 13:52 Ответить
О, вітерець здійнявся - буде ще яскравіше горіти!
показать весь комментарий
12.01.2025 12:49 Ответить
Більш контрольовано.
показать весь комментарий
12.01.2025 13:26 Ответить
Ще б на Олєньії таке файер-шоу влаштувати .
показать весь комментарий
12.01.2025 12:49 Ответить
"контрольованого вигоряння палива"

то, що все було марно? ми ж саме того і хотіли, спалити все паливо, а як виявляється, і губернатору лаптєй це теж треба.
от ***....
показать весь комментарий
12.01.2025 12:51 Ответить
Губернатор наш чоловік, - контролює, щоб все вигоріло 🤔🧐😁
показать весь комментарий
12.01.2025 12:55 Ответить
🧐😁😂
показать весь комментарий
12.01.2025 16:15 Ответить
Після того, як там згоріло декілька мнс-ників і всі інші мнс-ники на будь-яки заклики "зробіть хоч щось" - просто крутять пальцем у скроні, пожежа перейшла в стадію "контрольоване вигоряння".
показать весь комментарий
12.01.2025 14:11 Ответить
Побільше б таких контрольованих вигорянь
показать весь комментарий
12.01.2025 12:52 Ответить
Та нехай уся кацапія контрольовано згорить до бісової матері!
показать весь комментарий
12.01.2025 12:52 Ответить
Чудова новина, але як хочеться, щоб у тому вогнищі пішов із вітром благовірний боброїдки кеовсраян, а з ним і весь московський свинарник, тримаєм кулачки🤔🧐😁 кеовсраян, не підведи 😆😆😆😆😆😆😝😜🇷🇺💩💩💩💩💩🐐🐷👉🖕🖕🖕🖕🚢
показать весь комментарий
12.01.2025 12:54 Ответить
Так було задумано
показать весь комментарий
12.01.2025 12:55 Ответить
то "попутний газ" спалювали, а це вже і до "попутного топліва" дійшли ))
показать весь комментарий
12.01.2025 12:55 Ответить
Кацапський новояз, отріцатєльноє вспльітіє
показать весь комментарий
12.01.2025 12:56 Ответить
В Багдаде всё спокойно,
В Багдаде всё спокойно.
И спят седые воины
На золотых коврах.

В Багдаде всё спокойно,
В Багдаде всё спокойно.
И только недоволен
Судьбою падишах (с)
показать весь комментарий
12.01.2025 12:56 Ответить
Горить, до речі, не простий "карасін", а загущений марки Т8, який розроблявся спеціально для двигунів надзвукових Ту-160.
показать весь комментарий
12.01.2025 13:00 Ответить
А чому б не додати ще пару-трійку дронів? Вигорання контролювалося б краще.
показать весь комментарий
12.01.2025 13:03 Ответить
Ви взагалі уявляєте, який там в хлопців "банк цілей"? Тисячі об'єктів. І всі - не гірші за цей. Правда в тому, що долетіти і точно в подібне вгатити - це не 100% результат. А після того, як 5 днів димить - на всі маршрути туди вже підтягли додаткове ППО/РЕБ тощо, всі протипожежні заходи на самій базі вже виконані і вірогідність "запального дубля" - мінімальні.

Тож в цій грі значно ефективнішою стратегією є розробка та виконання операцій завдань проти нових цілей, тим більш зменшилась концентрація ППО навколо інших цілей - в засрашинців тупо немає достатньо ППО/РЕБ, аби прикрити взагалі все. І вони реально тасують наявні сили між різними об'єктами. Бо прямо зараз - повторити не дуже ефективно.

Але, насправді, повтор буде. Просто не прямо сьогодні.
показать весь комментарий
12.01.2025 14:23 Ответить
Ви гарно розписуєте теорію. На практиці все інакше.
показать весь комментарий
12.01.2025 14:44 Ответить
Така традиція на оркостані кабаєва-мізуліна, після їх війни в Україні з 2014 року!
Ухилянт-СРАТЬєх, може ще про якісь там, самміти, щось нагундосити для дурнів ....
показать весь комментарий
12.01.2025 13:05 Ответить
Це значить немає сенсу щось гасити, рятувати. Можна тільки слідкувати щоб вогонь не перекинувся на інше майно. А нафтобаза тим часом контрольовано догорає.
показать весь комментарий
12.01.2025 13:07 Ответить
Вигорить ємність, на цьому все і скінчиться..... А їх на кацапії, як гівна...
показать весь комментарий
12.01.2025 13:30 Ответить
Є простий спосіб швидко загасити - невеличкий ядерний вибух.
показать весь комментарий
12.01.2025 13:11 Ответить
Не з руки "вялікой" ядерній державі займатися якимись дріб'язковими невеличкими ядерними вибухами по нафтобазі. Вже якщо бити, то бити серією найбішими боєголовками, а потім ще раз провести серію для закріплення результату.
показать весь комментарий
12.01.2025 13:44 Ответить
Контрольоване вигорання палива -черговий мем. Губер кислородом нагнітає, щоб швидче вигоріло.
показать весь комментарий
12.01.2025 13:52 Ответить
Що тільки не видумають кацапи щоб не сказати правду.Потушить ми не здатні,можемо тільки чекати поки догорить.Якщо вам дуже смердить і немає чим дихати,то не звертайте уваги.
показать весь комментарий
12.01.2025 13:55 Ответить
Аж пятіє суткі пілайут станіці,
Гаріт пад нагамі чужайа зімля.
Нє падайтє духам паручік Галіцін,
Карнєт Абалєнскій налейтє віна...
показать весь комментарий
12.01.2025 14:24 Ответить
Все як на кацапії
показать весь комментарий
12.01.2025 14:29 Ответить
Пишуть, що знищено 3 та пошкоджено 6 ємностей. Але їх там, якщо вірити картам Гугл, 54.
показать весь комментарий
12.01.2025 14:46 Ответить
починалося з 1ї
показать весь комментарий
12.01.2025 20:14 Ответить
Треба занести до словника рашистського newspeak'а: «контрольоване вигоряння палива» - некерована пожежа в результаті влучання БПЛА, яка нищить все нафуй
показать весь комментарий
12.01.2025 14:49 Ответить
Традиція така у мокшан кідарян грітися від вигоряння.
показать весь комментарий
12.01.2025 15:48 Ответить
Если б губернатор Калифорнии сказал, что идет контролируемое выгорание леса вокруг Лос Анжелеса, он бы стал безработным на следующий день. Но кацап хавает все, апирацыя идет строго по плану генштаба!
показать весь комментарий
12.01.2025 16:52 Ответить
 
 