В Энгельсе пятые сутки пылает нефтебаза. Губернатор говорит о "контролируемом выгорании топлива"
В Энгельсе Саратовской области РФ продолжает гореть нефтебаза, атакованная украинскими беспилотниками. Пожар продолжается уже пятый день.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.
Как отмечается, губернатор Роман Бусаргин заявил, что "на промышленном предприятии" в Энгельсе продолжается процесс "контролируемого выгорания топлива". Напомним, что в Энгельсе ввели режим чрезвычайной ситуации.
"Специалисты в круглосуточном режиме принимают все необходимые меры для ликвидации. Как говорил ранее, количество дыма, как и площадь пожара, снижается. Последние пробы воздуха также не выявили превышения концентрации вредных веществ", - заверил Бусаргин.
Местные жители в комментариях саркастически отвечают на его сообщения, называя воздух "целебным".
Удар по Саратову и Энгельсу 8 января 2025 года
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Саратов и Энгельс ночью 8 января находились под массированной атакой беспилотников. Впоследствии стало известно, что в Энгельсе после атаки беспилотников горит нефтехранилище авиабазы.
Позже Силы обороны Украины подтвердили, что была атакована база хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл" в российском Энгельсе.
8 января местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации.
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то, що все було марно? ми ж саме того і хотіли, спалити все паливо, а як виявляється, і губернатору лаптєй це теж треба.
от ***....
В Багдаде всё спокойно.
И спят седые воины
На золотых коврах.
В Багдаде всё спокойно,
В Багдаде всё спокойно.
И только недоволен
Судьбою падишах (с)
Тож в цій грі значно ефективнішою стратегією є розробка та виконання операцій завдань проти нових цілей, тим більш зменшилась концентрація ППО навколо інших цілей - в засрашинців тупо немає достатньо ППО/РЕБ, аби прикрити взагалі все. І вони реально тасують наявні сили між різними об'єктами. Бо прямо зараз - повторити не дуже ефективно.
Але, насправді, повтор буде. Просто не прямо сьогодні.
Ухилянт-СРАТЬєх, може ще про якісь там, самміти, щось нагундосити для дурнів ....
Гаріт пад нагамі чужайа зімля.
Нє падайтє духам паручік Галіцін,
Карнєт Абалєнскій налейтє віна...