Информация Москальковой о 517 пропавших гражданских на Курщине – откровенная ложь, - Дмитрашковский
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова врет о якобы 517 гражданских, пропавших в Курской области.
Об этом в телеэфире заявил пресс-офицер временной военной комендатуры на территории РФ Алексей Дмитрашковский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Можно сказать, что работа Москальковой, которая выставила пост в Телеграме о том, что якобы 517 человек только разыскивается (на Курщине. - Ред.), это откровенная ложь. Потому что лично силами комендатуры... по состоянию до 1 декабря было разыскано более 600 человек, и об этом есть свидетельства в открытых источниках, видео, которые мы выкладывали с этими жителями Суджанского района", - заявил он.
По его словам, фактически с первого дня операции ВСУ в Курской области одна из групп, которая занимается работой со СМИ, приняла решение, что определенная работа должна нести характер поисковой.
"То есть, мы нашли в российской газете "Новое время" список людей, которых разыскивали родственники, и начали работать по этому списку. К нам начали обращаться люди, которые уехали, и просили найти их родных и близких, которые остались на территории Суджанского района. Мы проводили эти поисковые работы, постоянно ездили и нам удалось разыскать около 800 человек в целом", - проинформировал Дмитрашковский.
По его мнению, Москалькова не выполняет своих функций на должности.
"Она не занимается теми вопросами, которыми должна была бы заниматься. И об этом свидетельствуют, скажем, гневные комментарии под ее постом жителей, которым удалось выехать и чьи родственники остаются на территории Курской области", - отметил пресс-офицер.
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Готуються знімати кіно. Самі для нього й повбивають стільки скільки потрібно.
яка різниця?
навіщо взагалі реагувати на висери москалькової, чи будь кого іншого?
ви ще почніть слівной бачьок та боброєдку заперечувати.
517 х 1000 = 517 000 щомісяця.
але, як що виділяти по 10 000, як того вимагає червоний хрест?
людей нема, а грошикі є. грошикі є, там де треба.