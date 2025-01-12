Информация Москальковой о 517 пропавших гражданских на Курщине – откровенная ложь, - Дмитрашковский

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова врет о якобы 517 гражданских, пропавших в Курской области.

Об этом в телеэфире заявил пресс-офицер временной военной комендатуры на территории РФ Алексей Дмитрашковский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Можно сказать, что работа Москальковой, которая выставила пост в Телеграме о том, что якобы 517 человек только разыскивается (на Курщине. - Ред.), это откровенная ложь. Потому что лично силами комендатуры... по состоянию до 1 декабря было разыскано более 600 человек, и об этом есть свидетельства в открытых источниках, видео, которые мы выкладывали с этими жителями Суджанского района", - заявил он.

По его словам, фактически с первого дня операции ВСУ в Курской области одна из групп, которая занимается работой со СМИ, приняла решение, что определенная работа должна нести характер поисковой.

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"То есть, мы нашли в российской газете "Новое время" список людей, которых разыскивали родственники, и начали работать по этому списку. К нам начали обращаться люди, которые уехали, и просили найти их родных и близких, которые остались на территории Суджанского района. Мы проводили эти поисковые работы, постоянно ездили и нам удалось разыскать около 800 человек в целом", - проинформировал Дмитрашковский.

По его мнению, Москалькова не выполняет своих функций на должности.

"Она не занимается теми вопросами, которыми должна была бы заниматься. И об этом свидетельствуют, скажем, гневные комментарии под ее постом жителей, которым удалось выехать и чьи родственники остаются на территории Курской области", - отметил пресс-офицер.