Авиация РФ ударила по интернату в Судже, где находились гражданские, – пресс-офицер военной комендатуры на территории Курской области Дмитрашковский

Российская авиация 11 января нанесла авиаудар по интернату в городе Суджа Курской области, в котором были размещены мирные жители.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона рассказал пресс-офицер военной комендатуры на территории Курской области Алексей Дмитрашковский.

"Вчера вечером (11 января, - ред.) российская авиация нанесла два авиационных удара в район интерната города Суджи. В результате чего женщина получила рваную рану руки. По состоянию на утро женщина умерла", - сообщил спикер.

Он сообщил, что в интернете находились люди пожилого возраста, многие из них - лица с инвалидностью. В результате удара помещение интернета очень повреждено, выбиты все окна и двери.

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"Встал вопрос, куда переместить этих людей. Люди все пожилого возраста, очень много людей, которые имеют инвалидность, болезнь Паркинсона, послеинсультные, один человек с психическим заболеванием. То есть состояние людей на данный момент довольно тяжелое", - отметил Дмитрашковский.

Также он сообщил, что на территориях РФ, которые контролирует Украина, находится около 2 тысяч человек. В школе-интернате, которую обстреляли россияне, находится более 70 человек.

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