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Авиация РФ ударила по интернату в Судже, где находились гражданские, – пресс-офицер военной комендатуры на территории Курской области Дмитрашковский

Авіація РФ вдарила по інтернату в Суджі

Российская авиация 11 января нанесла авиаудар по интернату в городе Суджа Курской области, в котором были размещены мирные жители.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона рассказал пресс-офицер военной комендатуры на территории Курской области Алексей Дмитрашковский.

"Вчера вечером (11 января, - ред.) российская авиация нанесла два авиационных удара в район интерната города Суджи. В результате чего женщина получила рваную рану руки. По состоянию на утро женщина умерла", - сообщил спикер.

Он сообщил, что в интернете находились люди пожилого возраста, многие из них - лица с инвалидностью. В результате удара помещение интернета очень повреждено, выбиты все окна и двери.

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"Встал вопрос, куда переместить этих людей. Люди все пожилого возраста, очень много людей, которые имеют инвалидность, болезнь Паркинсона, послеинсультные, один человек с психическим заболеванием. То есть состояние людей на данный момент довольно тяжелое", - отметил Дмитрашковский.

Также он сообщил, что на территориях РФ, которые контролирует Украина, находится около 2 тысяч человек. В школе-интернате, которую обстреляли россияне, находится более 70 человек.

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Автор: 

обстрел (27396) россия (95702) Курск (1119)


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Топ комментарии
+9
Пусть потєрпят. Іх скоро асвабадят!))
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12.01.2025 12:42
+8
це, як бальзам на душу!
обожнюю коли кацапи знищують кацапів.
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12.01.2025 12:46
+4
За все і всіх на окупованих територіях відповідає країна військо якої захопило територію. Тому життя місцевих мешканців відбитої у москалів Курщини це клопіт української влади яка дотримується міжнародних звичаїв та правил ведення війни. На жаль.
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12.01.2025 12:46
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Пусть потєрпят. Іх скоро асвабадят!))
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12.01.2025 12:42 Ответить
це, як бальзам на душу!
обожнюю коли кацапи знищують кацапів.
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12.01.2025 12:46 Ответить
Абісні?
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12.01.2025 14:38 Ответить
"Столиця " "Суджанської народної республіки " .
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12.01.2025 16:28 Ответить
ну таке собі знищення... старої-хворої....
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12.01.2025 13:57 Ответить
За все і всіх на окупованих територіях відповідає країна військо якої захопило територію. Тому життя місцевих мешканців відбитої у москалів Курщини це клопіт української влади яка дотримується міжнародних звичаїв та правил ведення війни. На жаль.
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12.01.2025 12:46 Ответить
Курська народна республіка ще не навчилася себе обороняти - але із часом все налагодиться!
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12.01.2025 12:55 Ответить
на папері - так, ти правий 😜
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12.01.2025 13:27 Ответить
А "міжнародні звичаї та правила ведення війни" про мешканців територій, підконтрольних українській владі часом нічого не кажуть?
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12.01.2025 14:15 Ответить
а зачем их куда то девать?
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12.01.2025 12:49 Ответить
А на кой ляд нам та Курщина?
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12.01.2025 13:08 Ответить
а шо б було!
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12.01.2025 13:18 Ответить
"Авіація РФ вдарила по інтернату в Суджі, де перебували цивільні".
Їм то пх,хто де перебував. Головне для касапів-пабєда любою ціною,приклад: Москва-Дубровка-2002
Варто би знати.
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12.01.2025 13:34 Ответить
Да ну не може бути. Трамп розказує що ***** дуже любить розію і розійський нарот і йому просто потрібні гарантії безпеки. Дайте розійським літакам-бомбардувальникам гарантії що їх не будуть збивати
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12.01.2025 13:37 Ответить
В ихних пабликах пишут, что ударили по пожарной части, якобы там был штаб ЗСУ, есть короткое видео с большой воронкой возле пожарки, заодно и военкомат пострадал ну и интернат заодно, там всё это недалеко расположено.
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12.01.2025 14:39 Ответить
Не велика втрата для *****, не велика біда для України. Нехай домовляються з корейцями.
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12.01.2025 16:07 Ответить
Суки ,ви так би за українських пенсіонерів хвилювались ,як ви хвилюєтесь за кацапських .кому потрібна ця показуха , хіба що показати на Заході ,які ми добрі ?
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12.01.2025 16:25 Ответить
 
 