Оккупанты утром ранили трех человек в Херсоне, еще один человек погиб и двое пострадали за прошедшие сутки в области. ФОТО

Утром 12 января российские войска атаковали Херсон и Антоновку, в результате чего есть пострадавшие. За прошедшие сутки обстрелам подверглись 47 населенных пунктов Херсонской области.

Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Обстрелы Херсона и пригорода

Так, утром российские войска атаковали с БпЛА Антоновку. Под вражеский удар попала 47-летняя женщина. Она получила минно-взрывную травму, осколочное ранение предплечья, ног и поясницы. Сейчас пострадавшая находится в больнице, где ей оказывают всю необходимую помощь. Медики оценивают ее состояние как средней тяжести.

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Около девяти часов утра оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на 57-летнюю жительницу Херсона. Женщина получила взрывную травму и осколочное ранение ноги. Бригада "экстренки" доставила пострадавшую в больницу для оказания медпомощи.

Позже стало известно, что в больницу обратился еще один херсонец, который пострадал из-за атаки вражеского дрона. У 62-летнего мужчины диагностировали минно-взрывную и травму плеча. Состояние - легкое. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение.

Обстрелы Херсонской области за сутки

По данным председателя Херсонской ОГА Александра Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Берислав, Томина Балка, Александровка, Станислав, Осокоровка, Томарино, Антоновка, Гавриловка, Змиевка, Садовое, Приднепровское, Инженерное, Бургунка, Новорайск, Благовещенское, Вировка, Веселое, Велетенское, Днепровское, Дудчаны, Новотягинка, Новоалександровка, Понятовка, Молодежное, Монастырское, Михайловка, Николаевка, Никольское, Ольговка, Одрадокаменка, Тягинка, Токаревка, Разлив, Казацкое, Костырка, Качкаровка, Ивановка, Львовское, Янтарное, Шляховое, Широкая Балка, Зеленовка, Золотая Балка, Червоный Маяк, Украинка, Белозерка и город Херсон.

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Российские военные били по социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки и 8 частных домов. Также оккупанты побили складское помещение и частные автомобили.

Сообщается, что из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 2 - получили ранения.