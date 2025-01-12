РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7638 посетителей онлайн
Новости Видео Война
7 296 16

На Херсонщине российскому захватчику прилетает боеприпас на голову. ВИДЕО

Бойцы 40-й отдельной бригады береговой обороны на Херсонщине ликвидировали российского захватчика точным сбрасыванием боеприпаса на голову.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в соцсети.

Также смотрите: Оккупанты открыли огонь по российскому солдату, который хотел сдаться в плен нашим бойцам. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19400) война (1387) ликвидация (3608) Херсонская область (4810)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
Занадто легко подох
показать весь комментарий
12.01.2025 10:27
+6
Футболіст - відбив головою
показать весь комментарий
12.01.2025 10:16
+5
Молодці! Ще гуманно вбили,чел не встиг зрозуміти ,що здох
показать весь комментарий
12.01.2025 10:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Футболіст - відбив головою
показать весь комментарий
12.01.2025 10:16 Ответить
Занадто легко подох
показать весь комментарий
12.01.2025 10:27 Ответить
свинособака заблукала..
показать весь комментарий
12.01.2025 11:51 Ответить
Думаю, что и тебя свигособаку скоро найдут и запустят хероя отрабатывать... Не забудь кулек прихватить, а то ваши ьабы жалуются, что уже стирать от трупов прижодится...
показать весь комментарий
12.01.2025 13:05 Ответить
Мені здається, що краще ноги калічити... Підарюга вже нікуди не втече, а повільно здохне від втрати крові! А якщо захочуть врятувати, то нова жирна повільна ціль намалюється, та і гемору кацапам додасться...
показать весь комментарий
12.01.2025 13:01 Ответить
Тук-тук, є хто вдома?
показать весь комментарий
12.01.2025 10:27 Ответить
Молодці! Ще гуманно вбили,чел не встиг зрозуміти ,що здох
показать весь комментарий
12.01.2025 10:39 Ответить
"галава їго бєдовая"
показать весь комментарий
12.01.2025 10:43 Ответить
Не треба в голову, треба в ноги!
показать весь комментарий
12.01.2025 10:52 Ответить
-1 москаль 😍
показать весь комментарий
12.01.2025 11:04 Ответить
Як же він тепер за х-ла голосувати буде ?
показать весь комментарий
12.01.2025 12:59 Ответить
нормально, центр прінятія рєшєній не постраждав.
показать весь комментарий
12.01.2025 13:23 Ответить
Були б мізкі, був би струс...
показать весь комментарий
12.01.2025 14:15 Ответить
не було там спочатку голови...
показать весь комментарий
12.01.2025 14:31 Ответить
такое чувство что качан был пустой
показать весь комментарий
12.01.2025 14:59 Ответить
 
 