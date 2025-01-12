На Херсонщине российскому захватчику прилетает боеприпас на голову. ВИДЕО
Бойцы 40-й отдельной бригады береговой обороны на Херсонщине ликвидировали российского захватчика точным сбрасыванием боеприпаса на голову.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в соцсети.
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