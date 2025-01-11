Оккупанты открыли огонь по российскому солдату, который хотел сдаться в плен нашим бойцам. ВИДЕО
Украинские военные обнаружили в лесу раненого российского военного, который умолял о пощаде. Пилоты бригады "Хищник" Национальной полиции Украины проявили милосердие и решили взять его в плен.
Для спасения оккупанта привлекли соседние подразделения. Координация происходила совместно - беглеца вели с помощью дрона, ему сбрасывали воду, лекарства и сигареты. Оккупант пытался ползти в сторону украинских позиций, демонстрируя готовность сдаться.
Однако, когда россиянин приблизился к украинским рубежам, оккупанты открыли по нему огонь.сообщает Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+26 Амандрапапупа
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+23 Василь Васько #582549
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+13 Igor #591922
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а тупе бидло і брудна істота !!
Вони намагаються все зробити так , щоби всі нармальні люди
так само жили і знаходилися в лайні , як і весь мухосранськ🤬
Цигарка у перекладі на кацапський язиГ - папіроса. ЦИГАРКА, . https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9 Паперова https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0 трубочка (https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B0 гільза), https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9 набита з https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD одного https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%83 боку https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD тютюном https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%BB%D1%8F для https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F куріння. Навряд наша промисловість їх випускає. Кацапу скидали СИГАРЕТИ. Він без диму у легенях не міг би рухатися??? Ще б пляшку коньяку покидьку спустили. Чи був на фронті хоч один випадок, щоб орки виявляли до наших подібні жести??? Зла не вистачає!!!