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Оккупанты открыли огонь по российскому солдату, который хотел сдаться в плен нашим бойцам. ВИДЕО

Украинские военные обнаружили в лесу раненого российского военного, который умолял о пощаде. Пилоты бригады "Хищник" Национальной полиции Украины проявили милосердие и решили взять его в плен.

Для спасения оккупанта привлекли соседние подразделения. Координация происходила совместно - беглеца вели с помощью дрона, ему сбрасывали воду, лекарства и сигареты. Оккупант пытался ползти в сторону украинских позиций, демонстрируя готовность сдаться.

Однако, когда россиянин приблизился к украинским рубежам, оккупанты открыли по нему огонь.сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бойцы 82 ОДШБр с ПТРК "Стугна-П" уничтожают российскую бронетехнику в Курской области. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19400) ликвидация (3608) патрульная полиция (1813)


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Топ комментарии
+26
Дійсно, що "своіх нєбросают" - їх просто пристрілюють.
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11.01.2025 14:29
+23
на один кацапський дрон і одного підара стало менше. Наших хлопців шкода, скільки часу витратили. Слава Україні!
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11.01.2025 14:31
+13
Та це просто справжні товарищи не могли залишити сім'ю друга без білої лади
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11.01.2025 14:44
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Дійсно, що "своіх нєбросают" - їх просто пристрілюють.
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11.01.2025 14:29 Ответить
на один кацапський дрон і одного підара стало менше. Наших хлопців шкода, скільки часу витратили. Слава Україні!
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11.01.2025 14:31 Ответить
Я віжу що в них там багато вільного часу
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11.01.2025 14:35 Ответить
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11.01.2025 14:49 Ответить
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11.01.2025 18:51 Ответить
хорошо что Мадьяр этой куйтой не страдает скинет 82мм мину и дальше молотит
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11.01.2025 16:42 Ответить
Та це просто справжні товарищи не могли залишити сім'ю друга без білої лади
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11.01.2025 14:44 Ответить
Давно всім відомо , що кацапи не люди ,
а тупе бидло і брудна істота !!
Вони намагаються все зробити так , щоби всі нармальні люди
так само жили і знаходилися в лайні , як і весь мухосранськ🤬
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11.01.2025 14:46 Ответить
Сваих нє брасаєм? Брасаєм в сваих!
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11.01.2025 14:47 Ответить
Як казав Трамп і Маск, ***** же дуже переживає за розійський народ і за розію. А ще ***** хоче гарантій безпеки.
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11.01.2025 15:23 Ответить
Він знав що в українському полоні його відремонтують , але те що москалі своїх не бросають то і нам на руку не будуть медичний персонал відволікати
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11.01.2025 15:24 Ответить
Кацапи навіть до своїх полонених ставляться не по людськи. Черговий доказ того що це орда нелюдів, орків.
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11.01.2025 15:54 Ответить
Нашим военным похоже реально делать нечего на передовой,чем тратить день на это мясо??
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11.01.2025 18:06 Ответить
"втікача вели за допомогою дрона, йому скидали воду, ліки та цигарки"
Цигарка у перекладі на кацапський язиГ - папіроса. ЦИГАРКА, . https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9 Паперова https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0 трубочка (https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B0 гільза), https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9 набита з https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD одного https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%83 боку https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD тютюном https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%BB%D1%8F для https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F куріння. Навряд наша промисловість їх випускає. Кацапу скидали СИГАРЕТИ. Він без диму у легенях не міг би рухатися??? Ще б пляшку коньяку покидьку спустили. Чи був на фронті хоч один випадок, щоб орки виявляли до наших подібні жести??? Зла не вистачає!!!
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11.01.2025 19:07 Ответить
Ну так "Цигарка" і "Сигарета" - навіть звучать подібно, їх розрізняти - то задроцтво!
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11.01.2025 19:30 Ответить
Папіро́са чи цига́рка - тютюновий виріб для паління, що складається з паперової гільзи, набитої тютюном. Також цигарками колись називали й самокрутки. Вважається російським винаходом. Цигарка і сигарета мають різну "конструкцію". Ви їх хоч колись бачили?? Казбєк, Памір, Бєламорканал, Сєвєр тощо.
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11.01.2025 19:42 Ответить
Хіба що, не дали кацапу цицьку посмоктати і колискову не заспівали. Фу, огидне відео.
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11.01.2025 19:33 Ответить
Для пропаганди піде. Масово підуть кацапи здаватися за цигарку і чашку теплого чаю + бандерське радушіє
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11.01.2025 20:08 Ответить
Класно! Этим дроном они могли убить нашего!
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11.01.2025 20:27 Ответить
 
 