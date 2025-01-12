Поражен командный пункт 2-й гвардейской общевойсковой армии РФ в Новогродовке на Донетчине, - Генштаб

Сегодня, 12 января 2025 года, Вооруженные Силы Украины нанесли очередной высокоточный воздушный удар по командному пункту 2-й гвардейской общевойсковой армии РФ, расположенному в городе Новогродовка Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, эта операция является продолжением серии огневых поражений командных пунктов оккупационных сил на Донецком направлении.

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"Вооруженные Силы Украины демонстрируют высокий уровень координации и профессионализма в выявлении и уничтожении ключевых объектов звеньев управления и военной инфраструктуры противника", - отмечают в Генштабе.