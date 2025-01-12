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Поражен командный пункт 2-й гвардейской общевойсковой армии РФ в Новогродовке на Донетчине, - Генштаб

вибух

Сегодня, 12 января 2025 года, Вооруженные Силы Украины нанесли очередной высокоточный воздушный удар по командному пункту 2-й гвардейской общевойсковой армии РФ, расположенному в городе Новогродовка Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, эта операция является продолжением серии огневых поражений командных пунктов оккупационных сил на Донецком направлении.

Также читайте: Поражен пункт управления 3-го армейского корпуса ВС РФ в оккупированном Светлодарске, - Генштаб ВСУ

"Вооруженные Силы Украины демонстрируют высокий уровень координации и профессионализма в выявлении и уничтожении ключевых объектов звеньев управления и военной инфраструктуры противника", - отмечают в Генштабе.

Автор: 

Генштаб ВС (6343) Донецкая область (9784) Покровский район (606) Новогродовка (3) война в Украине (4173)


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Топ комментарии
+16
Цікаво кого там закобзоніли. Дай Боже шоб командарми з нш тощо.
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12.01.2025 14:00
+13
Ракетчики или авиаторы? Но в любом случае "зачёт".
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12.01.2025 14:03
+7
В штабі рівня "штаб ЗВА" цілодобово сидять мінімум майори-полкани. А кого конкретно - якщо агентурна розвідка не дізнається, то шукати тільки по некрологам в змі та соц.мережах...
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12.01.2025 14:27
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Цікаво кого там закобзоніли. Дай Боже шоб командарми з нш тощо.
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12.01.2025 14:00 Ответить
та ну вряд ли по пустому вдарили
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12.01.2025 14:04 Ответить
В штабі рівня "штаб ЗВА" цілодобово сидять мінімум майори-полкани. А кого конкретно - якщо агентурна розвідка не дізнається, то шукати тільки по некрологам в змі та соц.мережах...
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12.01.2025 14:27 Ответить
Я в курсе за з'єднання та об'єднання хто на КП постіно знаходится. Як і за КП віда та роду військ.
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12.01.2025 14:31 Ответить
заскворєшилися какопанти
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12.01.2025 14:03 Ответить
Ракетчики или авиаторы? Но в любом случае "зачёт".
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12.01.2025 14:03 Ответить
БІНГО!!!
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12.01.2025 14:22 Ответить
Майже 600 тисяч окупантів і їхня техніка знаходятся на окупованих територіях ,тому треба знищувати логістику ворога особливо лднр куди кожен день прибувають потяги з живою силою і технікою ,саме це успішно робилось в 2022 році що дало результати.
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12.01.2025 14:31 Ответить
Щось занадто близько цей командний пункт знаходився від "передка".
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12.01.2025 16:07 Ответить
КП общевойсковой армии в 12 км от линии фронта? Тут одно из трех: или кацап совсем идиот и тогда непонятно почему его за три года войны не загнали в хабаровский край, или Генштаб ВСУ считает совсем идиотами всех на кого рассчитана эта инфа, или сводку Генштаба по пути до страницы Цензора кромсали ножницами идиоты которые о войне знают только по савецкому кино про четырех собак и танкиста.
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12.01.2025 16:45 Ответить
Через три года после польско-советской войны 1920 года, Тухачевский издал книгу о действиях Западного фронта. Через полгода Пилсудский издал свою версию войны. Потом начштаба Югозападного фронта Шапошников тоже издал другую версию. И оказалось, что штаб Западного фронта на протяжении всей войны находился в Минске,за 400 км от фронта. Сам Тухачевский пояснял, что штаб не передвигался, чтобы не потерять управление. Но таки потеряли. С 15 по 18 августа во время интенсивных частных контрударов поляков (их было 7) штаб фронта слал приказы об наращивании наступления. А уже 18 завопил о переброске части сил ЮЗФ из-под Львова в район Замостья (150 км). Потом главком Каменев подтвердил. Войска ЮЗФ вышли в район 26 августа, когда на Западном Фронте всё было кончено. Именно с легкой руки Пилсудского Тухачевскому дали прозвище - Бонапарт. Кроме того, Пилсудский указал, что перед завершающей операцией удалось вскрыть коды связи Западного Фронта. Вся связь была радийной.
Осенью 1943 года после провала наступления Белорусского фронта сняли комфоонта Соколовского, в приказе, среди прочего, указывалось, что штаб фронта постоянно находился на расстоянии 300 км от наступающих частей, Где и находился сам комфронта. Тогда и было издано указание о местонахождении штабов. Штаб армии должен быть не далее 25 км от передовой, с обязательным промежуточным пунктом управления не далее 5-10 км.
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12.01.2025 18:27 Ответить
В смысле, кацап воююет по правилам вмв? Интернет/старлинк/видио сигнал, тропосферная связь, спутники, ретрансляторы, это все прошло мимо козломордого воинства? Ну тогда да, тогда все возможно. Странно только что с такими отсталыми ВСУ уже три года воюют.
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12.01.2025 23:17 Ответить
бо їх багато, якщо ти не вкурсі і з забезпеченням трохи краще у них
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13.01.2025 08:10 Ответить
хто може пояснити нашу ..нездатність.. ******* по лугандонській ..фєдєральной адміністраціі.. а також по донецькій --- скільки людей животниє ***** вбили в харківській ова . в миколаєві . в вінниці . в полтавському інституті зв.язку 60 людей . в амсторі кременчука . на вокзалі краматорська 61 людина . в запоріжжі жахіття ---- ХТО МОЖЕ ПОЯСНИТИ ЧОМУ НЕМАЄ УДАРІВ ПО ЛУГАНСЬКУ І ДОНЕЦЬКУ ??? прямо по цілях в цих містах . ???
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12.01.2025 18:42 Ответить
Удари є і були. Відносно недавно по будівлі ФСБ у Донецьку.
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12.01.2025 21:57 Ответить
хороша новина! Браво воєнній розвідці!
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12.01.2025 21:44 Ответить
С маскалём не участвуй в споре -
Смотри не дай маху,
Тут времени нет для теорий -
Шли его сразу на….!
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12.01.2025 22:47 Ответить
 
 