Поражен командный пункт 2-й гвардейской общевойсковой армии РФ в Новогродовке на Донетчине, - Генштаб
Сегодня, 12 января 2025 года, Вооруженные Силы Украины нанесли очередной высокоточный воздушный удар по командному пункту 2-й гвардейской общевойсковой армии РФ, расположенному в городе Новогродовка Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, эта операция является продолжением серии огневых поражений командных пунктов оккупационных сил на Донецком направлении.
"Вооруженные Силы Украины демонстрируют высокий уровень координации и профессионализма в выявлении и уничтожении ключевых объектов звеньев управления и военной инфраструктуры противника", - отмечают в Генштабе.
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Осенью 1943 года после провала наступления Белорусского фронта сняли комфоонта Соколовского, в приказе, среди прочего, указывалось, что штаб фронта постоянно находился на расстоянии 300 км от наступающих частей, Где и находился сам комфронта. Тогда и было издано указание о местонахождении штабов. Штаб армии должен быть не далее 25 км от передовой, с обязательным промежуточным пунктом управления не далее 5-10 км.
Смотри не дай маху,
Тут времени нет для теорий -
Шли его сразу на….!