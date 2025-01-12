По всей Украине была тревога из-за угрозы баллистики (обновлено). КАРТА
Днем 12 января 2025 по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. В 14:25 объявлен отбой угрозы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.
Сейчас актуальная карта тревог такова:
По данным Воздушных сил, есть угроза применения баллистического вооружения по всей территории Украины.
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