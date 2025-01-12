По всей Украине была тревога из-за угрозы баллистики (обновлено). КАРТА

Днем 12 января 2025 по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. В 14:25 объявлен отбой угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

Сейчас актуальная карта тревог такова:

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве и ряде регионов была тревога из-за угрозы баллистики (обновлено). КАРТА

По данным Воздушных сил, есть угроза применения баллистического вооружения по всей территории Украины.