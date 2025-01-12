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По всей Украине была тревога из-за угрозы баллистики (обновлено). КАРТА

Загроза балістики по всій країні

Днем 12 января 2025 по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. В 14:25 объявлен отбой угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

Сейчас актуальная карта тревог такова:

повітряна тривога

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве и ряде регионов была тревога из-за угрозы баллистики (обновлено). КАРТА

По данным Воздушных сил, есть угроза применения баллистического вооружения по всей территории Украины.

Автор: 

Воздушные силы (2340) воздушная тревога (796) баллистические ракеты (389) война в Украине (4173)


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