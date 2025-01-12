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Расстояние от линии фронта до границ Днепропетровщины менее 7 км, враг уже может доставать КАБами, - председатель облсовета Лукашук

РФ може дістати КАБами до Дніпропетровщини

Расстояние от линии фронта до границ Днепропетровщины сократилось до менее чем 7 километров. Враг уже может наносить удары управляемыми авиабомбами (КАБ) и артиллерией по приграничным громадам области.

Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, информирует Цензор.НЕТ.

Со ссылкой на данные ресурса Deep State, Лукашук отметил, что расстояние от линии фронта, то есть временно оккупированного села Соленое Донецкой области, до границ Днепропетровщины сократилось до менее чем семи километров.

"Это означает, что враг уже может наносить удары управляемыми авиабомбами (КАБ) и артиллерией по нашим пограничным громадам с территории Донецкой области", - написал Лукашук.

Он отметил, что в зоне повышенной опасности оказываются ряд громад:

  • Великомихайловская;
  • Маломихайловская;
  • Новопавловская;
  • Межевская;
  • Покровская;
  • Петропавловская;
  • Васильковская.

ліеія фронту просунулася до Дніпропетровщини

Кроме этого, по его словам, опасность распространяется не только на восточную часть Синельниковского района, но и на соседние территории, в частности приграничье Павлоградского района со стороны Покровского направления.

"Жителям указанных громад важно серьезно относиться к сигналам воздушной тревоги и неуклонно соблюдать правила безопасности", - подчеркнул глава облсовета.

Смотрите также: Рашисты обстреляли 3 района Днепропетровщины: повреждены предприятие и инфраструктура. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27396) КАБ (369) Днепропетровская область (4004) война в Украине (4173)


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Топ комментарии
+11
Найвищий рівень довіри (на ранок 2 квітня) за даними ЦВК Зеленський отримав у Дніпропетровській області - 45,34%, Одеській - 41, 26%, Миколаївській - 40, 67%, Запорізькій - 39, 82%,
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12.01.2025 16:36
+11
Зато в нас під контролем 4% курської області.
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12.01.2025 16:49
+9
зато запилено відос про надпотужну перемогу на курщині де нарешті взяли в полон двох собакоїдів. Це ж новина №1, а що там під Покровськом чи вже на дніпропетровщині то вже давно нікого не цікавить
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12.01.2025 17:12
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Правила форума Совет форумчан
Найвищий рівень довіри (на ранок 2 квітня) за даними ЦВК Зеленський отримав у Дніпропетровській області - 45,34%, Одеській - 41, 26%, Миколаївській - 40, 67%, Запорізькій - 39, 82%,
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12.01.2025 16:36 Ответить
Області, які найбільше рвали сраку за Зеленського, то і відгрібають від кацапні. "Совпаденіє? Не думаю!"
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12.01.2025 17:18 Ответить
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12.01.2025 16:37 Ответить
Я фігею ! Вже 7 км, а де лінії "УКРАЇНСЬКОГО суровікіна!" Три або десять !!! Треба - значить ТРИДЦЯТЬ !
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12.01.2025 16:41 Ответить
Вже півроку 7 км.
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12.01.2025 16:53 Ответить
мабуть, для захисту Дніпропетровщини "зелені війскові менджери" будуть знімати українські війска з Курського напрямку???
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12.01.2025 16:43 Ответить
Нікагда
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12.01.2025 18:53 Ответить
Зато в нас під контролем 4% курської області.
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12.01.2025 16:49 Ответить
І суджа з 5 тис жителів .....а скільки в Покровську????!!
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12.01.2025 19:01 Ответить
Навіщо ці маніпуляції,Дніпропетровщину обстрілюють вже давно,зокрема Нікополь,Марганець та район і так далі
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12.01.2025 16:52 Ответить
За економічною потугою Дніпропетровщина - найбільший регіон України! Вона, як ніяка інша область країни, цілком готова зустріти зухвалого ворога на побудованих заздалегідь оборонних рубіжах, які значно перевершують так звану рашистську "лінію Суровікіна", на якій зламались зуби українського наступу минулого року!
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12.01.2025 16:53 Ответить
Але Зермаки із Сирським знову "забудуть" відправити туди наших військових і подарують побудовані укріплення рашистам?
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12.01.2025 17:04 Ответить
Доповідь закінчив? Молодець.
Тепер доповідай, скільки бабла с3,14здив на фортифікації яку ти типу побудував.
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12.01.2025 16:57 Ответить
Сцирського не пора знімати,а потім розстріляти?
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12.01.2025 17:03 Ответить
Не можна ніяк ракету Р-73 до дрона причепити? Є ж дрони які її можуть підняти, і караулити ворога....
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12.01.2025 17:06 Ответить
зато запилено відос про надпотужну перемогу на курщині де нарешті взяли в полон двох собакоїдів. Це ж новина №1, а що там під Покровськом чи вже на дніпропетровщині то вже давно нікого не цікавить
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12.01.2025 17:12 Ответить
Це нам очі запилюють
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12.01.2025 19:02 Ответить
https://x.com/leusenko1



https://x.com/leusenko1

Олег Леусенко



https://x.com/leusenko1

@leusenko1

·

https://x.com/leusenko1/status/1878202125366288883

Вова відповість потужним відосиком: "Літаки летять - будемо всіх бомбить", Кулеба видасть всім по лопаті, Умєров по неякісному броніку і бракованій міні і будемо відбиватись асфальтом. У нас його - завались! На сотні мільярдів! Буданова на бомбах відправимо у Ялту на каву

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12.01.2025 17:46 Ответить
кабами он может достать и за 100 км, вообще-то.
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12.01.2025 17:47 Ответить
7км, накуя полезли на ибучую Курщину, и это очень куевые результаты , за что наши дети гибнут, чтоб за спиной остаток стал 7 км.. Валера Залужный держал как ни есть оборону, кацапы знали и пригибались. Докуя непонядок , факты на лицо.
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12.01.2025 18:16 Ответить
Не треба багато говорить, коротко:, курщиною замилюються очі, а під шумок непотрібної інфи, здаються українські території
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12.01.2025 19:00 Ответить
Та х@йня та вся Дніпропетровщина, от інша ж справа курська область!
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12.01.2025 20:48 Ответить
Використання підроблених документів тягне за собою кримінальну відповідальність за ст.358 ККУ.Так,що думайте малята.
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12.01.2025 21:00 Ответить
Перший раз за 3 місяці заскочив додому. Не можу терпіти дибілізму. У нас, дурню Лукашук, Україна одна! На якій відстані підари знаходяться конкретно від краю Дніпропетровської області взагалі пох - головне, де ми змушені відходити з нашої землі, яке село втратили неважливо в якій області. Якщо ж, падло, ти вирішив мірятись пісюнами, то і від Новодарівки біля Великої Новосілки підари теж за 7 км, причому там вони уже 2 місяці топчуться! Про інші ділянки за 5-10 км і про 4 км до Нікополя, де фронт стоїть уже 2 роки взагалі, думаю, і говорити не варто.
І тепер питання - нафіга роздувати усю цю істерію? Щоб шо? Тварюки, як не одна крайність, так інша! То ви каву збираєтесь пити в Ялті, то оце всьопропалонадаздаваться Задовбали оці всі уставшиєатвайни, які ніяк в ній участь не приймають, а тільки смердять в телеграмах і роздувають паніку, якої і так на жаль вистачає.
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13.01.2025 00:05 Ответить
 
 