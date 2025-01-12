Расстояние от линии фронта до границ Днепропетровщины менее 7 км, враг уже может доставать КАБами, - председатель облсовета Лукашук

Расстояние от линии фронта до границ Днепропетровщины сократилось до менее чем 7 километров. Враг уже может наносить удары управляемыми авиабомбами (КАБ) и артиллерией по приграничным громадам области.

Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, информирует Цензор.НЕТ.

Со ссылкой на данные ресурса Deep State, Лукашук отметил, что расстояние от линии фронта, то есть временно оккупированного села Соленое Донецкой области, до границ Днепропетровщины сократилось до менее чем семи километров.

"Это означает, что враг уже может наносить удары управляемыми авиабомбами (КАБ) и артиллерией по нашим пограничным громадам с территории Донецкой области", - написал Лукашук.

Он отметил, что в зоне повышенной опасности оказываются ряд громад:

Великомихайловская;

Маломихайловская;

Новопавловская;

Межевская;

Покровская;

Петропавловская;

Васильковская.

Кроме этого, по его словам, опасность распространяется не только на восточную часть Синельниковского района, но и на соседние территории, в частности приграничье Павлоградского района со стороны Покровского направления.

"Жителям указанных громад важно серьезно относиться к сигналам воздушной тревоги и неуклонно соблюдать правила безопасности", - подчеркнул глава облсовета.

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