Рашисты обстреляли 3 района Днепропетровщины: повреждено предприятие и инфраструктуру. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ночью 12 января 2025 года войска РФ дважды ударили из тяжелой артиллерии и направили дрон-камикадзе по Никополю.
Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, задело предприятие.
Также, по данным ОВА, попал враг fpv-дроном по Зеленодольской громаде на Криворожье. Повреждена инфраструктура.
"По уточненной информации из-за вчерашней вражеской атаки в Синельниковском районе возник пожар. Огонь потушили. Побиты административное здание, местный клуб, кафе и магазин", - уточнил Лысак.
Везде обошлось без погибших и пострадавших.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что 11 января российские войска атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области.
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