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Рашисты обстреляли 3 района Днепропетровщины: повреждено предприятие и инфраструктуру. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью 12 января 2025 года войска РФ дважды ударили из тяжелой артиллерии и направили дрон-камикадзе по Никополю.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, задело предприятие.

Также, по данным ОВА, попал враг fpv-дроном по Зеленодольской громаде на Криворожье. Повреждена инфраструктура.

"По уточненной информации из-за вчерашней вражеской атаки в Синельниковском районе возник пожар. Огонь потушили. Побиты административное здание, местный клуб, кафе и магазин", - уточнил Лысак.

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Наслідки удару по Синельниківщині
Наслідки удару по Синельниківщині
Наслідки удару по Синельниківщині

Везде обошлось без погибших и пострадавших.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что 11 января российские войска атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области.

Автор: 

Никополь (1040) Днепропетровская область (4004) Криворожский район (123) Никопольский район (220) Синельниковский район (70) Зеленодольск (1)


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