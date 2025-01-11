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Россияне атаковали два района Днепропетровщины: повреждена АЗС. ФОТО

Сегодня, 11 января, российские войска атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Как отмечается, в течение дня российская армия восемь раз била по Никопольщине дронами-камикадзе.

Беспилотниками агрессор попал по Никополю, Марганецкой, Червоногригорьевской и Покровской громадах.

В результате атак повреждены АЗС. Люди не пострадали.

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Обстріл Нікопольщини
Обстріл Нікопольщини

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Также сообщается, что вечером было шумно и в Синельниковском районе. Информация уточняется.

Автор: 

обстрел (27396) Никополь (1040) Днепропетровская область (4004) Никопольский район (220) Синельниковский район (70)


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3.1дари кацапи ,щоб ви видохли усі,зовсім.
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11.01.2025 19:07 Ответить
А какой военной хитростью в генералы держат силы ВСУ в КУрской области и теряют по 7 н\п нас пунктов в Донбассе ? Кто-то объяснит эту придурь... Туда зашли.... х**лу и нах не нужна та курщина , но ( и потому) Ситуацию на ДОнбассе это не облегчило...
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11.01.2025 20:54 Ответить
Розтягнули лінію фронту, "добилися" приєднання до війни кндр, здають щодня населені пункти України. І головного зеленого це влаштовує.
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12.01.2025 00:19 Ответить
 
 