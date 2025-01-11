Россияне атаковали два района Днепропетровщины: повреждена АЗС. ФОТО

Сегодня, 11 января, российские войска атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Как отмечается, в течение дня российская армия восемь раз била по Никопольщине дронами-камикадзе.



Беспилотниками агрессор попал по Никополю, Марганецкой, Червоногригорьевской и Покровской громадах.



В результате атак повреждены АЗС. Люди не пострадали.

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Также сообщается, что вечером было шумно и в Синельниковском районе. Информация уточняется.