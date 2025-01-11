Россияне атаковали два района Днепропетровщины: повреждена АЗС. ФОТО
Сегодня, 11 января, российские войска атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Как отмечается, в течение дня российская армия восемь раз била по Никопольщине дронами-камикадзе.
Беспилотниками агрессор попал по Никополю, Марганецкой, Червоногригорьевской и Покровской громадах.
В результате атак повреждены АЗС. Люди не пострадали.
Также сообщается, что вечером было шумно и в Синельниковском районе. Информация уточняется.
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Владимир #594971
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Igor Borts
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Юлия Якимчук #588452
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