Оккупанты атаковали беспилотником рейсовый автобус на Сумщине: двое раненых

Российские войска атаковали беспилотником рейсовый автобус в Миропольской громаде Сумского района Сумской области, в результате чего пострадали две женщины.

Об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Так, сообщается, что 12 января 2025 года около 15:15 ч, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг беспилотником атаковал рейсовый автобус, который двигался по территории Миропольской громады Сумского района.

Сообщается, что в результате атаки оккупантов ранения получили две пассажирки - 42-летняя и 30-летняя женщины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В двух громадах Сумщины ночью и утром прогремел 31 взрыв, над областью уничтожено 6 "Шахедов"