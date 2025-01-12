Оккупанты атаковали беспилотником рейсовый автобус на Сумщине: двое раненых
Российские войска атаковали беспилотником рейсовый автобус в Миропольской громаде Сумского района Сумской области, в результате чего пострадали две женщины.
Об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
Так, сообщается, что 12 января 2025 года около 15:15 ч, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг беспилотником атаковал рейсовый автобус, который двигался по территории Миропольской громады Сумского района.
Сообщается, что в результате атаки оккупантов ранения получили две пассажирки - 42-летняя и 30-летняя женщины.
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показать весь комментарий12.01.2025 17:13 Ответить Мне нравится 0
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