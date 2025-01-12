РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7641 посетитель онлайн
Новости
1 174 5

Оккупанты атаковали беспилотником рейсовый автобус на Сумщине: двое раненых

Окупанти атакували автобус на Сумщині 12 січня

Российские войска атаковали беспилотником рейсовый автобус в Миропольской громаде Сумского района Сумской области, в результате чего пострадали две женщины.

Об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Так, сообщается, что 12 января 2025 года около 15:15 ч, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг беспилотником атаковал рейсовый автобус, который двигался по территории Миропольской громады Сумского района.

Сообщается, что в результате атаки оккупантов ранения получили две пассажирки - 42-летняя и 30-летняя женщины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В двух громадах Сумщины ночью и утром прогремел 31 взрыв, над областью уничтожено 6 "Шахедов"

Автор: 

обстрел (27396) Сумская область (3178) Сумский район (204) Мирополье (4)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Надо эвакуировать гражданских с Сумщины! Представтье что нанчнется если ЗСУ в Курской области не сможет по обьективным причинам там операции проводить? Тогда москали сразу ломанутся на Сумщину и геноцид устроят Сумчанам
показать весь комментарий
12.01.2025 17:13 Ответить
Не піз....
показать весь комментарий
12.01.2025 18:15 Ответить
Ви готові зробити Диким полем всю Чернігівщину, Харківщину та Сумщину ? І у вас є куди кілька мільйонів розселити не .... у полі ? Є лише один вихід. Робити "лінії суровікіна" у кілька рядів. І для цього потрібні люди, які готові захищати свої домівки не на словах. З цих областей. А також воля УРЯДУ України !
показать весь комментарий
12.01.2025 18:19 Ответить
Українці дуже наївні і безпечні. На відміну від кацапів, які три області вже готують до оборони кілька років.
показать весь комментарий
12.01.2025 18:20 Ответить
 
 