РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7336 посетителей онлайн
Новости
674 5

Оккупанты вывезли украинских детей из Харцызска на "рождественские каникулы" в Россию , - ЦНС

Окупанти вивезли українських дітей з Харцизька до Росії на пропагандистські канікули

Российские оккупанты вывезли 12 детей из временно оккупированного Харцызска, которые были воспитанниками местного социального приюта, на так называемые рождественские каникулы в Москву.

Об этом пишет Центр национального сопротивления, сообщает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, дети, большинство из которых потеряли родителей из-за российского вторжения или пережили обстрелы и уничтожение своих домов на линии соприкосновения, стали жертвами пропагандистской акции.

Программа пребывания детей в России включает экскурсии по местам "славы" российского государства и пребывание в российских семьях. Эти мероприятия имеют целью ассимиляцию украинских детей и навязывание им российской идентичности, что является частью общей политики геноцида, направленной на уничтожение украинской нации.

Российские власти активно отрицают право украинцев на существование как нации, что включает в себя попытки изменить самоидентификацию украинских детей, с целью вытеснения их культурного и исторического наследия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг заставил детей на ВОТ благодарить российского диктатора, - Центр нацсопротивления

Автор: 

дети (6677) Донецкая область (10506) Центр национального сопротивления (597) Донецкий район (25) Харцызск (4)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Рашенька очень хочет чтоб ее любили. А потом отправляет на смерть беспощадно.
показать весь комментарий
13.01.2025 14:17 Ответить
Майбутні штурмовики((
Зараз гребуть на ТОТ Херсонщини та Запоріжжчині юнаків(
показать весь комментарий
13.01.2025 14:24 Ответить
А ви їм, рузьгим, підозру висловте. Або забороніть. Хоч щось зробіть окрім скиглення.
показать весь комментарий
13.01.2025 14:27 Ответить
Тим, що раз по раз закликають мене вирішити проблеми на передку, з печаллю нагадую: дата мого народження - 19 грудня 1958 року.
показать весь комментарий
13.01.2025 14:30 Ответить
 
 