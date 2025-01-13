Российские оккупанты вывезли 12 детей из временно оккупированного Харцызска, которые были воспитанниками местного социального приюта, на так называемые рождественские каникулы в Москву.

Как отмечается, дети, большинство из которых потеряли родителей из-за российского вторжения или пережили обстрелы и уничтожение своих домов на линии соприкосновения, стали жертвами пропагандистской акции.

Программа пребывания детей в России включает экскурсии по местам "славы" российского государства и пребывание в российских семьях. Эти мероприятия имеют целью ассимиляцию украинских детей и навязывание им российской идентичности, что является частью общей политики геноцида, направленной на уничтожение украинской нации.

Российские власти активно отрицают право украинцев на существование как нации, что включает в себя попытки изменить самоидентификацию украинских детей, с целью вытеснения их культурного и исторического наследия.

