Оккупанты вывезли украинских детей из Харцызска на "рождественские каникулы" в Россию , - ЦНС
Российские оккупанты вывезли 12 детей из временно оккупированного Харцызска, которые были воспитанниками местного социального приюта, на так называемые рождественские каникулы в Москву.
Об этом пишет Центр национального сопротивления, сообщает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, дети, большинство из которых потеряли родителей из-за российского вторжения или пережили обстрелы и уничтожение своих домов на линии соприкосновения, стали жертвами пропагандистской акции.
Программа пребывания детей в России включает экскурсии по местам "славы" российского государства и пребывание в российских семьях. Эти мероприятия имеют целью ассимиляцию украинских детей и навязывание им российской идентичности, что является частью общей политики геноцида, направленной на уничтожение украинской нации.
Российские власти активно отрицают право украинцев на существование как нации, что включает в себя попытки изменить самоидентификацию украинских детей, с целью вытеснения их культурного и исторического наследия.
