Хотели взорвать цистерну с горючим в Днепре: СБУ задержала двух агентов ФСБ. ФОТОРЕПОРТАЖ

СБУ и Нацполиция предотвратили теракт на железнодорожной станции в Днепре, который планировали совершить по заказу ФСБ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"По результатам спецоперации задержаны два российских агента, которые заложили самодельное взрывное устройство (СВУ) на пути, где стояла цистерна с горючим. Также правоохранители нейтрализовали взрывчатку, которую фигуранты планировали дистанционно активировать", - говорится в сообщении.

Злоумышленники - двое наркозависимых из Днепра в возрасте 23 и 36 лет, которые жили в гражданском браке.

Пара искала "деньги на дозу" в Telegram-каналах и попала в поле зрения ФСБ.

Также читайте: Теракт в Днепре: Подозреваемый будет находиться под стражей без права внесения залога до 12 февраля

По инструкции РФ злоумышленники изготовили взрывное устройство в собственном доме. Компоненты приобрели через Интернет, а доставку заказывали на разные адреса.

Они напрасно надеялись получить денежные переводы из РФ.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на террористический акт, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Они под стражей. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Изготовили взрывчатку для теракта возле ТЦК в Днепре: СБУ задержала военного, который ушел в СВЧ, и его жену









