Хотели взорвать цистерну с горючим в Днепре: СБУ задержала двух агентов ФСБ. ФОТОРЕПОРТАЖ
СБУ и Нацполиция предотвратили теракт на железнодорожной станции в Днепре, который планировали совершить по заказу ФСБ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"По результатам спецоперации задержаны два российских агента, которые заложили самодельное взрывное устройство (СВУ) на пути, где стояла цистерна с горючим. Также правоохранители нейтрализовали взрывчатку, которую фигуранты планировали дистанционно активировать", - говорится в сообщении.
Злоумышленники - двое наркозависимых из Днепра в возрасте 23 и 36 лет, которые жили в гражданском браке.
Пара искала "деньги на дозу" в Telegram-каналах и попала в поле зрения ФСБ.
По инструкции РФ злоумышленники изготовили взрывное устройство в собственном доме. Компоненты приобрели через Интернет, а доставку заказывали на разные адреса.
Они напрасно надеялись получить денежные переводы из РФ.
Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на террористический акт, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Они под стражей. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
