Хотели взорвать цистерну с горючим в Днепре: СБУ задержала двух агентов ФСБ. ФОТОРЕПОРТАЖ

СБУ и Нацполиция предотвратили теракт на железнодорожной станции в Днепре, который планировали совершить по заказу ФСБ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"По результатам спецоперации задержаны два российских агента, которые заложили самодельное взрывное устройство (СВУ) на пути, где стояла цистерна с горючим. Также правоохранители нейтрализовали взрывчатку, которую фигуранты планировали дистанционно активировать", - говорится в сообщении.

Злоумышленники - двое наркозависимых из Днепра в возрасте 23 и 36 лет, которые жили в гражданском браке.

Пара искала "деньги на дозу" в Telegram-каналах и попала в поле зрения ФСБ.

Также читайте: Теракт в Днепре: Подозреваемый будет находиться под стражей без права внесения залога до 12 февраля

По инструкции РФ злоумышленники изготовили взрывное устройство в собственном доме. Компоненты приобрели через Интернет, а доставку заказывали на разные адреса.

Они напрасно надеялись получить денежные переводы из РФ.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на террористический акт, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Они  под стражей. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Изготовили взрывчатку для теракта возле ТЦК в Днепре: СБУ задержала военного, который ушел в СВЧ, и его жену

Днепр (4491) СБУ (20313) теракт (2345) Днепропетровская область (4356) Днепровский район (150)
+16
...з конфіскацією майна... А у цих гнид є шо конфісковувати, якщо вони на дозу шукали? Таки треба просто знищувати на місці.
13.01.2025 14:41 Ответить
+10
треба так - при спробі самолікведуватись, наркоман ввів усіх в оману, та наклав на собі руки.... руки знайшли на залізничних коліях.
13.01.2025 14:56 Ответить
+8
Знищити обох виродків при спробі втечі 😡
13.01.2025 14:59 Ответить
...з конфіскацією майна... А у цих гнид є шо конфісковувати, якщо вони на дозу шукали? Таки треба просто знищувати на місці.
13.01.2025 14:41 Ответить
Выдать свидетельство о крайнем увечьи, со стулом коляской и выпустить в люди в незнакомом городе, желательно на каазлабаде.
13.01.2025 14:53 Ответить
Для хутина и нариков - срочно изобрести машину времени. ЗЫ... Тау Киту еще никто не отменял.
13.01.2025 14:55 Ответить
треба так - при спробі самолікведуватись, наркоман ввів усіх в оману, та наклав на собі руки.... руки знайшли на залізничних коліях.
13.01.2025 14:56 Ответить
Знищити обох виродків при спробі втечі 😡
13.01.2025 14:59 Ответить
щось тут не сходиться: гроші від підерів не отримали, на бомбу потратились більше ніж доза коштує і це вони так шукали гроші на дозу ? брехня . це вата звичайна, яка допомагає як може щоб розбомбили і Дніпро
13.01.2025 15:06 Ответить
Аммонал. Скорее всего местные алкаши.
13.01.2025 15:11 Ответить
До кобздона нечисть...
13.01.2025 15:18 Ответить
Ну то вкиньте їх у ту цистерну, хай підривають...
13.01.2025 15:21 Ответить
ну так підірвіть їх тою їхньою бомбою. буде справедливо і іншим урок.
13.01.2025 15:32 Ответить
Мерзота!!!! На палю тварюк!!!
13.01.2025 16:15 Ответить
Колись була така собі непогана контора--СМЕРШ називалася.
13.01.2025 16:51 Ответить
 
 