Россия и Иран подпишут договор о "стратегическом партнерстве"

РФ и Иран подпишут договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" во время визита в Москву президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ со ссылкой на Кремль.

"17 января Владимир Путин проведет переговоры с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом, который прибудет в Москву с официальным визитом", - говорится в сообщении Кремля.

Также, отметили там, состоится "обсуждение перспектив дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-инвестиционной, транспортно-логистической и гуманитарной сферах, а также актуальных вопросов региональной и международной повестки дня".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецпредставитель Трампа Келлог призвал к максимальному давлению на Иран