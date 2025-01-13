РУС
Россия и Иран подпишут договор о "стратегическом партнерстве"

РФ та Іран підпишуть угоду про

РФ и Иран подпишут договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" во время визита в Москву президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ со ссылкой на Кремль.

"17 января Владимир Путин проведет переговоры с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом, который прибудет в Москву с официальным визитом", - говорится в сообщении Кремля.

Также, отметили там, состоится "обсуждение перспектив дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-инвестиционной, транспортно-логистической и гуманитарной сферах, а также актуальных вопросов региональной и международной повестки дня".

+8
Новий інтернаціонал - терористичний
13.01.2025 15:17 Ответить
+8
ще один привіт новообраному президенту США. хло бавиться, як може. ковтайте...
13.01.2025 15:19 Ответить
+8
Тепер і Іран пришле своіх ісламістів на віину в Украіну - Захід занепокоіться
13.01.2025 15:19 Ответить
Новий інтернаціонал - терористичний
13.01.2025 15:17 Ответить
От скажіть: як людина може добровільно носити ім'я "Пезешкіан"???
13.01.2025 15:18 Ответить
"Насралла" хіба краще?
13.01.2025 15:31 Ответить
ще один привіт новообраному президенту США. хло бавиться, як може. ковтайте...
13.01.2025 15:19 Ответить
Тепер і Іран пришле своіх ісламістів на віину в Украіну - Захід занепокоіться
13.01.2025 15:19 Ответить
перси не настільки дурні, щоб тягати гарячі каштани для кацапів

.
13.01.2025 16:51 Ответить
"Стратегічне партнерство" це:
Юридичне обґрунтування відправляти іранців на війну в Україну.
13.01.2025 15:47 Ответить
І Трампа візьміть посередником. Він же не проти. Тільки чомусь всі вказують Україні куди їй вступати і що робити
13.01.2025 15:51 Ответить
Це визначає, що як Ізраіль забомбить ядерни центри Ірану, то ***** піде війною на Ізраіль?
13.01.2025 16:03 Ответить
Наступним стратегічним партнером просто зобов'язаний стати Талібан.
13.01.2025 16:41 Ответить
Последние мосты сжигает раха! Пусть запад быстрее думает. Слишком всё ясно нам, и не всем на западе пока. Или 3 мировая быстро мозги впрессует ишакам и дятлам. Только вот думать тогда смысла иметь не будет.
13.01.2025 22:29 Ответить
 
 