Россия и Иран подпишут договор о "стратегическом партнерстве"
РФ и Иран подпишут договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" во время визита в Москву президента Ирана Масуда Пезешкиана.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ со ссылкой на Кремль.
"17 января Владимир Путин проведет переговоры с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом, который прибудет в Москву с официальным визитом", - говорится в сообщении Кремля.
Также, отметили там, состоится "обсуждение перспектив дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-инвестиционной, транспортно-логистической и гуманитарной сферах, а также актуальных вопросов региональной и международной повестки дня".
Топ комментарии
+8 vlad podolsky
показать весь комментарий13.01.2025 15:17 Ответить Ссылка
+8 piligrim
показать весь комментарий13.01.2025 15:19 Ответить Ссылка
+8 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий13.01.2025 15:19 Ответить Ссылка
Юридичне обґрунтування відправляти іранців на війну в Україну.