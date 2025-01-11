Спецпредставитель Трампа Келлог призвал к максимальному давлению на Иран

Номинированный избранным президентом США Дональдом Трампом спецпредставитель по Украине Кит Келлог призвал международное сообщество вернуться к политике "максимального давления" на Иран, чтобы превратить его в более демократическую страну.

Об этом отставной генерал-лейтенант Кит Келлог заявил на мероприятии иранской оппозиционной группы Национальный совет сопротивления Ирана (NCRI), пишет агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

"Это давление (на Иран, - ред.) должно быть не только кинетическим, не просто военной силой, но также экономическим и дипломатическим", - заявил Келлог.

Отставной генерал подчеркнул, что сейчас существует возможность "изменить Иран к лучшему", но эта возможность не продлится вечно.

"Мы должны использовать слабость, которую сейчас видим", - добавил он.

Как пишет Reuters, ранее избранный президент США Трамп пообещал оказать максимальное давление на Иран, чтобы заставить страну заключить соглашение по ядерной программе, программе баллистических ракет и региональной деятельности.

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Сотрудничество РФ и Ирана

Как известно, Иран активно поддерживает Россию в войне против Украины. В частности, Тегеран поставляет РФ беспилотники "шахед", которыми страна-агрессор атакует Украину.

Кроме этого, Иран поставляет России и другое вооружение и боеприпасы.

Ранее заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд сообщал, что, по информации Вашингтона, РФ намерена повысить уровень двусторонних отношений с Ираном путем заключения всеобъемлющего двустороннего соглашения. Ранее подобное соглашение Россия подписала с Северной Кореей.

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