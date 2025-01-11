Спецпредставитель Трампа Келлог призвал к максимальному давлению на Иран
Номинированный избранным президентом США Дональдом Трампом спецпредставитель по Украине Кит Келлог призвал международное сообщество вернуться к политике "максимального давления" на Иран, чтобы превратить его в более демократическую страну.
Об этом отставной генерал-лейтенант Кит Келлог заявил на мероприятии иранской оппозиционной группы Национальный совет сопротивления Ирана (NCRI), пишет агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
"Это давление (на Иран, - ред.) должно быть не только кинетическим, не просто военной силой, но также экономическим и дипломатическим", - заявил Келлог.
Отставной генерал подчеркнул, что сейчас существует возможность "изменить Иран к лучшему", но эта возможность не продлится вечно.
"Мы должны использовать слабость, которую сейчас видим", - добавил он.
Как пишет Reuters, ранее избранный президент США Трамп пообещал оказать максимальное давление на Иран, чтобы заставить страну заключить соглашение по ядерной программе, программе баллистических ракет и региональной деятельности.
Сотрудничество РФ и Ирана
Как известно, Иран активно поддерживает Россию в войне против Украины. В частности, Тегеран поставляет РФ беспилотники "шахед", которыми страна-агрессор атакует Украину.
Кроме этого, Иран поставляет России и другое вооружение и боеприпасы.
Ранее заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд сообщал, что, по информации Вашингтона, РФ намерена повысить уровень двусторонних отношений с Ираном путем заключения всеобъемлющего двустороннего соглашения. Ранее подобное соглашение Россия подписала с Северной Кореей.
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тебе тиснути на рашку поставили, а не на Іран !
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вона була хіба що з лютого по жовтень 1917-го та з 1991 по 1993 рр.
і фсьо !!!
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ду-май-те !!!
чи була б агресія рашки, якби Україна мала власне ЯО ?
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А не ты ли, рыжий член, разорвал с Ираном ядерную сделку, урод?
Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном и ввел санкции.
https://www.bbc.com/russian/news-44048001
А если не врубаетесь, то не суйте свой нос туда, куда собака свой хер не совала.
хвуйли чи Сцінавсіха??
Он наглухо е ба нутый. Клоунизация международной политики в действии
Як https://www.newsweek.com/us-companies-pay-over-1-billion-taxes-russia-amid-ongoing-ukraine-war-2012473 повідомляє Newsweek з посиланням на дані групи B4Ukraine та Інституту Київської школи економіки (KSE), у 2023 році загальний обсяг сплаченого американськими компаніями податку на прибуток становив 1,2 мільярда доларів.
2021 року, до початку війни в Україні, сума податків від американського бізнесу в Росії становила 915,7 мільйона доларів. Виторг при цьому була вищою - 50 мільярдів доларів проти 30,5 мільярда доларів у 2023 році. Сполучені Штати за підсумками 2023 стали найбільшим іноземним платником податків до російського бюджету.
We Ukrainians remember Netanyahu featuring in Moscow as an "immortal colonel" in the ranks of the "immortal regiment".