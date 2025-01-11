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Спецпредставитель Трампа Келлог призвал к максимальному давлению на Иран

Келлог закликає до посилення тиску на Іран

Номинированный избранным президентом США Дональдом Трампом спецпредставитель по Украине Кит Келлог призвал международное сообщество вернуться к политике "максимального давления" на Иран, чтобы превратить его в более демократическую страну.

Об этом отставной генерал-лейтенант Кит Келлог заявил на мероприятии иранской оппозиционной группы Национальный совет сопротивления Ирана (NCRI), пишет агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

"Это давление (на Иран, - ред.) должно быть не только кинетическим, не просто военной силой, но также экономическим и дипломатическим", - заявил Келлог.

Отставной генерал подчеркнул, что сейчас существует возможность "изменить Иран к лучшему", но эта возможность не продлится вечно.

"Мы должны использовать слабость, которую сейчас видим", - добавил он.

Как пишет Reuters, ранее избранный президент США Трамп пообещал оказать максимальное давление на Иран, чтобы заставить страну заключить соглашение по ядерной программе, программе баллистических ракет и региональной деятельности.

Также читайте: Келлог заявил, что хочет решить войну в Украине в течение 100 дней после инаугурации Трампа

Сотрудничество РФ и Ирана

Как известно, Иран активно поддерживает Россию в войне против Украины. В частности, Тегеран поставляет РФ беспилотники "шахед", которыми страна-агрессор атакует Украину.

Кроме этого, Иран поставляет России и другое вооружение и боеприпасы.

Ранее заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд сообщал, что, по информации Вашингтона, РФ намерена повысить уровень двусторонних отношений с Ираном путем заключения всеобъемлющего двустороннего соглашения. Ранее подобное соглашение Россия подписала с Северной Кореей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Келлог отложил ознакомительную поездку в Киев: приедет после инаугурации Трампа, - Reuters

Автор: 

Иран (1809) США (26877) Трамп Дональд (5403) Кит Келлог (129)


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Топ комментарии
+14
На Іран тиснути легше Чем на рашку?
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11.01.2025 21:13
+13
Кіт, штанга, плять !

тебе тиснути на рашку поставили, а не на Іран !

.
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11.01.2025 21:11
+8
Демократизація росії відкладена на потім общипаними яструбами Трампа, які тепер не можуть піднятися в повітря і спроможні ловити на землі тільки іранських мишей.
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11.01.2025 21:13
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Кіт, штанга, плять !

тебе тиснути на рашку поставили, а не на Іран !

.
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11.01.2025 21:11 Ответить
чи він на персидських котиках тренується ?

.
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11.01.2025 21:12 Ответить
на іран не так сс*тно
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11.01.2025 21:56 Ответить
Демократизація росії відкладена на потім общипаними яструбами Трампа, які тепер не можуть піднятися в повітря і спроможні ловити на землі тільки іранських мишей.
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11.01.2025 21:13 Ответить
яка демократія в рашці ?!!!

вона була хіба що з лютого по жовтень 1917-го та з 1991 по 1993 рр.
і фсьо !!!

.
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11.01.2025 21:18 Ответить
На Іран тиснути легше Чем на рашку?
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11.01.2025 21:13 Ответить
це врємєнно, поки іран не має ЯО.

ду-май-те !!!
чи була б агресія рашки, якби Україна мала власне ЯО ?

.
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11.01.2025 21:21 Ответить
...якби Янукович та Зеленський мав власне ЯО.
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11.01.2025 22:12 Ответить
колись В.Чорновіл пропонував залишити за Україною хочаб тактичну я\з але у США були категорично проти наявності такого важелю в Україні бо це впливало на геополітику..
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11.01.2025 23:16 Ответить
2 червня 1996 Україна офіційно втратила ядерний статус. І що нам дали ці 5 років ядерного статусу?
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12.01.2025 01:08 Ответить
Втратила безпеку. Бо влада на болотах змінювалася, поступово владу там захоплювали чекісти імперці, яким це стало в нагоді. Кучма про це запитував у американців, але його як недосвідченного на той час політика обвели навколо пальця як дурника комісія кучма-гор тому підтвердження, замість безпеки нам підсунули меморандум і обіцянки безпеки в майбутньому... про що говорять всі члени НАТО...так солодко Клінтон заливав брехню у вуха леоніда даниловича . Щойно країна втратила у свому статусі, як відразу у сусіда з'явилися плани по поглинанню "колонії" яка вийшла з під контролю.
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12.01.2025 01:32 Ответить
дядьку, сконцентруйся на кацапах, пліззз
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11.01.2025 21:15 Ответить
він багатоверстатник.
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11.01.2025 21:37 Ответить
Піздновато тиснути. Вони в атомну бомбу останні заклепки кувалдою зашпіндолюють. Сюрприз буде скоро.
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11.01.2025 21:17 Ответить
А тиснути на ***** він не хоче закликати?
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11.01.2025 21:18 Ответить
Тобто, із *********** вас там все влаштовує.
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11.01.2025 21:20 Ответить
Нехай дядько зробить собі вавку на голові та тисне на неї кожен раз коли каже що тиснути треба не на парашу
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11.01.2025 21:21 Ответить
Іран? А паРаша вам нічого не муляє? Значить, закулісно з Трампоном вже перетерли. Ясно-понятно.
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11.01.2025 21:23 Ответить
Як пише Reuters, раніше обраний президент США Трамп пообіцяв чинити максимальний тиск на Іран, щоб змусити країну укласти угоду щодо ядерної програми.
А не ты ли, рыжий член, разорвал с Ираном ядерную сделку, урод?

Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном и ввел санкции.
https://www.bbc.com/russian/news-44048001
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11.01.2025 21:31 Ответить
Какая прелєсть! Руцкая служба новостей! Краще ознайомтесь із сьогоднішнім станом Іранської ядерної програми із серьозних джерел. https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-9870/
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12.01.2025 00:50 Ответить
Мне нах не нужно ваши источники, я констатирую факт, что разорвал эту сделку рыжий придурок.
А если не врубаетесь, то не суйте свой нос туда, куда собака свой хер не совала.
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12.01.2025 11:16 Ответить
Куди вам хер пхати розбирайтесь самі. А ваші джерела нах нікому не потрібні окрім вас
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12.01.2025 19:37 Ответить
а ще, якщо добряче тиснути на горбатого, то можно його зробити струнким. Але це не точно, бо може і померти.
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11.01.2025 21:34 Ответить
рашку вже перестав гнобити?
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11.01.2025 21:36 Ответить
Пусті слова... усю нафту з Ірану викуповує Китай... а на Китай тиснути зась, там інтереси всі основних корпорацій виробників з США... такими пустими закликами Келлог ти можеш лиш на свою ****** тиснути
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11.01.2025 22:05 Ответить
А "міжнародна спільнота", що має тиснути, - це хто конкретно? Можна поіменно?
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11.01.2025 22:16 Ответить
Кого закликав??
хвуйли чи Сцінавсіха??
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11.01.2025 22:16 Ответить
Міжнародна політика США з кожним роком тільки дрібнішає, щось починають але зробити ниць не можуть, крім закликів ніяких дій, краще вже хуситів гнобить)
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11.01.2025 22:30 Ответить
Номінований обраним президентом США Дональдом Трампом спецпредставник по Україні Кіт Келлог закликав міжнародну спільноту повернутися до політики "максимального тиску" на Іран, щоб перетворити його на більш демократичну країну.

Он наглухо е ба нутый. Клоунизация международной политики в действии
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11.01.2025 22:55 Ответить
Американські компанії, які продовжують діяльність на російському ринку, виплатили понад 1 мільярд доларів податків до бюджету Росії.

Як https://www.newsweek.com/us-companies-pay-over-1-billion-taxes-russia-amid-ongoing-ukraine-war-2012473 повідомляє Newsweek з посиланням на дані групи B4Ukraine та Інституту Київської школи економіки (KSE), у 2023 році загальний обсяг сплаченого американськими компаніями податку на прибуток становив 1,2 мільярда доларів.

2021 року, до початку війни в Україні, сума податків від американського бізнесу в Росії становила 915,7 мільйона доларів. Виторг при цьому була вищою - 50 мільярдів доларів проти 30,5 мільярда доларів у 2023 році. Сполучені Штати за підсумками 2023 стали найбільшим іноземним платником податків до російського бюджету.
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11.01.2025 23:17 Ответить
What is good for Israel is good for the world. An enemy of Israel is an enemy of humankind. Anyone standing in Israel's way is not really human.
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11.01.2025 23:38 Ответить
And a friend of Israel must be a friend of humankind, accordingly?

We Ukrainians remember Netanyahu featuring in Moscow as an "immortal colonel" in the ranks of the "immortal regiment".
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12.01.2025 11:00 Ответить
Політики безупинно закликають один одного до чогось, перегукуються, як жаби на болоті. Самі ж зазвичай рівнесенько сидять на власній дупі.
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12.01.2025 00:11 Ответить
 
 